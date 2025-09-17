5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Chồng: Vợ đòi ly hôn liên tục, tôi phải làm sao? Sao mà hai tiếng “ly hôn” được cô ấy nói đơn giản và dễ dàng như hai tiếng “chia tay” của đám trẻ mới yêu. Vợ: Tôi và chồng đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Tình cảm của chúng tôi ban đầu rất tốt nhưng ngày càng đi xuống.

Một số thói quen có thể nâng hoặc làm giảm sức hấp dẫn của một người, dù ngoại hình họ thế nào. Nhiều cặp vợ chồng không biết vì sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ.

Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu thì tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhưng thực sự tôi chưa nghĩ đến, tôi phải làm gì lúc này?

Không phải ai lấy chồng sớm cũng đều gặp cảnh đau buồn, nhưng đại đa số các cuộc hôn nhân chóng vánh, tiếng sét... khi tuổi còn quá trẻ đều kết thúc tan vỡ, không hạnh phúc.

Hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói "mẹ ghẻ, con chồng"; Ngay sau khi làm giấy đăng ký kết hôn, tôi phát hiện anh đã có con riêng; Bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi chỉ biết ôm mặt khóc; Đưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòng...

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Dưới ánh trăng rộn ràng, ký ức về mâm cỗ mẹ bày và những món ăn truyền thống thân quen lại ùa về. Cùng khám phá 5 món ăn Trung Thu gợi nhớ hơi ấm tình thân mà bạn có thể tìm thấy tại Quán Bụi - một chuỗi nhà hàng Việt Nam chuyên phục vụ các món ăn truyền thống, với hơn 200 món trải dài từ Bắc đến Nam, giúp quý độc giả sống lại trọn vẹn cảm giác sum vầy thuở ấy.

1. Cá lóc kho ba rọi - Món ăn bữa cơm gia đình

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt. - Ảnh 1.

Món ăn đậm đà, chắc bụng, gắn liền ký ức bữa cơm gia đình - Nguồn ảnh: Quán Bụi.

Cá lóc kho ba rọi là món ăn gói trọn sự mộc mạc và đậm đà của bữa cơm gia đình Việt. Thịt cá lóc chắc, ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng ba rọi béo ngậy, khi kho lên tạo thành lớp nước màu sánh quyện, thơm nức mùi tiêu, hành, nước mắm. Đây không chỉ là món ăn chống đói, mà còn là hương vị của tình thân - giản dị, đậm đà và đầy yêu thương.

2. Bí nụ xào tỏi - Vị xanh cân bằng cho bữa ăn Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt. - Ảnh 2.

Nước canh trong vắt, thoang thoảng vị đăng đắng dịu nhẹ của khổ qua, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ thịt cá thác lác giã nhuyễn, vo viên tròn trịa - Nguồn: Quán Bụi.

Món ăn này dân dã, thanh mát, mang hương vị quê nhà khó quên. Những búp bí non giòn ngọt được xào nhanh tay cùng tỏi thơm lừng, giữ nguyên sắc xanh tươi và độ ngọt tự nhiên của rau. Đĩa bí nụ nóng hổi, giản dị nhưng lại khiến bữa cơm thêm phần cân bằng, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Đây là món ăn thường thấy trong mâm cơm mẹ nấu - nhẹ nhàng, ấm áp mà đầy sự chăm chút.

3. Tôm sú hấp nước dừa - Món ăn cho dịp sum họp

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt. - Ảnh 3.

Món quen thuộc nhà hay làm mỗi khi có tiệc tùng, tụ họp gia đình - Nguồn: Quán Bụi.

Tôm sú hấp nước dừa là món ăn mang đậm hơi thở quê hương, vừa dân dã vừa sang trọng. Những con tôm sú tươi rói được hấp cùng nước dừa ngọt thanh, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, thịt săn chắc và thoảng hương dừa béo bùi.

Món ăn này không chỉ là gợi ý cho một bữa cơm gia đình thường ngày, mà còn gợi nhớ đến những dịp sum họp lớn hơn - từ mâm cơm ngày giỗ, đến bàn tiệc lễ Tết có đông đủ bà con họ hàng. Tôm sú hấp nước dừa thường được đặt giữa mâm, vừa làm món chính bắt mắt, vừa là biểu tượng của sự đủ đầy, sung túc và ấm áp tình thân trong mỗi dịp đoàn viên.

4. Má đùi gà nướng lá chanh - Món ngon cho ngày lễ

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt. - Ảnh 4.

Thịt gà đậm đà hoà quyện lá chanh, thơm nức mũi và rất đưa cơm! - Nguồn: Quán Bụi.

Món ăn nổi bật với lớp ngoài vàng nâu óng ả, hơi xém cạnh, tỏa mùi thơm lừng quyện cùng hương lá chanh thái chỉ. Thịt gà bên trong mọng nước, mềm ngọt, khi ăn kèm muối tiêu chanh sẽ dậy vị đặc trưng, vừa đậm đà vừa thanh thoát.

Cứ thử tưởng tượng, vào một buổi chiều sau giờ tan ca, chỉ cần vô tình "nghe" thấy mùi thơm này thôi, bạn sẽ chỉ muốn về nhà thật nhanh để thưởng thức ngay lập tức.

5. Canh khổ qua thác lác - Biểu tượng của sự sum vầy

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt. - Ảnh 5.

Nước canh trong vắt, thoang thoảng vị đăng đắng dịu nhẹ của khổ qua, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ thịt cá thác lác giã nhuyễn, vo viên tròn trịa - Nguồn: Quán Bụi.

Không chỉ là một món ăn giải nhiệt, thanh mát, mà còn là biểu tượng cho sự chăm chút, tỉ mỉ của người mẹ, người bà. Dù là dịp lễ hội hay mâm cơm thường nhật, bát canh khổ qua cá thác lác luôn gợi nhớ cảm giác đoàn viên - khi cả nhà quây quần, vừa chan canh nóng, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày giản dị.

Quán Bụi - Nơi cảm xúc đoàn viên trở lại

Trung Thu vốn dĩ không chỉ là mùa của bánh nướng, bánh dẻo, mà còn là dịp để ngồi quanh mâm cơm, nghe mùi cá kho thơm lừng, húp muỗng canh khổ qua nóng hổi và chạm vào những ký ức thân quen. Để hành trình trở về tuổi thơ ấy trọn vẹn hơn, Quán Bụi luôn ở bên như một người bạn đồng hành, sẵn sàng lo chu toàn bữa ăn Việt - để mỗi thực khách chỉ cần ngồi xuống, là đã thấy đoàn viên.

Quán Bụi - Enriching Vietnamese Food Culture: https://quan-bui.com/

P.Nguyễn

