Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Điệu múa thúng trên hồ Bảy Mẫu chinh phục du khách

Dập dềnh trên chiếc thuyền thúng - hay được người dân Cẩm Thanh gọi với cái tên thúng chai, cánh rừng dừa nước rộng hơn 100 ha xanh mướt dường như trải dài ra vô tận. Câu hò xứ Quảng vang vọng trên mặt hồ rồi len lỏi vào từng khóm dừa xanh mướt rậm rạp. Với sự phát triển của đời sống, từ điệu hò khoan - hò đối đáp, những người con của rừng dừa Bảy Mẫu đã sản sinh ra điệu múa thuyền thúng. Những tay chèo thiện nghệ trổ tài “lắc thúng chai” khiến cho thuyền thúng chao nghiêng, lắc lư theo nhịp để khởi động hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)

Nghệ thuật múa khèn của người Mông

Với người Mông múa khèn là loại hình nghệ thuật trình diễn dân quan trọng nhất, thể hiện hồn cốt của dân tộc mình. Nói tới người Mông thì không thể nói tới cây khèn – nhạc cụ đã và đang được trao truyền rộng rãi. Nghệ thuật múa khèn của người Mông còn thể hiện tính cố kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng. Tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen như thắng cố, mèn mén, rượu ngô hay tất cả những gì thân thuộc nhất đã gắn bó với họ từ lúc sinh ra.

Khát vọng trong lễ then cầu an Lai Châu

Người Thái trắng đến nay còn lưu giữ một nghi lễ linh thiêng - lễ Then cầu an - như sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ và hiện tại, vừa huyền bí vừa đầy tính nhân văn.Giữa miền núi non Tây Bắc, Lai Châu hiện lên như một mảnh đất trầm tích bao lớp lịch sử.

Nơi đây, người Thái trắng đã quần cư, dựng bản, lập mường. Trong dòng chảy đời sống, họ lưu giữ một nghi lễ linh thiêng - lễ Then cầu an - như sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ và hiện tại, vừa huyền bí vừa đầy tính nhân văn.Trong Hồi ký Quỳnh Nhai của ông Điêu Chính Liêm từ giai đoạn Lai Châu những năm kháng chiến thực dân đến thời bình và là tư liệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy viết về cuốn lịch sử Đảng bộ Lai Châu.

Ngoài các dữ liệu lịch sử còn có cả văn hóa đời sống của cư dân Thái. Then cũng đã xuất hiện và gắn bó với dân tộc từ rất xa xưa.Vì vậy hình ảnh từ cuốn hồi ký này để hình dung ra bức tranh đời sống của người dân tộc Thái và tín ngưỡng văn hóa xuất hiện rõ nét, vừa mang tính lịch sử vừa là câu chuyện sử thi của người Thái trắng.

