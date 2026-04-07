Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Tập đoàn GDQT Nam Việt vửa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản-Việt Nam đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn kết nối sang triển khai thực chất, nhằm chuẩn hoá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh.

Tập đoàn GDQT Nam Việt ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt, nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tập đoàn. Theo TS Nguyễn Đức Quốc, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và văn hóa,... Việt Nam được đánh giá là quốc gia năng động, giàu tiềm năng, với nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và ham học hỏi. Trong khi đó, Nhật Bản sở hữu nền khoa học-công nghệ tiên tiến, tác phong kỷ luật cao và bề dày kinh nghiệm phát triển. Sự kết hợp giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

"Việc tăng cường giao lưu, hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cả hai bên. Chúng tôi cam kết mọi hoạt động hợp tác sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định quốc tế, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau lễ ký kết, hai bên sẽ cùng chung định hướng phát triển, tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin và thúc đẩy hợp tác lâu dài" - TS Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, trong bối cảnh thế giới hiện nay còn nhiều biến động, xung đột vẫn xảy ra ở nhiều nơi, càng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đặc biệt, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Theo ông Sakai Hironori, nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp chính là giáo dục. Khi trẻ em được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng, các thế hệ tương lai sẽ có đủ năng lực và ý thức để góp phần phát triển đất nước, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các quốc gia.

"Trong thời gian qua, tôi đã có cơ hội tham quan và tìm hiểu nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam, từ bậc mầm non đến đại học. Tôi thực sự ấn tượng với sự phát triển và tiềm năng của nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là tại Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt. Việc hợp tác giáo dục giữa hai bên trong ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kiến thức, mà còn là cơ hội để chia sẻ những giá trị văn hóa, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên cùng phát triển bền vững trong tương lai" - ông Sakai Hironori nhấn mạnh.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn GDQT Nam Việt và Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam thống nhất triển khai 4 trụ cột chiến lược: Chuẩn hóa học đường; Trải nghiệm quốc tế; Môi trường đa văn hóa: Xây dựng Nam Việt thành trung tâm giao lưu quốc tế thường xuyên, đón tiếp học sinh đa quốc gia để rèn luyện ngoại ngữ và tư duy toàn cầu; Đào tạo nghề và việc làm.