Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Lễ vinh danh diễn ra trang trọng tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, giới văn hóa – nghệ thuật và các nghệ sĩ, doanh nhân tiêu biểu. Hoa hậu Dạ Minh Châu vinh dự nhận giải thưởng từ ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh cùng ôngh Lê Văn Hùng - nguyên Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hoa hậu Dạ Minh Châu - Trái tim nhân ái luôn hướng về cộng đồng

Không chỉ được biết đến bởi nhan sắc và phong thái kiêu hãnh, Hoa hậu Dạ Minh Châu còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng bởi hình ảnh một nghệ sĩ tích cực lan tỏa yêu thương. Trong nhiều năm qua, cô đã không ngừng sử dụng sức ảnh hưởng của mình để đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, dự án an sinh xã hội và hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong vai trò đại sứ thiện nguyện.

Hoa hậu Dạ Minh Châu trả lời phỏng vấn

Dạ Minh Châu thường xuyên có mặt tại các chương trình trao quà cho người nghèo, hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho các hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nhà tình thương và mang những phần quà thiết thực đến với người yếu thế. Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi quyên góp, cô còn trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao gửi yêu thương bằng sự chân thành, gần gũi, mang đến hơi ấm tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn.

Hình ảnh Hoa hậu Dạ Minh Châu giản dị, tận tâm trong các chuyến thiện nguyện đã trở thành minh chứng rõ nét cho việc nhan sắc khi kết hợp cùng một trái tim rộng mở sẽ tạo nên những giá trị nhân văn bền vững.

Từ miền sông nước Cần Thơ đến hành trình cống hiến

Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, từ nhỏ Dạ Minh Châu đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là dòng nhạc dân ca. Chính nền tảng văn hóa quê hương cùng sự giáo dục về lòng nhân ái đã hun đúc trong cô tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong giây phút xúc động tại đêm Gala vinh danh, Hoa hậu Dạ Minh Châu chia sẻ mong muốn tiếp tục dùng danh hiệu của mình để cống hiến nhiều hơn cho xã hội: "Sau đêm GALA vinh danh, em sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em nghèo, nuôi dưỡng những tài năng trẻ yêu nghệ thuật nhưng chưa có điều kiện theo đuổi ước mơ. Em mong mình sẽ trở thành nguồn động lực để các em tự tin thử sức và vươn lên".

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng trên sân khấu trao giải.

Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Hoa hậu Dạ Minh Châu, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực, lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống trách nhiệm đến cộng đồng và xã hội.