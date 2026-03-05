Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

HCM Toplist cập nhật xu hướng vui chơi, giải trí và tiêu dùng tại Sài Gòn

Điểm đến 21:54

HCM Toplist trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân TP HCM, du khách cập nhật xu hướng ẩm thực, dịch vụ... khám phá thành phố dễ dàng, hiệu quả.

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Tiêu dùng thông minh 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

5 tháng 3, 2026 | 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul - Ảnh 1.

AAC được sáng lập bởi Lee Kwang-soo, Chủ tịch thế giới của Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế (IAA), đồng thời là một họa sĩ tài năng và giáo sư đại học. Việc ông trở thành Chủ tịch IAA – người châu Á đầu tiên giữ vị trí này – được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy nghệ thuật và giao lưu văn hóa trên phạm vi toàn cầu.

Ý tưởng thành lập AAC được hình thành sau khi ông Lee Kwang-soo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc cùng các tổ chức liên quan vào tháng 1-2025. Tại đây, ông đã hợp tác cùng Park Bong-gyu – Chủ tịch Korea CEO Summit và Lee Young-jun – Chủ tịch Artlian để chính thức thành lập Ủy ban ArtPiad Châu Á, với mục tiêu kết nối cộng đồng nghệ thuật, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa trong khu vực.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul - Ảnh 2.

Chia sẻ về vinh dự khi tham gia sự kiện lần này, doanh nhân Lê Thùy cho biết: "Tôi vinh dự được bổ nhiệm làm Ủy viên cống hiến quốc gia của AAC tại Việt Nam. Là người Việt đảm nhận vai trò này, tôi cảm thấy đây vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật và văn hóa".

Theo Lê Thùy, AAC quy tụ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc như Hee-beom Lee, Lee Kwang-soo, Park Bong-gyu, Lee Young-jun, cùng các thành viên sáng lập như Han Sook-young, Lee Jae-sik và Doo Jin-moon. Nữ doanh nhân bày tỏ quyết tâm học hỏi và đóng góp tích cực để trở thành một phần trong hành trình phát triển của tổ chức này.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul - Ảnh 3.

"Tham gia sự kiện là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và đoàn kết, nơi nghệ thuật và văn hóa được tôn vinh. Nghệ thuật là ngôn ngữ tinh tế nhất của văn minh, phản ánh cách con người đối thoại với chính mình", cô chia sẻ.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật – văn hóa, Lê Thùy còn được biết đến là Chủ tịch Lê Thùy Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nữ doanh nhân gây chú ý với ý tưởng phát triển dự án căn hộ sinh thái "chữa lành" tại Bà Rịa – Vũng Tàu, hướng đến việc kiến tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên, trong lành và mang tính nghỉ dưỡng cho cư dân đô thị.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul - Ảnh 4.

Với sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe cộng đồng và văn hóa đô thị, dự án bất động sản sinh thái của Lê Thùy không chỉ đơn thuần là hoạt động kinh doanh mà còn được xem như một sứ mệnh nhằm cân bằng đời sống tinh thần cho con người hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng với những khối nhà kính và tác động của biến đổi khí hậu, mô hình không gian sống xanh- chữa lành được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị sống bền vững và chất lượng hơn cho tương lai.

P.Nguyễn

