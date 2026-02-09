MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

9 tháng 2, 2026 | 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc, với mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Trong dịp này, MM Mega Market Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 2.018 phần quà Tết gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh kẹo… qua đó hỗ trợ 2.018 hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai đồng loạt tại 17 trung tâm MM Mega Market trên cả nước.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

MM Mega Market Long Xuyên tặng nhu yếu phẩm đến Trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già neo đơn ở An Giang.

Các phần quà được trao tận tay nhiều nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân điều trị dài ngày và sinh viên vượt khó. 

Hoạt động được MM Mega Market Việt Nam phối hợp triển khai cùng chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long…

Bên cạnh hoạt động trao quà Tết trực tiếp, MM Mega Market Việt Nam còn đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa như “Chợ Tết 0 đồng”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm áp”, “Spring Warmth”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu xuân.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

MM Mega Market gửi quà Tết các hoàn cảnh khó khan tại phường Phước Thắng, TPHCM

Chia sẻ về chương trình, bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam, cho biết: "Đối với MM Mega Market Việt Nam, phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội. Với tinh thần ‘Chung tay vì cộng đồng’, chúng tôi tin rằng mỗi phần quà Tết, dù giá trị không lớn, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên tinh thần để người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Trong thời gian tới, MM Mega Market Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động cộng đồng theo hướng bền vững".

Trong nhiều năm qua, các hoạt động chăm lo cộng đồng dịp Tết đã trở thành hoạt động thường niên của MM Mega Market Việt Nam.

Song Hà

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Khoẻ - Đẹp 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Tâm sự

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.