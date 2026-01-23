VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

23 tháng 1, 2026 | 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Cùng với việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm thiết yếu, VISSAN ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới tiện lợi và triển khai các chương trình khuyến mãi, dùng thử sản phẩm nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng đón Tết an vui, tiết kiệm.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026 - Ảnh 1.

VISSAN tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu cao điểm của thị trường - Ảnh: VISSAN

Đảm bảo nguồn cung, thêm sản phẩm mới

Đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) cho biết trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao, ngay từ giữa năm 2025, đơn vị đã chủ động khởi động kế hoạch sản xuất với ngân sách tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, công ty sẽ cung ứng ra thị trường 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến.

Đặc biệt, VISSAN luôn duy trì mức dự trữ thêm từ 10-20% sản lượng để sẵn ứng phó với các nhu cầu thị trường trước, trong và sau Tết. Toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuỗi khép kín Feed – Farm – Food, đạt chuẩn VietGAP nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối cho người dân.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026 - Ảnh 2.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại ưu tiên sự nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe, VISSAN liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm mới như: Giò bì ớt xiêm, Xúc xích Hotdog Wow!, Mỡ heo Bếp Việt, Chả chiên, Lạp xưởng Mai Quế Lộ Mini, dòng Xúc xích cao cấp Bavaria đậm tinh hoa ẩm thực Đức và đặc biệt là Combo quà Tết đầy ý nghĩa dành cho đa dạng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng mà còn giúp các gia đình tối ưu thời gian chế biến món ăn trong những ngày Tết bận rộn.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026 - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm mới được Vissan giới thiệu đến người tiêu dùng với mức giá tốt

Bùng nổ ưu đãi và trải nghiệm dùng thử, cam kết bình ổn giá

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá tốt, VISSAN triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại hệ thống cửa hàng và siêu thị dịp cuối năm, gồm:

Ưu đãi trải nghiệm đặc biệt: Giảm giá trực tiếp lên đến 30% cho các sản phẩm Chả chiên và Xúc xích Bavaria tại hệ thống cửa hàng VISSAN trên toàn quốc. Mua 2 tính tiền 1: Áp dụng cho dòng sản phẩm Mỡ heo Bếp Việt, Hạt nêm chuẩn vị thịt, Pate Gan Ba Bông Mai, Cá ngừ Xốt cay và Nước xương hầm tại hệ thống cửa hàng VISSAN trên toàn quốc. Quà tặng thiết thực: Tặng ngay 02 gói Hotdog WOW khi mua thịt tươi sống trị giá từ 50.000 đồng tại quầy thịt VISSAN thuộc hệ thống siêu thị Saigon Coop, Satra, Vincomerce, Osifood khu vực TP.HCM; hoặc tặng 01 hũ mỡ heo Bếp Việt cho hóa đơn thịt trị giá từ 200.000 đồng tại quầy thịt VISSAN trong hệ thống siêu thị AEON Citimart. Giảm giá 50%: khi mua sản phẩm Hotdog WOW và Chả lụa que VISSAN áp dụng tại hệ thống Cửa hàng giới thiệu sản phẩm VISSAN trên toàn quốc.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026 - Ảnh 4.

Ngoài tăng cường nguồn cung, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được Vissan chú trọng

Bên cạnh đó, các hoạt động dùng thử sản phẩm mới tại điểm bán sẽ giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng trước khi quyết định mua sắm.

"VISSAN luôn đặt sứ mệnh phục vụ người dân lên hàng đầu, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền. Với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn hàng và sự đa dạng của các sản phẩm mới, chúng tôi cam kết giữ vững bình ổn giá và mang đến cho mọi gia đình những bữa cơm Tết ngon, sạch và đầy đủ dinh dưỡng," đại diện Ban lãnh đạo Công ty VISSAN chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân mua sắm linh hoạt, ngoài các kênh truyền thống, VISSAN đẩy mạnh cung ứng trên website Vissanmart.com, các sàn TMĐT như Sendo, ShopeeFood và hotline 1900 1960.

Thông qua việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, VISSAN khẳng định tiếp tục đồng hành cùng thị trường trong việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu, góp phần ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

P.Nguyễn

