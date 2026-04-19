Lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt trên Agoda tăng 81%

Tương tự những năm trước, chuỗi kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay tiếp tục là thời điểm vàng cho những chuyến du lịch dài ngày của người Việt. Trong năm 2026, cả ba ngày lễ đều rơi vào cùng một tuần, giúp nhiều người dễ dàng tận hưởng kỳ nghỉ dài hơn nếu xin nghỉ thêm hai ngày giữa tuần.

Du khách Việt có xu hướng lựa chọn các điểm đến quen thuộc cho chuyến du lịch ngắn ngày trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tăng cao phản ánh nhu cầu du lịch nội địa mạnh mẽ, khi du khách Việt sẵn sàng tận dụng kỳ nghỉ dài nhất năm để tìm về những điểm đến yêu thích.

Các điểm đến ven biển dẫn đầu trong danh sách du lịch nội địa, dữ liệu Agoda cho thấy, bốn trên năm điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, bao gồm: Vũng Tàu (tăng 101% so với năm ngoái), Nha Trang (tăng 96% so với năm ngoái), Đà Nẵng (tăng 89% so với năm ngoái) và Phan Thiết (tăng 72% so với năm ngoái). Đà Lạt (tăng 45% so với năm ngoái) là điểm đến không có biển duy nhất lọt vào bảng xếp hạng, thu hút du khách nhờ khí hậu mát mẻ, phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày để "trốn nắng"…

Ở chiều quốc tế, du lịch nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng 9% trong kỳ nghỉ lễ năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi các "điểm đến quốc dân" như Bangkok và Singapore vẫn duy trì vị thế trong Tốp 5, thì Tokyo và Seoul lại chứng kiến sự bùng nổ về lượng quan tâm với tỉ lệ tăng trưởng lần lượt là 49% và 20%...

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, chia sẻ: "Du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp với lối sống riêng. Trước thềm kỳ nghỉ lễ dài, có một xu hướng đang định hình thị trường: du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm tại các điểm đến thân thuộc – nơi vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái. Agoda luôn đồng hành cùng những thay đổi trong thị hiếu này bằng cách cung cấp đa dạng các lựa chọn lưu trú, chuyến bay và hoạt động trải nghiệm, giúp du khách hoàn toàn an tâm và tự tin với mỗi quyết định dịch chuyển của mình".

