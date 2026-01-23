Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Lễ trao giải diễn ra trang trọng tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được vinh danh không chỉ với vai trò là một nghệ sĩ, mà còn là một nữ doanh nhân giàu tâm huyết, người đã có hơn 40 năm gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Được mệnh danh là "Hoa hậu của những trái tim sẻ chia", Đậu Hằng Nga là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn "lá lành đùm lá rách". Đối với chị, hoạt động thiện nguyện không đơn thuần là phong trào mà là sứ mệnh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Trên nhiều hành trình thiện nguyện, chị đã trực tiếp đến các vùng khó khăn, đặc biệt là vùng cao Quảng Ngãi, trao tận tay bà con nghèo những phần quà thiết thực, học bổng, nhu yếu phẩm và tiếp sức cho các em học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ đóng góp bằng vật chất, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga còn dùng tiếng hát và tình yêu nghệ thuật để mang đến niềm vui, sự sẻ chia và hơi ấm tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn. Bên cạnh đó, chị tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ thiện nguyện thông qua đấu giá áo dài, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng.

Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên hình ảnh một hoa hậu giàu trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu. Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia đến xã hội.