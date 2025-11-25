Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Mạch nhanh, vả mồ hôi, huyết áp tụt, bụng căng chướng, có dấu hiệu mất máu cấp nghi ngờ vỡ gan.

Vỡ gan do chấn thương là tình trạng cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong chấn thương bụng kín, tỉ lệ tử vong 10-15%

BS Ngô Chí Bảo - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết ê-kíp các bác sĩ phẫu thuật đã phải chạy đua với thời gian, vừa khẩn trương hồi sức cấp cứu, vừa xúc tiến chụp CT khẩn cùng với các phương pháp cận lâm sàng.

Qua đó, phát hiện bệnh nhân bị vỡ dập nát phần gan bên phải, chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành mở ổ bụng, hút được 1,5 máu loãng không đông và máu cục, tiến hành cắt phần gan vỡ.

Với máy CT 128 lát cắt đã giúp các bác sĩ xác định được mức độ vỡ gan để xử trí kịp thời, máy bấm nhu mô gan stapler giúp cắt các mô và đồng thời đóng các "kim" y tế để khâu kín vết thương.

Đặc biệt, đã tiến hành phương pháp mổ một thì duy nhất (không cần phải qua 2 cuộc mổ): vừa tiến hành hồi sức tích cực đảm bảo sinh hiệu ổn định, vừa cắt phần mô gan bị dập và khâu lại để cầm máu, rửa sạch ổ bụng, dẫn lưu.

Với đội ngũ bác sĩ phẫu thuật nhiều kinh nghiệm và đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức chuyên môn sâu, các bác sĩ không chỉ giải quyết các vấn đề về mạch máu mà cả các yếu tố liên quan tới đường mật, tránh được tình trạng xì rò mật hoặc chảy máu tiếp diễn- vốn rất nặng nề trong cuộc mổ.

Qua đó, giúp quá trình bình phục của bệnh nhân nhanh hơn, ổn định hơn và dinh dưỡng sau hậu phẫu cũng tốt hơn. Kết quả, 5 ngày sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, việc đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Dự kiến, trong vài ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện.

Đây là chấn thương rất phức tạp cần phải đánh giá và xử trí thích hợp nhanh chóng, nhất là trong bệnh cảnh đa chân thương. Nhất là với tình trạng vỡ gan thận lách như bệnh nhân này là cực kì nguy hiểm và là cuộc chiến sinh tử để cứu sống bệnh nhân.



