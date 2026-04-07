Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Á hậu Thùy Linh ngồi “ghế nóng” cuộc thi sân khấu điện ảnh

Á hậu Thùy Linh ngồi “ghế nóng” cuộc thi sân khấu điện ảnh

Zona có thể khiến 1/3 người trưởng thành mắc trong đời

Zona có thể khiến 1/3 người trưởng thành mắc trong đời

Quạt công nghiệp Nextfan - Giải pháp thông gió làm mát cho không gian hiện đại

Quạt công nghiệp Nextfan - Giải pháp thông gió làm mát cho không gian hiện đại

Nesty hướng đến doanh nghiệp giày dép hàng đầu Việt Nam

Nesty hướng đến doanh nghiệp giày dép hàng đầu Việt Nam

Thêm mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp tại TPHCM

Thêm mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp tại TPHCM

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Chuyên trồng răng Implant top đầu TPHCM

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Chuyên trồng răng Implant top đầu TPHCM

Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Doanh nhân Lê Thùy hội ngộ dàn nam vương quốc tế tại Nha Trang

Doanh nhân Lê Thùy hội ngộ dàn nam vương quốc tế tại Nha Trang

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

7 tháng 4, 2026 | 13:12

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế (GDQT) Nam Việt vừa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam, thúc đẩy giáo dục và nguồn nhân lực quốc tế.

Tập đoàn GDQT Nam Việt vửa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản-Việt Nam đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn kết nối sang triển khai thực chất, nhằm chuẩn hoá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh.

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế - Ảnh 1.

Tập đoàn GDQT Nam Việt ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt, nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tập đoàn. Theo TS Nguyễn Đức Quốc, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và văn hóa,... Việt Nam được đánh giá là quốc gia năng động, giàu tiềm năng, với nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và ham học hỏi. Trong khi đó, Nhật Bản sở hữu nền khoa học-công nghệ tiên tiến, tác phong kỷ luật cao và bề dày kinh nghiệm phát triển. Sự kết hợp giữa hai quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế - Ảnh 2.

TS Nguyễn Đức Quốc phát biểu tại lễ ký kết.

"Việc tăng cường giao lưu, hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cả hai bên. Chúng tôi cam kết mọi hoạt động hợp tác sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định quốc tế, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau lễ ký kết, hai bên sẽ cùng chung định hướng phát triển, tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin và thúc đẩy hợp tác lâu dài" - TS Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, trong bối cảnh thế giới hiện nay còn nhiều biến động, xung đột vẫn xảy ra ở nhiều nơi, càng thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đặc biệt, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Theo ông Sakai Hironori, nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp chính là giáo dục. Khi trẻ em được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng, các thế hệ tương lai sẽ có đủ năng lực và ý thức để góp phần phát triển đất nước, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các quốc gia. 

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế - Ảnh 3.

Ông Sakai Hironori phát biểu tại lễ ký kết.

"Trong thời gian qua, tôi đã có cơ hội tham quan và tìm hiểu nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam, từ bậc mầm non đến đại học. Tôi thực sự ấn tượng với sự phát triển và tiềm năng của nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là tại Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt. Việc hợp tác giáo dục giữa hai bên trong ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kiến thức, mà còn là cơ hội để chia sẻ những giá trị văn hóa, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên cùng phát triển bền vững trong tương lai" - ông Sakai Hironori nhấn mạnh.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn GDQT Nam Việt và Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam thống nhất triển khai 4 trụ cột chiến lược: Chuẩn hóa học đường; Trải nghiệm quốc tế; Môi trường đa văn hóa: Xây dựng Nam Việt thành trung tâm giao lưu quốc tế thường xuyên, đón tiếp học sinh đa quốc gia để rèn luyện ngoại ngữ và tư duy toàn cầu; Đào tạo nghề và việc làm.

Tin, ảnh: Đông Dương

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

Sanvieclamcantho.vn: Nền tảng tuyển dụng việc làm Cần Thơ uy tín, cập nhật 24/7

Sanvieclamcantho.vn: Nền tảng tuyển dụng việc làm Cần Thơ uy tín, cập nhật 24/7

Dịch vụ Toplist từ DanaSEO - Giải pháp tăng nhận diện doanh nghiệp địa phương

Dịch vụ Toplist từ DanaSEO - Giải pháp tăng nhận diện doanh nghiệp địa phương

Á hậu Ánh Quyên công bố dự án Mister Cosmopolitan

Á hậu Ánh Quyên công bố dự án Mister Cosmopolitan

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ Buồng phòng Khách sạn Việt Nam 2026

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Nâng chuẩn vận hành Housekeeping, hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Local Vietnam khai trương Ha Giang Aya Lodge tại Bản Sủng Trái

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

