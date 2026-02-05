Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Thẻ Mastercard là thẻ đầu tiên liên kết với Shopee tại Việt Nam.

Hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hỗ trợ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế số.

Quan hệ hợp tác kết hợp thế mạnh mạng lưới thanh toán toàn cầu, nền tảng dữ liệu và năng lực triển khai thị trường của Mastercard với hệ sinh thái thương mại điện tử cùng hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng số của Shopee. Hai bên hướng đến phát triển các chương trình thẻ có khả năng mở rộng, đồng thời tích hợp ưu đãi trực tiếp vào hành trình mua sắm, qua đó khuyến khích sử dụng thanh toán số và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Thông qua hợp tác, người dùng Shopee sẽ được tiếp cận nhiều lợi ích thiết thực như ưu đãi thẻ được thiết kế riêng, quyền lợi khách hàng thân thiết khi thanh toán bằng Mastercard tích hợp với Shopee VIP và Shopee Xu, trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và an toàn, cùng các ưu đãi độc quyền từ mạng lưới đối tác toàn cầu của Mastercard. Đồng thời, hợp tác cũng tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho nhà bán hàng và thương hiệu thông qua các chiến dịch marketing và khuyến mãi đồng thương hiệu.

Thẻ VPBank S Rewards Mastercard là sản phẩm đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác. Thẻ mang đến một năm thành viên Shopee VIP miễn phí, hoàn thưởng Shopee Xu lên đến 12% cho các giao dịch đủ điều kiện trên Shopee và ưu đãi chào mừng lên đến 300.000 đồng. Thẻ sử dụng Shopee Xu làm cơ chế thưởng cốt lõi, cho phép người dùng tích lũy và sử dụng điểm thưởng thông qua chi tiêu hàng ngày, mang lại trải nghiệm thanh toán - tích điểm - đổi thưởng liền mạch, đặc biệt phù hợp với nhóm người tiêu dùng trẻ và am hiểu công nghệ.