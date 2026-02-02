Ca sĩ Lâm Trí Tú - Đại sứ võ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và nhân ái

Xuất hiện với vai trò Đại sứ võ thuật của chương trình, ca sĩ Lâm Trí Tú đã mang đến phần trình diễn ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình". Giai điệu hào hùng, giàu cảm xúc cùng giọng hát truyền cảm của nam ca sĩ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng và xúc động cho toàn bộ khán phòng. Nhạc phẩm "Tổ quốc gọi tên mình" có lẽ, tác giả viết riêng cho ca sĩ Lâm Trí Tú. Bài hát như tiếng gọi thôi thúc nền võ thuật vươn cao, vươn xa, tỏ rõ hào khí của dân tộc Việt Nam. Với giọng hát đầy lửa, hồn thiêng tổ quốc… Ban tổ chức đã quyết định chọn Lâm Trí Tú làm "Đại sứ Võ thuật" và trao Vinh danh cho anh tại trên sân khấu vinh danh "Ngày hội võ thuật 2026".

Ca sĩ Lâm Trí Tú được Giáo sư - Võ sư Sử Thuần đến cảm ơn và chúc mừng tại sự kiện.

Với tổ nhạc phẩm "Tổ quốc gọi tên mình" nam ca sĩ gốc Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh từng đạt giải: Giải nhất Sở Văn hóa Thể thao TPHCM. Huy chương Vàng Giọng hát hay TPHCM năm 2013. Giải nhất trong cuộc thi "Tình Bác sáng đời ta" cuộc thi do Sở Văn hóa- Thể thao TPHCM tổ chức.

Không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu nghệ thuật, Lâm Trí Tú còn được biết đến là Đại sứ của chương trình "Tủ sách Nhân ái", với nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Trước đó, anh từng phát hành USB dòng nhạc truyền thống cách mạng với chủ đề " Linh thiêng đất Việt", nhằm ca ngợi quê hương đất nước và con người, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Anh dành toàn bộ số tiền thu được cho các hoạt động phát triển văn hóa đọc. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn trực tiếp trao tặng sách cho Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nghệ An, góp phần khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện tri thức song hành cùng võ đạo.

Với những đóng góp bền bỉ và thầm lặng cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện và cộng đồng, ca sĩ Lâm Trí Tú được đánh giá là một nghệ sĩ có trái tim nhân ái. Trong suốt 4 năm liên tiếp, anh đã vinh dự nhận kỷ niệm chương và cúp vinh danh từ các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị Nhà nước, ghi nhận những cống hiến tích cực vì cộng đồng.

Ca sĩ Lâm Trí Tú vừa hát và giao lưu rất thân tình với các Đại võ sư và võ sinh tại sự kiện.

Sự đồng hành của ca sĩ Lâm Trí Tú trong vai trò Đại sứ võ thuật không chỉ góp phần nâng tầm giá trị của chương trình Giao lưu Võ đạo, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu nước, nhân ái và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ trong đời sống đương đại.