Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Chuyện của Sao 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

DongThapToplist nâng cao trải nghiệm tìm kiếm thông tin địa phương Đồng Tháp

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

BenTreToplist - Giải pháp tra cứu nhanh điểm đến chất lượng tại Bến Tre

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

An Giang Toplist - Bức tranh toàn cảnh về du lịch và đời sống An Giang

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Thanhpho.danang.vn - Trung tâm dữ liệu và thông tin đa lĩnh vực tại Đà Nẵng

Điểm đến 11:05

Thanhpho.danang.vn ra đời cung cấp hệ sinh thái thông tin chọn lọc, minh bạch, hỗ trợ người dùng tra cứu và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

HCM Toplist cập nhật xu hướng vui chơi, giải trí và tiêu dùng tại Sài Gòn

Điểm đến 21:54

HCM Toplist trở thành kênh thông tin đáng tin cậy, giúp người dân TP HCM, du khách cập nhật xu hướng ẩm thực, dịch vụ... khám phá thành phố dễ dàng, hiệu quả.

Top10DaNang: Tổng hợp địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú tại Đà Nẵng

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện

Tiêu dùng thông minh 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Hà Nội Toplist: kênh thông tin toàn diện cho du khách và người dân Thủ đô

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Huawei Band 11 Series: Trợ thủ sức khỏe nhẹ tênh trên cổ tay cho phái đẹp

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

7 tháng 3, 2026 | 14:12

Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Đây là thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam liên kết với hệ sinh thái bán lẻ điện tử và hàng tiêu dùng đa ngành lớn nhất cả nước.

Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard - Ảnh 1.

Theo báo cáo New Payment Index của Mastercard, Việt Nam đang dẫn đầu xu hướng tài chính số tại châu Á - Thái Bình Dương, với 94% người tiêu dùng đã sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán số mới trong năm qua, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn và thuận tiện.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được xây dựng dựa trên hệ sinh thái bán lẻ rộng khắp của DMX, bao gồm nhiều thương hiệu với khoảng 3.000 cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến. Thẻ được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu chi tiêu khác nhau, từ các giao dịch thường xuyên như mua sắm thực phẩm và dược phẩm đến các khoản chi cho sản phẩm điện tử có giá trị cao.

Chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền lên đến 10% tại các thương hiệu trong hệ thống DMX, 4% cho chi tiêu Thời trang & Ăn uống, và 0,1% cho các chi tiêu hợp lệ khác, cùng nhiều ưu đãi chào mừng như miễn phí thường niên năm đầu có điều kiện, hoàn tiền lên đến 400.000 đồng và 100.000 điểm thưởng trên Quà Tặng VIP.

Được xây dựng dựa trên mạng lưới thanh toán toàn cầu, bảo mật của Mastercard, thẻ được chấp nhận tại các điểm thanh toán cả trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật và quản lý rủi ro. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng VPBank hoặc Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh, hoặc trực tiếp tại hệ thống cửa hàng DMX.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard hiện đã được phát hành trên toàn quốc, mang đến cho người tiêu dùng nhiều ưu đãi tại các điểm bán lẻ quen thuộc, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam.


Song Hà

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

