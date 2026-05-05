TCP Việt Nam lan tỏa giá trị bền vững vì nguồn nước

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tập đoàn TCP và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam từ cuối năm 2025, TCP Việt Nam cùng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động hướng tới bảo vệ nguồn nước.

Dự án trao tặng chi phí trang thiết bị phục vụ hoạt động dọn dẹp bảo vệ môi trường

Trọng tâm là chuỗi hội thảo "Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững" tổ chức tại Cần Thơ, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và Gia Lai. Chương trình kết hợp chia sẻ kiến thức, thảo luận, thực hành, giúp người trẻ hiểu thực trạng tài nguyên nước, hình thành thói quen sử dụng nước an toàn, tiết kiệm.

Tại hội thảo, người tham gia được tiếp cận thông tin về thách thức môi trường, tham gia thuyết trình, hỏi đáp và hoạt động tương tác. Sau chương trình, các đội "Chiến binh xanh" được thành lập, tổ chức dọn dẹp và cam kết hành động tại địa phương.

Chuỗi hoạt động tiếp tục triển khai tại các địa phương từ tháng 5 đến 11-2026. Cùng đó, ban tổ chức phát động giải chạy trực tuyến gây quỹ lắp đặt hệ thống lọc nước.

Dự án hướng tới xây dựng 3 điểm "Nước sạch an toàn" tại khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Hoạt động khảo sát thực tế tại An Giang đã được thực hiện, làm cơ sở triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn TCP, cho biết thông qua dự án doanh nghiệp mong muốn nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động, đặc biệt trong giới trẻ, coi đầu tư cho nước là đầu tư cho con người và tương lai.