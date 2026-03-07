Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

Đây là thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam liên kết với hệ sinh thái bán lẻ điện tử và hàng tiêu dùng đa ngành lớn nhất cả nước.

Theo báo cáo New Payment Index của Mastercard, Việt Nam đang dẫn đầu xu hướng tài chính số tại châu Á - Thái Bình Dương, với 94% người tiêu dùng đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán số mới trong năm qua, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn và thuận tiện.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được xây dựng dựa trên hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp của DMX, bao gồm nhiều thương hiệu với khoảng 3.000 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến. Thẻ được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu chi tiêu khác nhau, từ các giao dịch thường xuyên như mua sắm thực phẩm và dược phẩm đến các khoản chi cho sản phẩm điện tử có giá trị cao.

Chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền lên đến 10% tại các thương hiệu trong hệ thống DMX, 4% cho chi tiêu Thời trang & Ăn uống, và 0,1% cho các chi tiêu hợp lệ khác, cùng nhiều ưu đãi chào mừng như miễn phí thường niên năm đầu có điều kiện, hoàn tiền lên đến 400.000 đồng và 100.000 điểm thưởng trên Quà Tặng VIP.

Được xây dựng dựa trên mạng lưới thanh toán toàn cầu, bảo mật của Mastercard, thẻ được chấp nhận tại các điểm thanh toán cả trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và quản lý rủi ro. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng VPBank hoặc Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh, hoặc trực tiếp tại hệ thống cửa hàng DMX.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard hiện đã được phát hành trên toàn quốc, mang đến cho người tiêu dùng nhiều ưu đãi tại các điểm bán lẻ quen thuộc, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam.



