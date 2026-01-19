Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Sự kiện được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của đông đảo văn nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội thông qua nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

TS - NTK Quỳnh Paris cùng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho NSND Trịnh Kim Chi

Với vai trò là thành viên Hội đồng thẩm định theo lời mời của Hội Nữ Trí thức Việt Nam, TS – NTK Quỳnh Paris tham gia quá trình bình chọn và xét duyệt giải thưởng trên tinh thần công tâm, minh bạch và độc lập. Dựa trên các tiêu chí rõ ràng, quá trình đánh giá được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm xã hội và những giá trị nhân văn bền vững mà các nghệ sĩ, doanh nhân đã và đang theo đuổi.

Chia sẻ tại sự kiện, Quỳnh Paris cho rằng: "Có những chương trình không chỉ để được nhớ đến, mà để khơi dậy những giá trị sâu sắc trong lòng mỗi người. Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng là một hành trình như vậy". Theo bà, nghệ thuật và kinh doanh khi đi đến tận cùng đều là những hình thức đối thoại với xã hội. Nghệ sĩ tạo ra cái đẹp để con người soi chiếu chính mình, còn doanh nhân kiến tạo giá trị để cộng đồng cùng tồn tại và phát triển. Khi hai hành trình ấy gặp nhau trong sự nhân ái, điều được sinh ra không còn là hào quang hay danh xưng, mà là trách nhiệm âm thầm với xã hội.

Trong vai trò thành viên Hội đồng thẩm định, Quỳnh Paris nhận hoa cảm ơn từ nhà báo Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới

TS - NTK Quỳnh Paris nhấn mạnh, gala không nhằm kể câu chuyện thành công đơn thuần, mà là câu chuyện của sự lựa chọn: lựa chọn không quay lưng trước nỗi đau chung, lựa chọn dùng ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa giá trị cộng đồng, và lựa chọn nuôi dưỡng trái tim nhân ái như một quá trình thấu cảm, rèn luyện và dấn thân không ngừng.

Trải qua hành trình hình thành và phát triển, chương trình đã trở thành không gian kết nối những con người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng gặp nhau ở điểm chung là ý thức về trách nhiệm xã hội. Ở đó, nghệ thuật không đứng trên bục cao, kinh doanh không đứng ngoài đời sống, mà tất cả cùng hiện diện bình đẳng trong cộng đồng, cùng sẻ chia và hành động.

TS - NTK Quỳnh Paris hội ngộ NSND Trịnh Kim Chi tại sự kiện vinh danh

Trước đó một ngày, trên cương vị Ủy viên Ủy ban Nghệ thuật Châu Á (Asian Art Committee – AAC) phụ trách tại Việt Nam, TS – NTK Quỳnh Paris cũng đã tham dự Lễ bổ nhiệm các Ủy viên cống hiến, Ủy viên điều hành và Ủy viên chuyên môn của AAC tại Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình củng cố và phát triển mạng lưới nghệ thuật khu vực.

TS - NTK Quỳnh Paris phát biểu tại sự kiện ra mắt AAC Việt Nam

Theo Quỳnh Paris, trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương AAC tại Việt Nam, bà nhìn nhận AAC như một cấu trúc giá trị mang tính định hướng lâu dài cho nghệ thuật châu Á. AAC không chỉ kết nối các quốc gia thông qua các hoạt động nghệ thuật, mà còn kiến tạo không gian đối thoại nơi bản sắc được tôn trọng, khác biệt được gìn giữ và nghệ thuật được nhìn nhận như một nguồn lực tinh thần quan trọng của xã hội.

"Châu Á mang trong mình ký ức văn hóa sâu sắc nhưng cũng đang chuyển động rất nhanh. Nghệ thuật châu Á không thể chỉ dừng ở bảo tồn, cũng không thể chạy theo hiện đại một cách mù quáng. Vai trò của AAC là giữ cho nghệ thuật khu vực một trục cân bằng, nơi truyền thống và đổi mới cùng tồn tại trong sự tỉnh táo và trách nhiệm" - TS – NTK Quỳnh Paris chia sẻ.

TS - NTK Quỳnh Paris trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên cống hiến AAC Việt Nam cho doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy

Với những hoạt động song hành trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và cộng đồng, TS – NTK Quỳnh Paris tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một cầu nối giá trị, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững cho nghệ thuật Việt Nam và khu vực châu Á.