CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM ký hợp tác với Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác doanh nghiệp của Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hướng đến đào tạo gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi kinh tế.

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư ATM tài trợ 50 suất học bổng đào tạo "Tâm Đức - Ươm mầm giáo viên" cho sinh viên mỗi suất trị giá 57.600.000 VNĐ/suất (Tổng giá trị: 2.880.000.000 VNĐ). Thời gian đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm. Tổ chức các hoạt động giao lưu, workshop cho sinh viên. Phối hợp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng nhằm trợ giúp sinh viên trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp và tìm kiếm việc làm với mục tiêu đào tạo ra những "Công dân toàn cầu".

PGS-TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đại diện Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết việc hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp của nhà trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập.

Về phía doanh nghiệp, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM cũng bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Trường Đại học Yersin Đà Lạt trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cả hai bên cũng như cho cộng đồng.

Diễn giả - Chuyên gia đào tạo Thi Thảo, CTHĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư ATM

Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, góp phần thúc đẩy mối liên kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên trong thị trường lao động.