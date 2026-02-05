Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Tết là dịp để mọi người có thể nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc cả năm. Tuy nhiên, khi những sinh hoạt hằng ngày thay đổi, di chuyển đến nơi đông người, từ phố về thăm quê hoặc đi du lịch, thay đổi thời tiết hoặc tai nạn là những yếu tố nguy cơ cho mắt. Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ Thống Y Tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM) cho biết những bệnh lý mắt thường gặp như: viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt từ đơn giản đến phức tạp gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Nguyên nhân và cách phòng bị?

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM), có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về mắt tăng cao trong dịp Tết do mọi người thường qua lại, lưu trú những nơi đông người, vệ sinh kém là yếu tố thuận lợi để viêm kết mạc lây lan nhanh chóng.

Dị ứng mắt cũng gia tăng khi tăng tần suất tiếp xúc với dị nguyên như: bụi. khói nhang hoặc phấn hoa…

Thay đổi thói quen sinh hoạt: giải trí bằng công nghệ ngày càng gia tăng, việc sử dụng màn hình quá nhiều trong thời gian nghỉ Tết, đi kèm với thức khuya hoặc sử dụng nhiều đồ uống có cồn… cũng làm gia tăng nguy cơ khô mắt, một bệnh lý khá phổ biến ngày nay.

Việc trang điểm vùng mắt nhiều hơn ngày thường cũng là một tác nhân gây bệnh. Hiện nay việc sử dụng kính tiếp xúc (thay kính gọng hoặc thẩm mỹ) khá phổ biến ngày nay cũng làm gia tăng các bệnh lý về mắt như: viêm bờ mi, chắp lẹo hoặc thậm chí là tổn thương giác mạc nếu sử dụng kính tiếp xúc không đúng cách.

Tai nạn sinh hoạt (dọn dẹp, trang trí nhà cửa: dị vật hoặc trầy xước giác mạc (đồ trang trí hoặc cành cây quẹt), bỏng do những hoá chất tẩy rửa…). Tai nạn do pháo: không còn quá xa lạ trong những năm gần đây. Đối tượng thường gặp là trẻ em, do tính tò mò, cũng như khả năng nhận thức chưa đủ khiến tần suất chấn thương gia tăng đáng lo ngại mỗi dịp Tết đến. Những chấn thương từ nhẹ đến rất nặng như bỏng giác mạc, chấn thương xuyên nhãn cầu, dị vật nội nhãn, vỡ nhãn cầu…để lại hậu quả rất nặng nề.

Tắm nắng, tắm biển nhiều có gây nguy hại cho mắt không?

Bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM) chia sẻ: Như chúng ta đã biết, ánh nắng mặt trời có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, tia UV trong ánh nắng mặt trời lại có thể gây nguy hại cho mắt. Nếu thường xuyên tiếp xúc với tia UV có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, mộng thịt, thoái hoá hoàng điểm…

Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc cường độ tia UV cao nhất trong ngày. Do đó, việc lựa chọn thời điểm tiếp xúc với ánh nắng cho phù hợp cũng là giải pháp hữu ích để bảo vệ mắt lâu dài mà vẫn cân bằng được những lợi ích mà ánh nắng mặt trời mang lại. Đồng thời việc sử dụng kính có ngăn tia UV cũng là giải pháp hữu hiệu và tiện lợi.

Bảo vệ mắt cần làm những gì?

Một trong những thói quen cần phải có để bảo vệ mắt là rửa tay thường xuyên và hạn chế dụi mắt. Những người có sẵn bệnh lý khô mắt: hạn chế những yếu tố nguy cơ (thức khuya, sử dụng điên thoại, rươu bia…) và sử dụng nước mắt nhân tạo để hỗ trợ cải thiện triệu chứng khô mắt khi việc đi khám ngày Tết có nhiều bất tiện.

Tẩy trang và vệ sinh vùng mắt kỹ lưỡng và sử dụng kính tiếp xúc đúng cách theo khuyến cáo của nhà sản suất (thời gian đeo, cách đeo, cách vệ sinh cũng như bảo quản kính). Đồng thời, việc lựa chọn những thương hiệu đáng tin cậy cả về mỹ phẩm lẫn kính tiếp xúc cũng là một cách để bảo vệ đôi mắt lâu dài.

Sử dụng kính bảo hộ khi dọp dẹp nhà cửa. Tăng cường giám sát trẻ, cũng như phổ cập những nguy hiểm có thể xảy ra để trẻ có thể an toàn ngắm pháo hoa dịp Tết đến. Cùng chung tay với cộng đồng, bài trừ việc buôn bán pháo phi pháp, cũng như pháo tự chế...để góp phần giảm thiểu những tai nạn do pháo gây ra.

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM), nếu mắt có dấu hiệu đau. đỏ, mờ, sợ ánh sáng hoặc chấn thương, cần phải khám mắt sớm.

Chủ động khám mắt đầu năm - Vững vàng thị lực suốt cả năm

Khám mắt định kỳ không chỉ là kiểm tra thị lực, mà còn là bước chăm sóc chủ động giúp mỗi người: Phát hiện sớm các tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, Theo dõi sự thay đổi thị lực theo thời gian, Bảo vệ và duy trì đôi mắt khỏe mạnh – nhìn xa, nhìn rõ trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên hỗ trợ: Kiểm tra thị lực cẩn thận, Gợi ý tròng kính phù hợp, Lựa chọn gọng kính vừa vặn, thoải mái.

