Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone nhằm triển khai chương trình ưu đãi đăng ký dịch vụ HiPlay được miễn phí trải nghiệm 3 tháng Viber Dating Premium dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Trong những năm gần đây, xu hướng hẹn hò qua các nền tảng số tăng trưởng mạnh mẽ khi người trẻ ưu tiên kết nối nhanh chóng và thuận tiện. Theo khảo sát của Decision Lab, tính đến năm 2023, khoảng 80% Gen Z (13–28 tuổi) tại Việt Nam sử dụng ít nhất một ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển này là nhu cầu cao về việc trải nghiệm ứng dụng hẹn hò an toàn và minh bạch.

Việc hợp tác với Vinaphone, một trong những nhà mạng lớn nhất Việt Nam, hướng tới việc nâng cao khả năng kết nối số và tối ưu trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái nhắn tin an toàn của Viber. Khi đăng ký gói HiPlay, khách hàng Vinaphone sẽ được hưởng các quyền lợi Premium được thiết kế riêng dành cho họ…

Theo ông David Tse, Giám đốc Cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Rakuten Viber, Việt Nam là một trong những thị trường năng động với lượng người dùng trẻ sử dụng ứng dụng hẹn hò chiếm tỷ lệ trải nghiệm lớn.

"Sự hợp tác giữa Viber và HiPlay Vinaphone không chỉ giúp mở rộng độ phủ của Viber Dating, mà còn mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm gói Premium. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới về mức độ an toàn và chất lượng trong lĩnh vực hẹn hò trực tuyến" - ông David Tse nói.

Thông qua việc hợp tác này, người dùng mạng Vinaphone chỉ cần bấm vào đường dẫn ưu đãi (được gửi qua tin nhắn SMS sau khi đăng ký thành công dịch vụ HiPlay) để kích hoạt khuyến mãi 3 tháng miễn phí Viber Dating Premium. Hệ thống sẽ tự động chuyển đến ứng dụng Viber hoặc trang tải ứng dụng. Người dùng sẽ phải đăng ký và hoàn tất hồ sơ Viber Dating nếu chưa có hồ sơ, sau đó xác nhận kích hoạt ưu đãi ngay trên ứng dụng.

Sự hợp tác giữa Viber Dating và HiPlay Vinaphone được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trải nghiệm ứng dụng hẹn hò an toàn, đồng thời mang đến các giải pháp kết nối nâng cao cùng ưu đãi data dành cho giới trẻ Việt Nam trong thời đại số. Chương trình ưu đãi sẽ được áp dụng kể từ ngày 08/12/2015 trên phạm vi toàn quốc.