Bệnh viện miễn phí khám hiếm muộn, tặng voucher hỗ trợ IVF

Bệnh viện Bưu điện triển khai Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn năm 2026 với chủ đề "Chào xuân mới - Đón con yêu", diễn ra từ 28-2 đến 6-3 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản. Chương trình thường niên hơn 10 năm qua nhằm tạo điều kiện để các cặp vợ chồng mong con được tiếp cận dịch vụ thăm khám, tầm soát và điều trị hiếm muộn bài bản, kịp thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tuần lễ, người bệnh được miễn phí thăm khám, tư vấn chuyên sâu với các bác sĩ giàu kinh nghiệm; miễn phí nhiều danh mục cận lâm sàng theo chỉ định như xét nghiệm máu, nội tiết, siêu âm đầu dò, tinh dịch đồ, chụp tử cung - vòi trứng…

Qua thăm khám, bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe sinh sản của cả vợ và chồng, tư vấn phác đồ điều trị phù hợp, từ theo dõi tự nhiên, canh trứng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đến thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Đặc biệt, mỗi cặp vợ chồng đăng ký thực hiện IVF trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí trọn bộ xét nghiệm trị giá tới 7 triệu đồng. Bệnh viện cũng tặng 1.050 voucher, mỗi voucher trị giá 5 triệu đồng, áp dụng khi thực hiện IVF trong năm 2026 (không quy đổi tiền mặt), góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị.

Những năm qua, chương trình đã giúp hàng chục nghìn người được kiểm tra, tầm soát sức khỏe sinh sản miễn phí; phát hiện sớm nguyên nhân vô sinh - hiếm muộn và điều trị kịp thời. Nhiều gia đình đã đón con yêu khỏe mạnh.

Người dân có thể đăng ký qua tổng đài 18006090 hoặc đến trực tiếp bệnh viện tại 49 Trần Điền (phường Phương Liệt, Hà Nội) trong thời gian nói trên.