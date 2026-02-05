Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Với giai điệu rộn ràng, ấm áp không khí ngày xuân, "Bài ca phường Bến Thành" do chính Tâm Minhon sáng tác và thể hiện đã nhanh chóng tạo được thiện cảm với người nghe. Ca khúc khắc họa sinh động hình ảnh một phường Bến Thành nhộn nhịp nhưng nghĩa tình, nơi hội tụ những giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Nội dung nhạc phẩm tập trung tôn vinh vẻ đẹp con người nơi đây với lối sống nhân văn, nghĩa tình và hào sảng, cùng những công trình biểu tượng gắn liền với ký ức và niềm tự hào của TPHCM như Chợ Bến Thành, Hội trường thống nhất. Thông qua ca từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, tác giả gửi gắm tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, cho mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và con đường nghệ thuật của mình.

Chia sẻ về cảm xúc khi ra mắt ca khúc mới, ca sĩ Tâm Minhon cho biết:"Tâm Minhon sinh ra và lớn lên tại phường Bến Thành. Tôi mong muốn được nói lên những điều tốt đẹp nhất về nơi đây, từ những công trình mang giá trị lịch sử đến con người Việt Nam yêu hòa bình, nhân hậu và nghĩa tình".

Ngoài vai trò là ca sĩ, Tâm Minhon còn được biết đến với công việc hàng này là một điều dưỡng. Với âm nhạc, anh theo duổi như một niềm đam mê, mang chất giải trí vào trong cuộc sống, để tham gia vị cho sự đa sắc trong cuộc sống của chàng trai điều dưỡng, kiêm ca sĩ này.

"Bài ca phường Bến Thành" không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà Tâm Minhon dành tặng quê hương trong những ngày đầu xuân, mà còn là lời chúc năm mới an lành, tươi vui gửi đến khán giả, đặc biệt là những người con của TPHCM luôn mang trong tim tình yêu sâu đậm với mảnh đất này.