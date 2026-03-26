Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Phóng viên Báo Người Lao Động vừa có cuộc gặp gỡ với Trần Tuấn Kha ngay sau khi anh đạt giải 3 "Người Kể Chuyện Tình" mùa 9 của Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Lần đầu tiên Tuấn Kha "bật mí" với báo chí câu chuyện chân thành về mẹ và anh trai.

Phóng viên: Giải 3 tại "Người Kể Chuyện Tình" có ý nghĩa thế nào với Tuấn Kha – một cột mốc khởi đầu hay lời khẳng định cho hành trình âm nhạc nghiêm túc?

Ca sĩ Trần Tuấn Kha: Chính xác! Giải 3 của Chương trình "Người Kể Chuyện Tình" do Báo và Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức là 1 cột mốc đáng nhớ, là giải thưởng danh dự cũng là thành tích đầu trên con đường sự nghiệp ca hát của Kha. Và đúng chính là khởi đầu cho 1 hành trình âm nhạc nghiêm túc và dài hơi của Kha.

- Khán giả thường nhắc đến Tuấn Kha với danh xưng "em trai Lân Nhã". Anh có cảm thấy áp lực hay tổn thương vì điều đó? Và anh làm gì để thoát khỏi cái bóng ấy?

- Thực tế dù là em ruột của anh Lân Nhã, và anh em ở nhà cũng bình thường, không sao. Nhưng lên sân khấu thì nghe giới thiệu "em trai Lân Nhã" lại có chút áp lực.

Tuấn Kha và mẹ

Nhưng khi đã đi được với anh một hành trình âm nhạc, đó là một đoạn đáng nhớ. Cùng với sự động viên của anh trai mình, có cả sự yêu thương của khán giả dành cho 2 anh em nên đã làm thay đổi suy nghĩ của Kha theo hướng tích cực hơn. Kha đã thấy tự tin hơn khi bước đi trên con đường âm nhạc một cách độc lập và Kha cảm thấy tự hào may mắn khi được gọi là "em trai Lân Nhã".

- Anh và Lân Nhã có bao giờ ngồi lại, nói thẳng với nhau về áp lực so sánh trong nghề? Lời khuyên nào của anh trai khiến anh nhớ nhất?

- Dĩ nhiên là 2 anh em rất thường xuyên ngồi với nhau và chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống và nhất là trong nghề... Lời khuyên thì rất nhiều, nhưng có 1 câu khiến Kha nhớ mãi nguyên văn của anh Lân Nhã: "Anh có thể đưa mày đi khắp nơi, tham gia các sân khấu lớn, nhỏ cùng anh nhưng thực tâm vẫn muốn mày phải tự đi trên đôi chân của mình. Vì anh biết mày có khả năng làm điều đó...". Kha cảm thấy lời khuyên này chứa đựng đầy tình yêu thương như người đàn anh trong nghề, truyền lại cho thế hệ sau của mình cũng là đứa em trai ruột duy nhất.

Hai anh em ca sĩ Lân Nhã, ca sĩ Tuấn Kha và mẹ

- Với chất giọng hát trầm ấm là lợi thế lớn của Tuấn Kha. Anh có chủ ý xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ ballad sâu lắng, hay vẫn muốn thử sức với những thể loại gai góc hơn?

- Yeah....Chặng tới Kha sẽ thử sức mình với nhiều thể loại khác chẳng hạn bolero, rock &roll... Sẽ vẫn là Trần Tuấn Kha nhưng ở một phiên bản riêng biệt hơn.

-Trong suốt cuộc thi, có tiết mục nào anh cảm thấy mình "kể" được câu chuyện bằng cả trái tim, chứ không chỉ là hát?

- À, có chứ! Đến giờ Tuấn Kha vẫn còn nguyên cảm xúc khi trình diễn ca khúc "Rất lâu rồi mới khóc". Đó là tiết mục mà bản thân Kha ưng ý và có nhiều xúc cảm nhất!

Ca sĩ Trần Tuấn Kha

- Nếu không có người anh nổi tiếng dẫn lối, anh nghĩ mình có chọn âm nhạc không? Hay sẽ rẽ sang một con đường khác?

- Thật sự nếu không có anh Lân Nhã sẽ không có Tuấn Kha của thời điểm hiện tại! Bởi anh là tấm gương cho Kha học hỏi, anh là niềm tự hào của gia đình, anh động viên Kha khá nhiều. Đặc biệt, Kha cũng được mẹ ủng hộ rất nhiều.

Mẹ của chúng tôi là Bùi Thị Thanh Huyền, là một người rất yêu âm nhạc, mẹ đã tạo điều kiện, đồng hành để cho chúng tôi đi theo con đường ca hát. Mẹ cũng thường xuyên tham gia các chương trình ca hát gây quỹ từ thiện ở TPHCM.

- Sau chương trình, anh có sợ hào quang truyền hình sẽ chóng tắt? Kế hoạch cụ thể để giữ nhiệt và xây dựng tên tuổi riêng của Tuấn Kha là gì?

- Riêng Kha không thấy sợ vì điều đó. Vì cảm xúc hào quang, những trải nghiệm, những bài học sẽ mãi luôn theo sát trên hành trình âm nhạc của Kha. Kế hoạch cụ thể trong thời gian quí vị sẽ được biết sau.... (bí mật)

- Nếu một ngày nào đó, khán giả nhắc đến Lân Nhã và nói "đó là anh trai của Trần Tuấn Kha", anh nghĩ mình cần bao lâu và cần điều gì để đạt tới vị trí?

- Câu hỏi là một điều kỳ vọng trong tương lai nên cho phép Kha được giữ lại cho sau này nhé!