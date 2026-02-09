MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc, với mong muốn góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Trong dịp này, MM Mega Market Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 2.018 phần quà Tết gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, bánh kẹo… qua đó hỗ trợ 2.018 hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai đồng loạt tại 17 trung tâm MM Mega Market trên cả nước.



MM Mega Market Long Xuyên tặng nhu yếu phẩm đến Trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già neo đơn ở An Giang.

Các phần quà được trao tận tay nhiều nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân điều trị dài ngày và sinh viên vượt khó.

Hoạt động được MM Mega Market Việt Nam phối hợp triển khai cùng chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long…

Bên cạnh hoạt động trao quà Tết trực tiếp, MM Mega Market Việt Nam còn đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa như “Chợ Tết 0 đồng”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân ấm áp”, “Spring Warmth”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng trong những ngày đầu xuân.



MM Mega Market gửi quà Tết các hoàn cảnh khó khan tại phường Phước Thắng, TPHCM

Chia sẻ về chương trình, bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam, cho biết: "Đối với MM Mega Market Việt Nam, phát triển kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội. Với tinh thần ‘Chung tay vì cộng đồng’, chúng tôi tin rằng mỗi phần quà Tết, dù giá trị không lớn, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên tinh thần để người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Trong thời gian tới, MM Mega Market Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động cộng đồng theo hướng bền vững".

Trong nhiều năm qua, các hoạt động chăm lo cộng đồng dịp Tết đã trở thành hoạt động thường niên của MM Mega Market Việt Nam.

