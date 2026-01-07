Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Hành trình ấy không chỉ được dẫn dắt bởi doanh nghiệp, mà còn có sự đồng hành của giới khoa học, các chuyên gia đầu ngành và cơ quan quản lý Nhà nước. Kiềm thảo dược Saphia là một ví dụ tiêu biểu cho tinh thần "đồng kiến quốc" ấy, khi kết nối tri thức khoa học, tài nguyên bản địa và trách nhiệm với vận mệnh chung của đất nước.

Nhà khoa học Phương Dung - Đại diện Kiềm thảo dược Saphia vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 sản phẩm - dịch vụ vàng uy tín năm 2025"

Thảo dược Việt – kho báu chưa được khai mở trọn vẹn

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên thảo dược đặc biệt phong phú với hơn 5.000 loài cây thuốc, được xem là một kho báu thiên nhiên quý giá của khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian dài, giá trị thảo dược vẫn chủ yếu dừng ở khai thác thô và xuất khẩu nguyên liệu, chưa được đầu tư chế biến sâu.

Chương trình "Khởi nghiệp kiến quốc" trên VTV2 đã chỉ ra rằng chỉ khi thảo dược gắn với khoa học – công nghệ trong hệ sinh thái kinh tế xanh, giá trị của nó mới được nâng tầm, góp phần vào con đường phát triển bền vững của Việt Nam.

Góc nhìn chuyên gia: Khoa học là chìa khóa cho kinh tế xanh

Tham gia chương trình với vai trò khách mời chuyên gia, GS-TS Nguyễn Mạnh Cường - Nguyên phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chia sẻ nhiều góc nhìn quý báu về tiềm năng phát triển của thảo dược Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ những góc nhìn quý báu trong chương trình về phát triển kinh tế xanh

Chuyên gia cho rằng khi doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu, sở hữu công nghệ lõi và làm chủ quy trình, thảo dược Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Kiềm thảo dược Saphia – khi thảo dược gặp khoa học công nghệ

Trong bối cảnh thị trường kiềm ngày càng đa dạng, Kiềm thảo dược Saphia được giới chuyên gia đánh giá là hướng đi khác biệt và bền vững. Thay vì sử dụng điện phân tạo kiềm ion dễ suy giảm pH, Saphia lựa chọn tạo kiềm từ thảo dược tự nhiên.

Quy trình này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng sáng chế độc quyền số 41442, khẳng định tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao. Nhờ công nghệ tách chiết siêu tới hạn và kiềm hoạt hóa phân tử, sản phẩm đạt độ pH ổn định, đồng thời bảo toàn các hoạt chất sinh học quý có lợi cho sức khỏe.

Một số dòng sản phẩm nổi bật của Kiềm thảo dược Saphia

Sự quan tâm của giới chuyên gia với kiềm thảo dược khẳng định đây không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn đại diện cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển bền vững. Tại "Khởi nghiệp kiến quốc", Nhà khoa học Phương Dung và CEO Thành Phương chia sẻ hành trình khởi nghiệp dựa trên nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Từ chương trình truyền hình đến thông điệp xã hội

Chương trình "Khởi nghiệp kiến quốc" phát sóng ngày 4-1-2026 trên VTV2 với chủ đề "Kinh tế xanh & Khoa học công nghệ – Nâng vị thế hàng Việt" đã lan tỏa nhiều câu chuyện ý nghĩa về khoa học gắn với doanh nghiệp và phát triển đất nước. Chương trình thể hiện sự đồng thuận ngày càng rõ giữa chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong việc lấy khoa học công nghệ làm nền tảng cho kinh tế xanh. Trong dòng chảy đó, Kiềm thảo dược Saphia tự hào đại diện cho tư duy kinh doanh bằng tri thức, sáng chế và trách nhiệm xã hội.