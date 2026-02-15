Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Với nàng hậu, Tết không chỉ là cột mốc chuyển giao năm mới mà còn là hành trình trở về với miền ký ức bình yên. Đó là những ngày cả gia đình quây quần bên nồi bánh tét đỏ lửa, là tiếng cười nói rôm rả của bà con hàng xóm sang chúc Tết, là mùi khói bếp quyện trong làn gió xuân mang đậm hồn quê thuần Việt.

Sinh ra và lớn lên giữa miền sông nước hiền hòa, Dạ Minh Châu luôn xem Tết là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong năm. Sau một năm bận rộn với công việc và các hoạt động cộng đồng, cô mong mỏi được trở về mái ấm thân thương, nơi có cha mẹ, người thân chờ đợi. "Tết với tôi là sự sum vầy, là khoảnh khắc được sống chậm lại để cảm nhận trọn vẹn tình thân" - nàng hậu chia sẻ.

Trong dòng hoài niệm, hình ảnh những buổi chiều cùng người thân gói bánh, canh nồi bánh tét suốt đêm như vẫn còn nguyên vẹn. Đó không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là sợi dây gắn kết gia đình qua từng thế hệ. Bên cạnh đó, những bộ áo dài rực rỡ cũng trở thành dấu ấn khó quên mỗi dịp xuân về. Dạ Minh Châu thường chọn cho mình những thiết kế mang sắc màu tươi sáng để du xuân, làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ trọn nét dịu dàng, nền nã của người phụ nữ Việt.

Giữa nhịp sống hiện đại với tiếng xe cộ hối hả, những con phố ngập tràn sắc xuân và dòng người tất bật chuẩn bị đón năm mới, hoa hậu Dạ Minh Châu lại cảm nhận rõ hơn giá trị của hai chữ "trở về". Trở về không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình tìm lại những ký ức đẹp đẽ của một thời tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.

Có lẽ chính những ký ức ấy đã nuôi dưỡng trong cô tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống, để dù ở bất cứ đâu, nàng hậu vẫn luôn hướng về cội nguồn. Và với Dạ Minh Châu, Tết mãi là khoảng trời bình yên nhất, nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào không thể phai mờ theo năm tháng.