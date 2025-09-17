Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng trong số lượt tìm kiếm chỗ ở tại các địa điểm này, phản ánh mong muốn của du khách được khám phá những trải nghiệm mới lạ, độc đáo.

Theo Agoda, xu hướng không chỉ làm phong phú các trải nghiệm du lịch mà còn đồng thời mở ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Trong phân tích này, Agoda đã phân loại 10 điểm đến phổ biến nhất tại mỗi thị trường vào nhóm "điểm đến chính", còn các điểm đứng hạng 11 trở đi sẽ được xếp vào nhóm "điểm đến thứ cấp".

Dữ liệu từ Agoda cũng tiết lộ tốc độ tìm kiếm các điểm đến thứ cấp trên toàn châu Á tăng nhanh hơn 15% so với các điểm đến chính trong cùng kỳ năm 2023. Xu hướng này cũng tương đồng tại Việt Nam khi lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp tăng 9% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các thành phố nhỏ và các khu vực vùng ven, những nơi đang dần phát triển nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa, và được quảng bá rộng rãi hơn trên các nền tảng kỹ thuật số như Agoda.

Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc Điều hành tại Agoda, chia sẻ: "Việc các điểm đến thứ cấp ngày càng được du khách lựa chọn nhiều hơn mở ra cơ hội xây dựng ngành du lịch thịnh vượng hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Agoda tự hào góp phần đưa những điểm đến này đến gần hơn với du khách toàn cầu. Khi dòng chi tiêu du lịch được phân bổ rộng hơn, cộng đồng địa phương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển".

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, Agoda triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 60% khi đặt phòng khách sạn, kéo dài từ ngày 24-9 đến ngày 8-10. Đặc biệt, trong hai ngày 27-9 và 6-10, chương trình Flash Sale sẽ diễn ra với mức ưu đãi lên đến 70%, cùng các deal độc quyền giảm giá vé máy bay và các hoạt động trải nghiệm….



