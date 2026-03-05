Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

AAC được sáng lập bởi Lee Kwang-soo, Chủ tịch thế giới của Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế (IAA), đồng thời là một họa sĩ tài năng và giáo sư đại học. Việc ông trở thành Chủ tịch IAA – người châu Á đầu tiên giữ vị trí này – được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy nghệ thuật và giao lưu văn hóa trên phạm vi toàn cầu.

Ý tưởng thành lập AAC được hình thành sau khi ông Lee Kwang-soo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc cùng các tổ chức liên quan vào tháng 1-2025. Tại đây, ông đã hợp tác cùng Park Bong-gyu – Chủ tịch Korea CEO Summit và Lee Young-jun – Chủ tịch Artlian để chính thức thành lập Ủy ban ArtPiad Châu Á, với mục tiêu kết nối cộng đồng nghệ thuật, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa trong khu vực.

Chia sẻ về vinh dự khi tham gia sự kiện lần này, doanh nhân Lê Thùy cho biết: "Tôi vinh dự được bổ nhiệm làm Ủy viên cống hiến quốc gia của AAC tại Việt Nam. Là người Việt đảm nhận vai trò này, tôi cảm thấy đây vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật và văn hóa".

Theo Lê Thùy, AAC quy tụ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc như Hee-beom Lee, Lee Kwang-soo, Park Bong-gyu, Lee Young-jun, cùng các thành viên sáng lập như Han Sook-young, Lee Jae-sik và Doo Jin-moon. Nữ doanh nhân bày tỏ quyết tâm học hỏi và đóng góp tích cực để trở thành một phần trong hành trình phát triển của tổ chức này.

"Tham gia sự kiện là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và đoàn kết, nơi nghệ thuật và văn hóa được tôn vinh. Nghệ thuật là ngôn ngữ tinh tế nhất của văn minh, phản ánh cách con người đối thoại với chính mình", cô chia sẻ.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật – văn hóa, Lê Thùy còn được biết đến là Chủ tịch Lê Thùy Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nữ doanh nhân gây chú ý với ý tưởng phát triển dự án căn hộ sinh thái "chữa lành" tại Bà Rịa – Vũng Tàu, hướng đến việc kiến tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên, trong lành và mang tính nghỉ dưỡng cho cư dân đô thị.

Với sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe cộng đồng và văn hóa đô thị, dự án bất động sản sinh thái của Lê Thùy không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh mà còn được xem như một sứ mệnh nhằm cân bằng đời sống tinh thần cho con người hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng với những khối nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu, mô hình không gian sống xanh- chữa lành được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị sống bền vững và chất lượng hơn cho tương lai.