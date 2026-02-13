Những mảnh ghép đời thường “Góp nên Tết Nhà Vô Giá”





Tết Nhà Vô Giá là khi các thành viên trong gia đình "góp" cùng nhau. Ảnh: Home Credit

Những ngày cuối năm, đường phố trở nên chật chội hơn bởi dòng người ngược xuôi. Tết năm nay, tâm thế đón năm mới của người Việt đã có những chuyển biến sâu sắc. Sau một năm với nhiều thăng trầm khiến con người ta sống chậm lại một nhịp, bớt đi những kỳ vọng về mâm cao cỗ đầy, hay những món quà xa xỉ.

Thay vào đó là sự trân trọng những giá trị thực tế. Thay vì gồng mình để mang về một cái Tết "hoàn hảo", các gia đình quay về với sự kết nối giữa các thành viên và coi đây là món quà "vô giá".

Điều này được tái hiện chân thực thông qua thước phim Tết 2026 của Home Credit Việt Nam. Nếu như năm ngoái, Home Credit truyền tải thông điệp "Tết Nhà Vô Giá", thì năm nay, tinh thần ấy được chuyển hóa thành hành động cụ thể: "Góp nên Tết Nhà Vô Giá".

"Góp nên Tết Nhà Vô Giá" tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương.

Với thông điệp "Góp nên Tết Nhà Vô Giá", thước phim của Home Credit không lý tưởng hóa ngày Tết, mà tôn vinh những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương, đến mức người xem như thấy chính mình trong đó.

Để những nỗ lực ấy được trọn vẹn, để nồi bánh chưng thêm đầy hay ngôi nhà thêm tươm tất, mỗi gia đình vẫn cần một điểm tựa vững chắc về tài chính.

Hiểu rằng Tết là thời điểm áp lực chi tiêu lớn nhất trong năm, Home Credit không chỉ đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ, mà chọn cách trở thành người đồng hành, cùng "góp" vào cái Tết chung bằng những giải pháp thiết thực.

Home Credit "góp Tết" bằng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn.

Với mong muốn giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn như mua sắm thực phẩm, quà cáp nội ngoại, Home Credit thiết kế các khoản vay tiền mặt trực tuyến linh hoạt từ 20 đến 50 triệu đồng.

Điểm nhấn của giải pháp này là sự chia sẻ gánh nặng ngay từ bước đầu tiên: ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu. Trong bối cảnh dòng tiền cuối năm thường eo hẹp, sự hỗ trợ này giúp người dùng trút bỏ được phần nào nỗi lo "chưa đến Tết đã hết tiền", để tâm trí thảnh thơi hơn cho việc đón Tết.

Ở nhu cầu tân trang tổ ấm, việc sắm sửa những món đồ giá trị lớn như TV, tủ lạnh hay máy giặt thường khiến nhiều người đắn đo. Home Credit đã "góp Tết" bằng cách mở rộng chương trình trả góp 0% lãi suất tại hàng loạt chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop.

Với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng, chi phí mua sắm được chia nhỏ, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những tiện nghi cần thiết mà không làm mất cân đối ngân sách sinh hoạt.

Đặc biệt, với nhu cầu di chuyển và du xuân, Home Credit mang đến giải pháp trả trước 0 đồng cho các dòng xe từ Honda, Yamaha đến xe máy điện VinFast, cùng kỳ hạn lên tới 36 tháng.

Từ hỗ trợ tài chính đến sự thấu hiểu những mong cầu nhỏ bé nhất, Home Credit đang nỗ lực từng chút một để cùng người Việt "góp nên Tết Nhà Vô Giá", một cái Tết không cần quá hào nhoáng, nhưng đủ đầy tình thân và sự sẻ chia.