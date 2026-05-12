P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care





Ngày 12-5, trong khuôn khổ Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDC) lần thứ 47 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Theo các chuyên gia nha khoa, trong nhiều năm, chăm sóc răng miệng thường được nhìn nhận qua những dấu hiệu dễ thấy như răng sạch hơn, hơi thở thơm mát hơn hay cảm giác mát sạch sau khi đánh răng. Đây là những lợi ích quan trọng, nhưng chưa đủ để phản ánh đầy đủ bản chất của sức khỏe răng miệng.

Gian hàng giới thiệu công nghệ Microbiome của P/S tại hội nghị

Một hàm răng khỏe mạnh cần được bảo vệ bởi nhiều yếu tố cùng lúc như: Fluoride hỗ trợ tái khoáng hóa men răng; thói quen vệ sinh đúng cách giúp kiểm soát mảng bám; chế độ ăn uống hợp lý giúp hạn chế nguy cơ sâu răng; cấu trúc men răng quyết định khả năng bảo vệ tự nhiên; việc thăm khám nha khoa định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn...

Bên cạnh các yếu tố quen thuộc đó, các nghiên cứu nha khoa hiện đại ngày càng nhấn mạnh vai trò của hệ vi sinh trong khoang miệng. Nếu trước đây, vi khuẩn trong miệng thường được nhìn nhận chủ yếu như yếu tố gây hại cần loại bỏ, các nghiên cứu mới cho thấy khoang miệng thực chất là một hệ sinh thái phức tạp, nơi tồn tại nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau.

Một số nhóm vi sinh có thể góp phần gây ra các vấn đề như mảng bám, sâu răng, viêm nướu hoặc hơi thở kém tươi mát khi phát triển mất kiểm soát. Ngược lại, nhiều nhóm vi sinh khác lại đóng vai trò nhất định trong việc duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên của môi trường miệng.

Tại Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47, P/S đã giới thiệu báo cáo khoa học mang chủ đề "Hệ vi sinh vật miệng cân bằng - Nền tảng của sức khỏe răng miệng tốt". Dựa trên năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) vượt trội từ Unilever, báo cáo không chỉ làm rõ các cơ sở y khoa về hệ sinh thái khoang miệng, mà còn đề ra định hướng chiến lược: ứng dụng công nghệ Microbiome vào các giải pháp chăm sóc răng miệng thế hệ mới.

Công nghệ Microbiome là bước đột phá đưa những nền tảng lý thuyết này vào thực tiễn. Bằng cơ chế cung cấp hàng tỉ ion hoạt tính giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, công nghệ này trực tiếp duy trì trạng thái cân bằng sinh học, từ đó củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên ngay trong thói quen vệ sinh hằng ngày.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Kế thừa nền tảng nghiên cứu trên, P/S lần đầu tiên ứng dụng công nghệ Microbiome vào dòng sản phẩm kem đánh răng P/S Pro-Care. Điểm khác biệt của P/S Pro-Care chính là định hướng phát triển sản phẩm dựa trên hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe răng miệng. Thay vì diệt khuẩn trong khoang miệng, P/S Pro-Care hướng tới việc hỗ trợ duy trì môi trường khoang miệng cân bằng, từ đó góp phần củng cố nền tảng chăm sóc răng miệng bền vững hơn.

Đại diện P/S cho biết trong nhiều năm qua, P/S đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong việc xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Với P/S Pro-Care, khi các tiến bộ khoa học được đưa vào sản phẩm thiết yếu, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp chăm sóc chủ động, toàn diện và phù hợp hơn với nhu cầu sức khỏe hiện đại.

Việc giới thiệu công nghệ Microbiome tại Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 cho thấy nỗ lực của P/S trong việc kết nối giữa nghiên cứu chuyên môn, đổi mới sản phẩm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. P/S cũng kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong hành trình nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe răng miệng, hướng tới những thói quen khoa học hơn, chủ động hơn và toàn diện hơn cho nụ cười Việt.

Hội nghị Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDC) lần thứ 47 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 8.000 đại biểu, bao gồm các bác sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành Nha khoa", hội nghị là diễn đàn chuyên môn quan trọng để cập nhật các xu hướng mới trong chăm sóc răng miệng, từ nghiên cứu lâm sàng, công nghệ sản phẩm đến các giải pháp nâng cao sức khỏe cộng đồng.



