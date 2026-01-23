VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Cùng với việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm thiết yếu, VISSAN ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới tiện lợi và triển khai các chương trình khuyến mãi, dùng thử sản phẩm nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng đón Tết an vui, tiết kiệm.

VISSAN tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu cao điểm của thị trường - Ảnh: VISSAN

Đảm bảo nguồn cung, thêm sản phẩm mới

Đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) cho biết trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao, ngay từ giữa năm 2025, đơn vị đã chủ động khởi động kế hoạch sản xuất với ngân sách tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, công ty sẽ cung ứng ra thị trường 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến.

Đặc biệt, VISSAN luôn duy trì mức dự trữ thêm từ 10-20% sản lượng để sẵn ứng phó với các nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết. Toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuỗi khép kín Feed – Farm – Food, đạt chuẩn VietGAP nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối cho người dân.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe, VISSAN liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm mới như: Giò bì ớt xiêm, Xúc xích Hotdog Wow!, Mỡ heo Bếp Việt, Chả chiên, Lạp xưởng Mai Quế Lộ Mini, dòng Xúc xích cao cấp Bavaria đậm tinh hoa ẩm thực Đức và đặc biệt là Combo quà Tết đầy ý nghĩa dành cho đa dạng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng mà còn giúp các gia đình tối ưu thời gian chế biến món ăn trong những ngày Tết bận rộn.

Nhiều sản phẩm mới được Vissan giới thiệu đến người tiêu dùng với mức giá tốt

Bùng nổ ưu đãi và trải nghiệm dùng thử, cam kết bình ổn giá

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá tốt, VISSAN triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng và siêu thị dịp cuối năm, gồm:

Ưu đãi trải nghiệm đặc biệt: Giảm giá trực tiếp lên đến 30% cho các sản phẩm Chả chiên và Xúc xích Bavaria tại hệ thống cửa hàng VISSAN trên toàn quốc. Mua 2 tính tiền 1: Áp dụng cho dòng sản phẩm Mỡ heo Bếp Việt, Hạt nêm chuẩn vị thịt, Pate Gan Ba Bông Mai, Cá ngừ Xốt cay và Nước xương hầm tại hệ thống cửa hàng VISSAN trên toàn quốc. Quà tặng thiết thực: Tặng ngay 02 gói Hotdog WOW khi mua thịt tươi sống trị giá từ 50.000 đồng tại quầy thịt VISSAN thuộc hệ thống siêu thị Saigon Coop, Satra, Vincomerce, Osifood khu vực TP.HCM; hoặc tặng 01 hũ mỡ heo Bếp Việt cho hóa đơn thịt trị giá từ 200.000 đồng tại quầy thịt VISSAN trong hệ thống siêu thị AEON Citimart. Giảm giá 50%: khi mua sản phẩm Hotdog WOW và Chả lụa que VISSAN áp dụng tại hệ thống Cửa hàng giới thiệu sản phẩm VISSAN trên toàn quốc.

Ngoài tăng cường nguồn cung, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được Vissan chú trọng

Bên cạnh đó, các hoạt động dùng thử sản phẩm mới tại điểm bán sẽ giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng trước khi quyết định mua sắm.

"VISSAN luôn đặt sứ mệnh phục vụ người dân lên hàng đầu, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền. Với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng và sự đa dạng của các sản phẩm mới, chúng tôi cam kết giữ vững bình ổn giá và mang đến cho mọi gia đình những bữa cơm Tết ngon, sạch và đầy đủ dinh dưỡng," đại diện Ban lãnh đạo Công ty VISSAN chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân mua sắm linh hoạt, ngoài các kênh truyền thống, VISSAN đẩy mạnh cung ứng trên website Vissanmart.com, các sàn TMĐT như Sendo, ShopeeFood và hotline 1900 1960.

Thông qua việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, VISSAN khẳng định tiếp tục đồng hành cùng thị trường trong việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu, góp phần ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.