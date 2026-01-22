Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

22 tháng 1, 2026 | 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 - Ảnh 1.

Giọng ca truyền cảm lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng

Ca sĩ Ái Lê được khán giả biết đến từ khá sớm với giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn mộc mạc, chân thành. Năm 1998, chị từng ghi dấu ấn đẹp khi đạt giải cao tại Cuộc thi Hát sinh viên – học sinh TP. Hồ Chí Minh, trở thành gương mặt được công chúng yêu mến nhờ sự dung dị và gần gũi trong từng ca khúc.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 - Ảnh 2.

Không chỉ bền bỉ với con đường nghệ thuật, Ái Lê còn âm thầm lựa chọn cho mình một hành trình khác, lặng lẽ nhưng sâu sắc, đó là hành trình sẻ chia vì cộng đồng. Trong nhiều năm qua, chị tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho quỹ "Vì người nghèo", chăm lo trẻ em, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành trong các chương trình bảo vệ môi trường. Những đóng góp ấy đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tại tỉnh An Giang.

Hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt nhiều năm

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 - Ảnh 3.

Từ năm 2000 đến nay, ca sĩ Ái Lê luôn hiện diện trong nhiều chương trình thiện nguyện lớn nhỏ trên khắp các địa phương. Tiêu biểu như chương trình Hộp Quà Nhân Ái – Bạn và Tôi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh kém may mắn từ năm 2019; Bữa ăn thân ái được duy trì hằng tháng từ năm 2017; chăm lo, hỗ trợ bà con trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2020; Trao quà Xuân An Vui từ năm 2019; vận động cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai trong các năm 2017, 2018, 2019 và 2024.

Năm 2024, chị tiếp tục vận động chương trình Giọt nước nghĩa tình nhằm hỗ trợ các vùng bị hạn hán nặng như Cà Mau, Bến Tre, Long An. Bên cạnh đó là các hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc như Gian hàng 0 đồng, KIOS 0 đồng từ năm 2019; chương trình Tiếp bước đến trường trao bảo hiểm y tế và quà cho học sinh khó khăn; nhận làm Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi từ năm 2023; Trung thu yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2017; Trợ dược thuốc nam từ năm 2019 và tổ chức, biểu diễn văn nghệ gây quỹ thiện nguyện xuyên suốt hơn hai thập kỷ qua.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 - Ảnh 4.

Âm nhạc song hành cùng lòng nhân ái

Ở ca sĩ Ái Lê, âm nhạc không chỉ để phục vụ khán giả mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, là phương tiện để sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 không chỉ là sự tôn vinh dành cho riêng chị, mà còn là minh chứng cho hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ sống có trách nhiệm với cộng đồng, bền bỉ cống hiến bằng cả tài năng và trái tim nhân hậu.

P.Nguyễn

