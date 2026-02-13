Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

Khám phá “tọa độ du Xuân triệu view” tại The Global City

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”

13 tháng 2, 2026 | 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.


Tết Nhà Vô Giá là khi các thành viên trong gia đình "góp" cùng nhau. Ảnh: Home Credit

Những ngày cuối năm, đường phố trở nên chật chội hơn bởi dòng người ngược xuôi. Tết năm nay, tâm thế đón năm mới của người Việt đã có những chuyển biến sâu sắc. Sau một năm với nhiều thăng trầm khiến con người ta sống chậm lại một nhịp, bớt đi những kỳ vọng về mâm cao cỗ đầy, hay những món quà xa xỉ.

Thay vào đó là sự trân trọng những giá trị thực tế. Thay vì gồng mình để mang về một cái Tết "hoàn hảo", các gia đình quay về với sự kết nối giữa các thành viên và coi đây là món quà "vô giá". 

Điều này được tái hiện chân thực thông qua thước phim Tết 2026 của Home Credit Việt Nam. Nếu như năm ngoái, Home Credit truyền tải thông điệp "Tết Nhà Vô Giá", thì năm nay, tinh thần ấy được chuyển hóa thành hành động cụ thể: "Góp nên Tết Nhà Vô Giá".

"Góp nên Tết Nhà Vô Giá" tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương.

Với thông điệp "Góp nên Tết Nhà Vô Giá", thước phim của Home Credit không lý tưởng hóa ngày Tết, mà tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương, đến mức người xem như thấy chính mình trong đó.

Để những nỗ lực ấy được trọn vẹn, để nồi bánh chưng thêm đầy hay ngôi nhà thêm tươm tất, mỗi gia đình vẫn cần một điểm tựa vững chắc về tài chính.

Hiểu rằng Tết là thời điểm áp lực chi tiêu lớn nhất trong năm, Home Credit không chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ, mà chọn cách trở thành người đồng hành, cùng "góp" vào cái Tết chung bằng những giải pháp thiết thực.

Home Credit "góp Tết" bằng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn.

Với mong muốn giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn như mua sắm thực phẩm, quà cáp nội ngoại, Home Credit thiết kế các khoản vay tiền mặt trực tuyến linh hoạt từ 20 đến 50 triệu đồng.

Điểm nhấn của giải pháp này là sự chia sẻ gánh nặng ngay từ bước đầu tiên: ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu. Trong bối cảnh dòng tiền cuối năm thường eo hẹp, sự hỗ trợ này giúp người dùng trút bỏ được phần nào nỗi lo "chưa đến Tết đã hết tiền", để tâm trí thảnh thơi hơn cho việc đón Tết.

Ở nhu cầu tân trang tổ ấm, việc sắm sửa những món đồ giá trị lớn như TV, tủ lạnh hay máy giặt thường khiến nhiều người đắn đo. Home Credit đã "góp Tết" bằng cách mở rộng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop.

Với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng, chi phí mua sắm được chia nhỏ, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những tiện nghi cần thiết mà không làm mất cân đối ngân sách sinh hoạt.

Đặc biệt, với nhu cầu di chuyển và du xuân, Home Credit mang đến giải pháp trả trước 0 đồng cho các dòng xe từ Honda, Yamaha đến xe máy điện VinFast, cùng kỳ hạn lên tới 36 tháng.

Từ hỗ trợ tài chính đến sự thấu hiểu những mong cầu nhỏ bé nhất, Home Credit đang nỗ lực từng chút một để cùng người Việt "góp nên Tết Nhà Vô Giá", một cái Tết không cần quá hào nhoáng, nhưng đủ đầy tình thân và sự sẻ chia.

Song Hà

