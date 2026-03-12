LamDongToplist: Nơi tổng hợp mọi góc nhìn toàn diện về điểm đến Lâm Đồng

Điểm đến 15:41

LamDongToplist trở thành địa chỉ tham khảo đáng tin cậy, cung cấp góc nhìn khách quan và đa chiều về điểm đến, dịch vụ tại địa phương.

BinhDuongToplist: Cổng thông tin kết nối du khách với đời sống và dịch vụ Bình Dương

Điểm đến 12:19

BinhDuongToplist được xây dựng như một chuyên trang tổng hợp, thông tin toàn diện về đời sống, dịch vụ và các điểm đến nổi bật tại Bình Dương.

Khám phá Thanh Hóa trở nên dễ dàng hơn với ThanhHoaToplist

Điểm đến 11:19

ThanhHoaToplist ra đời, mang đến giải pháp tra cứu và tham khảo thông tin về Thanh Hóa.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115

Khoẻ - Đẹp 11:17

Ngày 10-03, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - làm lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

Điểm đến 16:52

DongNaiToplist ra đời như kim chỉ nam, giúp hành trình khám phá Đồng Nai trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Bản lĩnh sống 16:05

Với TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Điểm đến 13:04

Để tìm kiếm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, BinhDinhToplist là địa chỉ tham khảo tin cậy cho du khách và người dân.

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Điểm đến 12:02

HaiPhongToplist ra đời như một cẩm nang tổng hợp dành cho người dân và du khách khám phá Hải Phòng thuận tiện hơn.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Điểm đến 19:35

QuangNamToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến rõ ràng, đáng tin cậy tại địa phương.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Điểm đến 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Tiêu dùng thông minh 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

HungYenToplist - Nền tảng nội dung đa chiều về vùng đất giàu bản sắc Hưng Yên

Điểm đến 11:54

HungYenToplist trở thành nền tảng nội dung đa chiều, một nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp khám phá rõ nét bản sắc của Hưng Yên.

NgheAnToplist - Chuyên trang đề xuất địa điểm uy tín, chất lượng tại Nghệ An

Điểm đến 11:53

NgheAnToplist ra đời như “cẩm nang số” giúp người dân và du khách lựa chọn địa chỉ uy tín, được đánh giá khách quan và cập nhật thường xuyên.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

12 tháng 3, 2026 | 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Điệu múa thúng trên hồ Bảy Mẫu chinh phục du khách

Dập dềnh trên chiếc thuyền thúng - hay được người dân Cẩm Thanh gọi với cái tên thúng chai, cánh rừng dừa nước rộng hơn 100 ha xanh mướt dường như trải dài ra vô tận. Câu hò xứ Quảng vang vọng trên mặt hồ rồi len lỏi vào từng khóm dừa xanh mướt rậm rạp. Với sự phát triển của đời sống, từ điệu hò khoan - hò đối đáp, những người con của rừng dừa Bảy Mẫu đã sản sinh ra điệu múa thuyền thúng. Những tay chèo thiện nghệ trổ tài “lắc thúng chai” khiến cho thuyền thúng chao nghiêng, lắc lư theo nhịp để khởi động hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)

Nghệ thuật múa khèn của người Mông

Với người Mông múa khèn là loại hình nghệ thuật trình diễn dân quan trọng nhất, thể hiện hồn cốt của dân tộc mình. Nói tới người Mông thì không thể nói tới cây khèn – nhạc cụ đã và đang được trao truyền rộng rãi. Nghệ thuật múa khèn của người Mông còn thể hiện tính cố kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng. Tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen như thắng cố, mèn mén, rượu ngô hay tất cả những gì thân thuộc nhất đã gắn bó với họ từ lúc sinh ra.

 Khát vọng trong lễ then cầu an Lai Châu

Người Thái trắng đến nay còn lưu giữ một nghi lễ linh thiêng - lễ Then cầu an - như sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ và hiện tại, vừa huyền bí vừa đầy tính nhân văn.Giữa miền núi non Tây Bắc, Lai Châu hiện lên như một mảnh đất trầm tích bao lớp lịch sử. 

Nơi đây, người Thái trắng đã quần cư, dựng bản, lập mường. Trong dòng chảy đời sống, họ lưu giữ một nghi lễ linh thiêng - lễ Then cầu an - như sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ và hiện tại, vừa huyền bí vừa đầy tính nhân văn.Trong Hồi ký Quỳnh Nhai của ông Điêu Chính Liêm từ giai đoạn Lai Châu những năm kháng chiến thực dân đến thời bình và là tư liệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy viết về cuốn lịch sử Đảng bộ Lai Châu. 

Ngoài các dữ liệu lịch sử còn có cả văn hóa đời sống của cư dân Thái. Then cũng đã xuất hiện và gắn bó với dân tộc từ rất xa xưa.Vì vậy hình ảnh từ cuốn hồi ký này để hình dung ra bức tranh đời sống của người dân tộc Thái và tín ngưỡng văn hóa xuất hiện rõ nét, vừa mang tính lịch sử vừa là câu chuyện sử thi của người Thái trắng. 

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)

NS (th)

