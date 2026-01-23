Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Ngày 21-1, Garmin công bố hợp tác cùng MoMo, bổ sung vào hệ sinh thái thanh toán trên đồng hồ thông minh Garmin, bên cạnh Garmin Pay. Với cập nhật này, người dùng có thể thanh toán và nhận tiền bằng mã QR trực tiếp ngay trên cổ tay, ngay cả khi không mang theo điện thoại hay ví tiền, giúp tối ưu sự tiện lợi trong nhịp sống năng động.

Việc tích hợp MoMo không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán quen thuộc, mà còn tiếp nối chiến lược phát triển nền tảng tiện ích trên đồng hồ thông minh Garmin. Trước đó, Garmin Pay đã được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ của 11 ngân hàng lớn, cho phép người dùng thanh toán một chạm một cách an toàn và tiện lợi.



Đối với người dùng Garmin, thanh toán trực tiếp trên cổ tay không chỉ nhanh hơn, mà còn giúp duy trì trọn vẹn nhịp sống năng động hằng ngày. Trong các hoạt động như chạy bộ buổi sáng, đạp xe hay tập luyện ngoài trời, việc không cần mang theo điện thoại hay ví tiền giúp trải nghiệm vận động liền mạch hơn.

Với MoMo, lần mở rộng này là một bước đi mang tính dài hạn nhằm đưa hệ sinh thái thanh toán số hiện diện sâu hơn trong các thiết bị công nghệ cá nhân.

“Thông qua sự mở rộng lần này, MoMo mong muốn góp phần đưa trải nghiệm thanh toán không tiền mặt trở nên liền mạch hơn trong các hoạt động thường nhật của người dùng, đồng thời gia tăng giá trị kết nối cho các đối tác kinh doanh trong hệ sinh thái số” - ông Đỗ Khắc Cường - Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Kinh doanh Thanh toán, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chia sẻ.

Đây là một trong những bước đi tiếp theo trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh – từ một thiết bị theo dõi và huấn luyện thể chất, trở thành nền tảng công nghệ đa năng gắn bó chặt chẽ với đời sống người dùng.

Thông qua việc tích hợp các dịch vụ thiết yếu như thanh toán số, Garmin từng bước xây dựng trải nghiệm trọn vẹn, nơi vận động, sức khỏe và tiện ích số được kết nối ngay trên cổ tay.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam đã nhấn mạnh: “Hợp tác với MoMo phản ánh định hướng nhất quán của Garmin trong việc không ngừng hoàn thiện trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ. Chúng tôi tập trung mở rộng giá trị thiết thực của đồng hồ thông minh trong đời sống hằng ngày, để thiết bị không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và vận động, mà còn trở nên tiện lợi, liền mạch hơn trong các nhu cầu thường nhật”.

