Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Thời tiết giao mùa, sinh hoạt thay đổi và việc ăn uống không điều độ có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh lý trong thai kỳ.

Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Bình Phú (TPHCM)

Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Bình Phú (TPHCM) cho biết: "Tại phòng khám Phụ Sản 315, chúng tôi luôn đồng hành cùng mẹ bầu để giúp thai kỳ an toàn – khỏe mạnh, đặc biệt trong những ngày Tết".

Vì sao thai phụ cần cẩn trọng hơn trong dịp Tết?

Theo Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, trong thai kỳ, hệ miễn dịch của mẹ bầu suy giảm sinh lý, khiến cơ thể dễ bị tác động bởi thời tiết lạnh, ẩm khi chuyển mùa Đông – Xuân; Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, mặn, ngọt; Thức khuya, sinh hoạt đảo lộn; Đi lại nhiều, tiếp xúc nơi đông người… Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi nếu không được theo dõi kịp thời.

Những bệnh thai phụ dễ gặp khi Tết đến Xuân về

Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Bình Phú (TPHCM) nhận định: Theo ghi nhận lâm sàng tại Phòng khám Sản Phụ khoa 315, dịp Tết – giao mùa là thời điểm thai phụ dễ gặp như: Cảm cúm, viêm đường hô hấp trên; Viêm phế quản, viêm họng; Viêm mũi dị ứng, viêm xoang; Rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Một số bệnh tưởng chừng nhẹ nhưng nếu chủ quan có thể dẫn đến sốt cao, sinh non, suy thai hoặc biến chứng nguy hiểm.

Nếu ngày dự sinh rơi vào dịp Tết, mẹ bầu cần chuẩn bị gì?

Để chủ động và an tâm hơn, Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, khuyến nghị: Thai phụ cần chuẩn bị túi đồ đi sinh sớm, đầy đủ giấy tờ cần thiết; Ghi nhớ dấu hiệu chuyển dạ và số điện thoại cơ sở y tế; Hạn chế di chuyển xa, tránh nơi đông người; Khám thai sát ngày dự sinh; Lựa chọn cơ sở y tế có đội ngũ trực Tết, sẵn sàng hỗ trợ khi cần

Khi nào thai phụ cần đến Phòng khám Phụ sản 315 ngay?

Mẹ bầu nên đến khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu:

Sốt từ 38°C trở lên, không hạ

Ho nhiều, khó thở

Đau bụng, ra máu âm đạo

Thai máy yếu hoặc không máy

Mệt mỏi nhiều, chóng mặt, choáng váng

Phụ Sản 315 khai trương cơ sở mới đồng hành cùng chị em phụ nữ trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Địa điểm: Phụ Sản 315 - Số 175A Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TPHCM Phụ Sản 315 -Số D19/26 Đường N9, phường Thuận Giao, TPHCM Phụ Sản 315 - Số 61 - 63 Tỉnh lộ 8, ấp Tân Thạnh Tây, xã Phú Hòa Đông, TPHCM Phụ Sản 315 - 204 Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Phụ Sản 315 – Số 17 - 19 Trần Huỳnh, Khóm 2, phường 8, tỉnh Bạc Liêu Phụ Sản 315 - Số 105/4A Lê Văn Khương, KP 1, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Thai phụ được thăm khám và điều trị tại 315 như thế nào?

Tại Phòng khám Phụ Sản 315, thai phụ sẽ được:

Thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa Sản Theo dõi sát tình trạng mẹ và thai nhi Điều trị bằng phác đồ an toàn trong thai kỳ Tư vấn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và phòng bệnh phù hợp

Tại Hệ thống Phụ Sản 315 và Tiêm chủng 315, có đầy đủ các vaccine dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, với quy trình khám sàng lọc kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa. Bạn nên đến trực tiếp chi nhánh Phụ Sản 315 gần nhất để được xét nghiệm kháng thể. Bác sĩ sẽ dựa trên kết quả để tư vấn chính xác bạn còn thiếu mũi nào và xây dựng lịch tiêm phù hợp nhất với kế hoạch mang thai vào mùa xuân.

Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng. Gồm có: Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch – Tiểu Đường 315, Tâm Thần – Tâm Lý Nhi 315.

Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 thuộc chuỗi hệ sinh thái thuộc Hệ Thống Y Tế 315 (315 Healthcare), cung cấp dịch vụ khám Phụ khoa, khám Sản khoa toàn diện bao gồm: khám bệnh (khám Phụ khoa, Sản khoa và Hiếm muộn), phòng khám siêu âm 4D (siêu âm Sản, Phụ khoa, siêu âm có thai, siêu âm thai nhi), đo điện tim, đo tim thai, HPV, dịch vụ cấy que, đặt vòng, kế hoạch hóa gia đình…

Tại Phụ Sản 315, mẹ được tư vấn và thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ sản khoa, quy trình chuẩn y khoa, rõ ràng, giúp mẹ hiểu rõ từng sức khỏe của mình và con. Không chỉ chăm sóc trong thai kỳ, Phụ Sản 315 còn chú trọng chăm sóc toàn diện sức khỏe toàn: từ tư vấn trước khi mang thai, theo dõi thai kỳ, siêu âm chuyên sâu, tư vấn về dinh dưỡng đến chăm sóc hậu sản hỗ trợ và đáp ứng mọi sự lo lắng và nhu câu trong suốt thai kỳ.

Hệ thống Y Tế 315: Hotline: 0901.315.315 - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/ - Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/ - Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/ - Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/ - Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/ - Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/ -Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/





