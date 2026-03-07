Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Không chỉ mở rộng về mặt địa lý, Grab còn gia tăng mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (GrabBike, GrabFood, GrabTaxi) được triển khai tại mỗi địa phương, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Thông qua việc mở rộng này, Grab tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Trong bối cảnh thị trường hiện tại, Grab vẫn ghi nhận mức tăng trưởng số lượng người dùng và đối tác rất cao. Việc mở rộng dịch vụ giúp người dân tiếp cận các giải pháp số thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày, đồng thời tạo cơ hội để lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ tham gia vào nền kinh tế số. Khi hoạt động tiêu dùng và kinh doanh tại địa phương ngày càng được số hóa, năng lực kinh tế địa phương cũng được củng cố. Đây sẽ tiếp tục là chiến lược của Grab để đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế và triển khai các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia".

Trong năm 2025, tại các thị trường mở rộng (bao gồm các địa phương ngoài Hà Nội và TPHCM), Grab ghi nhận số lượng đối tác tài xế mới gia nhập nền tảng tăng khoảng 35% so với năm trước. Đặc biệt, tại một số địa phương như TP Đà Nẵng và TP Huế, Grab còn đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ để triển khai chương trình Grab Chị Em - sáng kiến dành riêng cho đối tác tài xế nữ để giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ gắn kết. Nhờ những nỗ lực này, số lượng đối tác tài xế nữ tham gia nền tảng Grab tại các thị trường mở rộng đã tăng hơn 70% so với năm 2024.

Số lượng đối tác nhà hàng mới tham gia nền tảng tại các thị trường mở rộng tăng gần 60% so với năm 2024. Thông qua hợp tác với các đối tác tài chính, trong năm 2025, Grab đã hỗ trợ hơn 20.000 đối tác tài xế và đối tác nhà hàng tiếp cận các giải pháp tài chính để có thêm điều kiện ổn định hoạt động và phát triển bền vững hơn.

Từ nay đến hết ngày 30-6, Grab triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng mới tại các địa phương mới.