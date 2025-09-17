Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), đã khép lại sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với kết quả ấn tượng.

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ đăng loạt ảnh lãng mạn khi chính thức cầu hôn bạn gái bác sĩ trong khung cảnh nên thơ của thành phố Đà Lạt.

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng hành cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi "JCB Happy Weekend" từ tháng 9-2025 đến 3-2026.

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

17 tháng 9, 2025 | 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng trong số lượt tìm kiếm chỗ ở tại các địa điểm này, phản ánh mong muốn của du khách được khám phá những trải nghiệm mới lạ, độc đáo.

Theo Agoda, xu hướng không chỉ làm phong phú các trải nghiệm du lịch mà còn đồng thời mở ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới - Ảnh 1.

Trong phân tích này, Agoda đã phân loại 10 điểm đến phổ biến nhất tại mỗi thị trường vào nhóm "điểm đến chính", còn các điểm đứng hạng 11 trở đi sẽ được xếp vào nhóm "điểm đến thứ cấp".

Dữ liệu từ Agoda cũng tiết lộ tốc độ tìm kiếm các điểm đến thứ cấp trên toàn châu Á tăng nhanh hơn 15% so với các điểm đến chính trong cùng kỳ năm 2023. Xu hướng này cũng tương đồng tại Việt Nam khi lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp tăng 9% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các thành phố nhỏ và các khu vực vùng ven, những nơi đang dần phát triển nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa, và được quảng bá rộng rãi hơn trên các nền tảng kỹ thuật số như Agoda.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc Điều hành tại Agoda, chia sẻ: "Việc các điểm đến thứ cấp ngày càng được du khách lựa chọn nhiều hơn mở ra cơ hội xây dựng ngành du lịch thịnh vượng hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Agoda tự hào góp phần đưa những điểm đến này đến gần hơn với du khách toàn cầu. Khi dòng chi tiêu du lịch được phân bổ rộng hơn, cộng đồng địa phương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển".

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, Agoda triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 60% khi đặt phòng khách sạn, kéo dài từ ngày 24-9 đến ngày 8-10. Đặc biệt, trong hai ngày 27-9 và 6-10, chương trình Flash Sale sẽ diễn ra với mức ưu đãi lên đến 70%, cùng các deal độc quyền giảm giá vé máy bay và các hoạt động trải nghiệm….


