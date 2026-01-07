Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

7 tháng 1, 2026 | 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Hành trình ấy không chỉ được dẫn dắt bởi doanh nghiệp, mà còn có sự đồng hành của giới khoa học, các chuyên gia đầu ngành và cơ quan quản lý Nhà nước. Kiềm thảo dược Saphia là một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần "đồng kiến quốc" ấy, khi kết nối tri thức khoa học, tài nguyên bản địa và trách nhiệm với vận mệnh chung của đất nước.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt - Ảnh 1.

Nhà khoa học Phương Dung - Đại diện Kiềm thảo dược Saphia vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 sản phẩm - dịch vụ vàng uy tín năm 2025"

Thảo dược Việt – kho báu chưa được khai mở trọn vẹn

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên thảo dược đặc biệt phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc, được xem là một kho báu thiên nhiên quý giá của khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian dài, giá trị thảo dược vẫn chủ yếu dừng ở khai thác thô và xuất khẩu nguyên liệu, chưa được đầu tư chế biến sâu.

Chương trình "Khởi nghiệp kiến quốc" trên VTV2 đã chỉ ra rằng chỉ khi thảo dược gắn với khoa học – công nghệ trong hệ sinh thái kinh tế xanh, giá trị của nó mới được nâng tầm, góp phần vào con đường phát triển bền vững của Việt Nam.

Góc nhìn chuyên gia: Khoa học là chìa khóa cho kinh tế xanh

Tham gia chương trình với vai trò khách mời chuyên gia, GS-TS Nguyễn Mạnh Cường - Nguyên phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chia sẻ nhiều góc nhìn quý báu về tiềm năng phát triển của thảo dược Việt Nam.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ những góc nhìn quý báu trong chương trình về phát triển kinh tế xanh

Chuyên gia cho rằng khi doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, sở hữu công nghệ lõi và làm chủ quy trình, thảo dược Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Kiềm thảo dược Saphia – khi thảo dược gặp khoa học công nghệ

Trong bối cảnh thị trường kiềm ngày càng đa dạng, Kiềm thảo dược Saphia được giới chuyên gia đánh giá là hướng đi khác biệt và bền vững. Thay vì sử dụng điện phân tạo kiềm ion dễ suy giảm pH, Saphia lựa chọn tạo kiềm từ thảo dược tự nhiên.

Quy trình này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng sáng chế độc quyền số 41442, khẳng định tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao. Nhờ công nghệ tách chiết siêu tới hạn và kiềm hoạt hóa phân tử, sản phẩm đạt độ pH ổn định, đồng thời bảo toàn các hoạt chất sinh học quý có lợi cho sức khỏe.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt - Ảnh 3.

Một số dòng sản phẩm nổi bật của Kiềm thảo dược Saphia

Sự quan tâm của giới chuyên gia với kiềm thảo dược khẳng định đây không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn đại diện cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển bền vững. Tại "Khởi nghiệp kiến quốc", Nhà khoa học Phương Dung và CEO Thành Phương chia sẻ hành trình khởi nghiệp dựa trên nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Từ chương trình truyền hình đến thông điệp xã hội

Chương trình "Khởi nghiệp kiến quốc" phát sóng ngày 4-1-2026 trên VTV2 với chủ đề "Kinh tế xanh & Khoa học công nghệ – Nâng vị thế hàng Việt" đã lan tỏa nhiều câu chuyện ý nghĩa về khoa học gắn với doanh nghiệp và phát triển đất nước. Chương trình thể hiện sự đồng thuận ngày càng rõ giữa chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong việc lấy khoa học công nghệ làm nền tảng cho kinh tế xanh. Trong dòng chảy đó, Kiềm thảo dược Saphia tự hào đại diện cho tư duy kinh doanh bằng tri thức, sáng chế và trách nhiệm xã hội.

P.Nguyễn

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Tâm sự

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.