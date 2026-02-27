Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

27 tháng 2, 2026 | 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Trong thế giới livestream đầy biến động – nơi ánh hào quang có thể đến nhanh nhưng cũng vụt tắt trong chớp mắt – việc được xướng tên tại TikTok Live Fest chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó không chỉ là một chiếc cúp hay một danh hiệu mang tính hình thức, mà là sự công nhận ở tầng cao nhất dành cho những Live Creator thật sự có thực lực, có cộng đồng và có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho nền tảng. Và giữa sân khấu ấy, Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025. Đây không chỉ là một thứ hạng ấn tượng, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về thực lực, sức ảnh hưởng và vị thế của cô trong hệ sinh thái Live.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025 - Ảnh 1.

Live Fest vốn được xem là "đấu trường sinh tồn" của giới livestream. Trong suốt mùa sự kiện, creator phải duy trì cường độ phát sóng dày đặc, giữ lửa cảm xúc liên tục và tạo ra lượng tương tác, quà tặng khổng lồ từ cộng đồng. Việc Lannie chạm tới top 2 đồng nghĩa với việc cô sở hữu một fanbase trung thành, đoàn kết và đủ mạnh để đưa thần tượng vươn lên nhóm dẫn đầu – điều mà không phải creator nào cũng có thể làm được.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025 - Ảnh 2.

Giải bạc Power League tại Phuket – Dấu ấn quốc tế đầy tự hào

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Trần Ngọc Lan tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt Giải Bạc hạng mục Power League (Bảng xếp hạng Sức mạnh) tại Live Fest 2025 Phuket được tổ chức tại Thái Lan.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025 - Ảnh 3.

Đây là sự kiện quy tụ hơn 200 nhà sáng tạo livestream tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Kavkaz, sau vòng loại trực tuyến với hơn 5 triệu creator tham gia. Power League là bảng xếp hạng đánh giá tổng thể dựa trên tương tác, mức độ ủng hộ từ cộng đồng, tần suất hoạt động và sức lan tỏa khu vực. Việc đạt giải Bạc giữa quy mô cạnh tranh khổng lồ ấy cho thấy Lannie không chỉ nổi bật tại Việt Nam mà còn có vị thế cạnh tranh ở tầm khu vực.

Những thành tích tại Live Fest không chỉ là vinh quang nhất thời mà còn trở thành bước đệm quan trọng trên hành trình khẳng định tên tuổi tại TikTok Awards. Trong ngành livestream, thứ hạng cao tại Live Fest gần như là "tấm huy chương thực lực", giúp nâng tầm uy tín, gia tăng giá trị thương mại và mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu lớn.

Từ Việt Nam đến Phuket: Trần Ngọc Lan khẳng định vị thế tại TikTok Live Fest 2025

Chia sẻ sau sự kiện, Lannie xúc động nói:

"Được đứng trên sân khấu quốc tế là điều mình từng không dám nghĩ tới. Giải thưởng này là niềm tự hào không chỉ của mình mà của cả cộng đồng đã luôn bên cạnh".

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025 - Ảnh 4.

Cô cũng khẳng định: "Mỗi thành tích đạt được không phải để dừng lại, mà để mình cố gắng nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn và xứng đáng hơn với sự tin tưởng của mọi người".

Từ Top 2 Live Fest 2025 đến giải Bạc Power League tại Phuket, hành trình của Trần Ngọc Lan không còn đơn thuần là câu chuyện của một idol live trẻ đầy tiềm năng. Đó là hình ảnh của một creator Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ livestream khu vực – bằng thực lực, sự bền bỉ và một cộng đồng fan đủ mạnh để cùng cô tạo nên kỳ tích.

P.Nguyễn

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

