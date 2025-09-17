5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Dưới ánh trăng rộn ràng, ký ức về mâm cỗ mẹ bày và những món ăn truyền thống thân quen lại ùa về. Cùng khám phá 5 món ăn Trung Thu gợi nhớ hơi ấm tình thân mà bạn có thể tìm thấy tại Quán Bụi - một chuỗi nhà hàng Việt Nam chuyên phục vụ các món ăn truyền thống, với hơn 200 món trải dài từ Bắc đến Nam, giúp quý độc giả sống lại trọn vẹn cảm giác sum vầy thuở ấy.

1. Cá lóc kho ba rọi - Món ăn bữa cơm gia đình

Món ăn đậm đà, chắc bụng, gắn liền ký ức bữa cơm gia đình - Nguồn ảnh: Quán Bụi.

Cá lóc kho ba rọi là món ăn gói trọn sự mộc mạc và đậm đà của bữa cơm gia đình Việt. Thịt cá lóc chắc, ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng ba rọi béo ngậy, khi kho lên tạo thành lớp nước màu sánh quyện, thơm nức mùi tiêu, hành, nước mắm. Đây không chỉ là món ăn chống đói, mà còn là hương vị của tình thân - giản dị, đậm đà và đầy yêu thương.

2. Bí nụ xào tỏi - Vị xanh cân bằng cho bữa ăn Việt

Món ăn này dân dã, thanh mát, mang hương vị quê nhà khó quên. Những búp bí non giòn ngọt được xào nhanh tay cùng tỏi thơm lừng, giữ nguyên sắc xanh tươi và độ ngọt tự nhiên của rau. Đĩa bí nụ nóng hổi, giản dị nhưng lại khiến bữa cơm thêm phần cân bằng, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Đây là món ăn thường thấy trong mâm cơm mẹ nấu - nhẹ nhàng, ấm áp mà đầy sự chăm chút.

3. Tôm sú hấp nước dừa - Món ăn cho dịp sum họp

Món quen thuộc nhà hay làm mỗi khi có tiệc tùng, tụ họp gia đình - Nguồn: Quán Bụi.

Tôm sú hấp nước dừa là món ăn mang đậm hơi thở quê hương, vừa dân dã vừa sang trọng. Những con tôm sú tươi rói được hấp cùng nước dừa ngọt thanh, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, thịt săn chắc và thoảng hương dừa béo bùi.

Món ăn này không chỉ là gợi ý cho một bữa cơm gia đình thường ngày, mà còn gợi nhớ đến những dịp sum họp lớn hơn - từ mâm cơm ngày giỗ, đến bàn tiệc lễ Tết có đông đủ bà con họ hàng. Tôm sú hấp nước dừa thường được đặt giữa mâm, vừa làm món chính bắt mắt, vừa là biểu tượng của sự đủ đầy, sung túc và ấm áp tình thân trong mỗi dịp đoàn viên.

4. Má đùi gà nướng lá chanh - Món ngon cho ngày lễ

Thịt gà đậm đà hoà quyện lá chanh, thơm nức mũi và rất đưa cơm! - Nguồn: Quán Bụi.

Món ăn nổi bật với lớp ngoài vàng nâu óng ả, hơi xém cạnh, tỏa mùi thơm lừng quyện cùng hương lá chanh thái chỉ. Thịt gà bên trong mọng nước, mềm ngọt, khi ăn kèm muối tiêu chanh sẽ dậy vị đặc trưng, vừa đậm đà vừa thanh thoát.

Cứ thử tưởng tượng, vào một buổi chiều sau giờ tan ca, chỉ cần vô tình "nghe" thấy mùi thơm này thôi, bạn sẽ chỉ muốn về nhà thật nhanh để thưởng thức ngay lập tức.

5. Canh khổ qua thác lác - Biểu tượng của sự sum vầy

Nước canh trong vắt, thoang thoảng vị đăng đắng dịu nhẹ của khổ qua, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ thịt cá thác lác giã nhuyễn, vo viên tròn trịa - Nguồn: Quán Bụi.

Không chỉ là một món ăn giải nhiệt, thanh mát, mà còn là biểu tượng cho sự chăm chút, tỉ mỉ của người mẹ, người bà. Dù là dịp lễ hội hay mâm cơm thường nhật, bát canh khổ qua cá thác lác luôn gợi nhớ cảm giác đoàn viên - khi cả nhà quây quần, vừa chan canh nóng, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày giản dị.

Quán Bụi - Nơi cảm xúc đoàn viên trở lại

Trung Thu vốn dĩ không chỉ là mùa của bánh nướng, bánh dẻo, mà còn là dịp để ngồi quanh mâm cơm, nghe mùi cá kho thơm lừng, húp muỗng canh khổ qua nóng hổi và chạm vào những ký ức thân quen. Để hành trình trở về tuổi thơ ấy trọn vẹn hơn, Quán Bụi luôn ở bên như một người bạn đồng hành, sẵn sàng lo chu toàn bữa ăn Việt - để mỗi thực khách chỉ cần ngồi xuống, là đã thấy đoàn viên.

