Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Chuyện của Sao 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

13 tháng 2, 2026 | 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Trong vai trò doanh nhân, Hoa hậu và Đại sứ Cống hiến AAC Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Nghệ thuật Châu Á, Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự. Nhân dịp năm Bính Ngọ và hướng tới năm 2026 nhiều kỳ vọng, chị đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình phát triển doanh nghiệp và triết lý sống của mình.

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng" - Ảnh 1.

PV: Theo Lê Thùy, năm Bính Ngọ này, yếu tố nào quyết định sự bền vững của một doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động?

Doanh nhân Lê Thùy: Theo tôi, yếu tố cốt lõi quyết định sự bền vững của doanh nghiệp chính là nội lực và giá trị cốt lõi. Thị trường có thể thay đổi, xu hướng có thể dịch chuyển, nhưng nếu doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng, văn hóa doanh nghiệp vững chắc và đội ngũ nhân sự đồng lòng thì sẽ đủ sức vượt qua biến động.

Bên cạnh đó, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, chuyển đổi số và tư duy quản trị linh hoạt cũng là điều không thể thiếu. Doanh nghiệp bền vững không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà phải xây dựng niềm tin dài lâu với khách hàng và đối tác.

- Là Đại sứ Cống hiến AAC Việt Nam, năm 2026 Lê Thùy đặt mục tiêu gì cho doanh nghiệp của mình? 

- Năm 2026, tôi đặt mục tiêu nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững, kết hợp giữa kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Với vai trò Đại sứ Cống hiến AAC Việt Nam, tôi mong muốn doanh nghiệp không chỉ phát triển về quy mô mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng. Tôi tin rằng khi doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, thương hiệu sẽ có chiều sâu và sức sống lâu dài hơn. 

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng" - Ảnh 2.

Năm 2026, triết lý kinh doanh mà Lê Thùy luôn theo đuổi là gì, đặc biệt trong vai trò Doanh nhân, Hoa hậu và Đại sứ Cống hiến? 

- Triết lý tôi luôn theo đuổi là: "Kinh doanh bằng tâm- phát triển bằng tầm- lan tỏa bằng trách nhiệm. Với vai trò doanh nhân, tôi đặt chữ "Tín" lên hàng đầu. Với vai trò Hoa hậu, tôi ý thức rằng hình ảnh của mình phải truyền cảm hứng tích cực. Và với vai trò Đại sứ Cống hiến của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á, tôi xem đó là sứ mệnh kết nối kinh tế với nghệ thuật, đưa giá trị văn hóa song hành cùng sự phát triển doanh nghiệp. 

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng" - Ảnh 3.

Lê Thùy có thể chia sẻ một bước ngoặt quan trọng đã thay đổi tư duy hoặc định hướng phát triển doanh nghiệp của mình? 

- Bước ngoặt lớn nhất của tôi là khi doanh nghiệp đối diện với giai đoạn khó khăn về thị trường và nguồn vốn. Thời điểm đó buộc tôi phải nhìn lại toàn bộ mô hình vận hành, từ chiến lược đến quản trị nhân sự. 

Trong những ngày đầu khởi nghiệp, đâu là thử thách lớn nhất mà Lê Thùy từng đối mặt? 

- Khó khăn lớn nhất không phải là vốn, mà là niềm tin. Khi khởi nghiệp, tôi phải chứng minh năng lực của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Là phụ nữ, lại hoạt động ở nhiều lĩnh vực, đôi khi tôi phải nỗ lực gấp đôi để được ghi nhận. 

-Trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước, với tư cách phụ nữ hiện đại và Đại sứ Cống hiến của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á, Lê Thùy cần chuẩn bị những gì để đồng hành thành công? 

- Tôi cho rằng phụ nữ hiện đại cần chuẩn bị ba yếu tố: tri thức- bản lĩnh- lòng nhân ái. Thứ nhất là không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng công nghệ và quản trị. Thứ hai là giữ vững bản lĩnh trước những thay đổi nhanh của thị trường. Và cuối cùng là là giữ trái tim nhân ái để mọi thành công đều gắn với giá trị cộng đồng. Tôi tin rằng khi mỗi doanh nhân biết cân bằng giữa phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa, đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai.

Chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng mình không thể phát triển theo cách cũ. Tôi mạnh dạn tái cấu trúc, đầu tư vào đào tạo đội ngũ và chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn. Sau giai đoạn đó, doanh nghiệp không chỉ phục hồi mà còn tăng trưởng bền vững hơn trước.

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng" - Ảnh 4.

Tuy nhiên, chính những thử thách đó rèn cho tôi bản lĩnh và sự kiên định. Tôi luôn tin rằng mỗi khó khăn là một bài học để trưởng thành.

Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần phụng sự, doanh nhân Lê Thùy không chỉ hướng tới thành công cá nhân mà còn khẳng định vai trò của người phụ nữ trong kỷ nguyên mới – nơi kinh tế, nghệ thuật và trách nhiệm xã hội cùng song hành phát triển.

P.Nguyễn

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

