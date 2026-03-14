Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Đây là lần đầu tiên cuộc thi danh giá này được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, Á hậu Ánh Quyên từng đảm nhận vai trò giám khảo tại Mister Cosmopolitan 2024, ghi dấu ấn với sự am hiểu sâu sắc về sắc đẹp, hình thể và tiêu chuẩn của các đấu trường nhan sắc quốc tế. Với kinh nghiệm cùng uy tín trong lĩnh vực sắc đẹp và kinh doanh, việc cô được tín nhiệm giao vị trí Trưởng Ban tổ chức được xem là bước tiến quan trọng, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ Việt Nam trong các sự kiện sắc đẹp tầm vóc quốc tế.

Theo kế hoạch, Mister Cosmopolitan 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 tại thành phố biển Nha Trang – một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam. Để khởi động cho mùa giải mới, BTC sẽ có buổi họp báo vào ngày 29-3, chính thức công bố các thành viên Ban tổ chức cũng như ra mắt Hội đồng giám khảo của cuộc thi.

Mister Cosmopolitan được biết đến là sân chơi quốc tế nhằm tìm kiếm hình mẫu người đàn ông hiện đại, hội tụ đầy đủ các yếu tố trí tuệ, bản lĩnh, phong cách và trách nhiệm xã hội. Cuộc thi đã trải qua 3 mùa giải được tổ chức tại nhiều quốc gia, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế và sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ về sự kiện lần này, Á hậu Ánh Quyên cho biết việc Mister Cosmopolitan đến Việt Nam trong năm 2026 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của cuộc thi, đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế. Sự kiện dự kiến sẽ quy tụ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, hứa hẹn trở thành một trong những hoạt động sắc đẹp – văn hóa đáng chú ý trong năm.

Cuộc thi Mister Cosmopolitan do một công ty giải trí uy tín tại Malaysia sáng lập và nắm giữ bản quyền quốc tế. Ở mùa giải 2026, đại diện của Việt Nam vẫn đang là một ẩn số và sẽ sớm được BTC công bố trong thời gian tới.

Theo Trưởng BTC Á hậu Ánh Quyên, đại diện Mister Cosmopolitan Việt Nam năm nay sẽ là một ứng viên nặng ký, không chỉ đại diện cho nước chủ nhà mà còn đóng vai trò gương mặt quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế với thông điệp về sự chân thành, hiếu khách, văn hóa đa sắc và một Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Á hậu Ánh Quyên được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại, năng động và bản lĩnh. Không chỉ thành công trong lĩnh vực sắc đẹp, cô còn là một doanh nhân với chuỗi thương hiệu Thẩm mỹ viện Ánh Quyên trải dài nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh đó, cô còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và hệ thống phòng công chứng.

Trong nhiều năm qua, Á hậu Ánh Quyên cũng thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu sắc đẹp quốc tế với vai trò giám khảo, huấn luyện viên và vedette. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như: Mister Cosmopolitan 2024, Kids & Teens Pageant Global 2025, I Am Model Search International 2025, Mr Glam International 2024, cùng các đấu trường sắc đẹp trong nước như Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 và Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ Việt Nam 2025.

Với nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ, sắc đẹp và nhân trắc học, cùng kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành, Á hậu Ánh Quyên được đánh giá là một trong những gương mặt có chuyên môn vững vàng để đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các cuộc thi sắc đẹp.

Việc đảm nhận vai trò Trưởng BTC Mister Cosmopolitan 2026 không chỉ là dấu mốc mới trong sự nghiệp của Á hậu Ánh Quyên, mà còn mở ra cơ hội để thế giới sắc đẹp dành cho quý ông có thêm một sân chơi chuyên nghiệp, nơi bản lĩnh, trí tuệ và phong cách của người đàn ông hiện đại được tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của một người phụ nữ tài sắc.