Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Trong thế giới livestream đầy biến động – nơi ánh hào quang có thể đến nhanh nhưng cũng vụt tắt trong chớp mắt – việc được xướng tên tại TikTok Live Fest chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó không chỉ là một chiếc cúp hay một danh hiệu mang tính hình thức, mà là sự công nhận ở tầng cao nhất dành cho những Live Creator thật sự có thực lực, có cộng đồng và có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho nền tảng. Và giữa sân khấu ấy, Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025. Đây không chỉ là một thứ hạng ấn tượng, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về thực lực, sức ảnh hưởng và vị thế của cô trong hệ sinh thái Live.

Live Fest vốn được xem là "đấu trường sinh tồn" của giới livestream. Trong suốt mùa sự kiện, creator phải duy trì cường độ phát sóng dày đặc, giữ lửa cảm xúc liên tục và tạo ra lượng tương tác, quà tặng khổng lồ từ cộng đồng. Việc Lannie chạm tới top 2 đồng nghĩa với việc cô sở hữu một fanbase trung thành, đoàn kết và đủ mạnh để đưa thần tượng vươn lên nhóm dẫn đầu – điều mà không phải creator nào cũng có thể làm được.

Giải bạc Power League tại Phuket – Dấu ấn quốc tế đầy tự hào

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Trần Ngọc Lan tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt Giải Bạc hạng mục Power League (Bảng xếp hạng Sức mạnh) tại Live Fest 2025 Phuket được tổ chức tại Thái Lan.

Đây là sự kiện quy tụ hơn 200 nhà sáng tạo livestream tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Kavkaz, sau vòng loại trực tuyến với hơn 5 triệu creator tham gia. Power League là bảng xếp hạng đánh giá tổng thể dựa trên tương tác, mức độ ủng hộ từ cộng đồng, tần suất hoạt động và sức lan tỏa khu vực. Việc đạt giải Bạc giữa quy mô cạnh tranh khổng lồ ấy cho thấy Lannie không chỉ nổi bật tại Việt Nam mà còn có vị thế cạnh tranh ở tầm khu vực.

Những thành tích tại Live Fest không chỉ là vinh quang nhất thời mà còn trở thành bước đệm quan trọng trên hành trình khẳng định tên tuổi tại TikTok Awards. Trong ngành livestream, thứ hạng cao tại Live Fest gần như là "tấm huy chương thực lực", giúp nâng tầm uy tín, gia tăng giá trị thương mại và mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn.

Từ Việt Nam đến Phuket: Trần Ngọc Lan khẳng định vị thế tại TikTok Live Fest 2025

Chia sẻ sau sự kiện, Lannie xúc động nói:

"Được đứng trên sân khấu quốc tế là điều mình từng không dám nghĩ tới. Giải thưởng này là niềm tự hào không chỉ của mình mà của cả cộng đồng đã luôn bên cạnh".

Cô cũng khẳng định: "Mỗi thành tích đạt được không phải để dừng lại, mà để mình cố gắng nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn và xứng đáng hơn với sự tin tưởng của mọi người".

Từ Top 2 Live Fest 2025 đến giải Bạc Power League tại Phuket, hành trình của Trần Ngọc Lan không còn đơn thuần là câu chuyện của một idol live trẻ đầy tiềm năng. Đó là hình ảnh của một creator Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ livestream khu vực – bằng thực lực, sự bền bỉ và một cộng đồng fan đủ mạnh để cùng cô tạo nên kỳ tích.