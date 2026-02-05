Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

5 tháng 2, 2026 | 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Tết là dịp để mọi người có thể nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc cả năm. Tuy nhiên, khi những sinh hoạt hằng ngày thay đổi, di chuyển đến nơi đông người, từ phố về thăm quê hoặc đi du lịch, thay đổi thời tiết hoặc tai nạn là những yếu tố nguy cơ cho mắt. Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ Thống Y Tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM) cho biết những bệnh lý mắt thường gặp như: viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt từ đơn giản đến phức tạp gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Nguyên nhân và cách phòng bị?

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết - Ảnh 1.

Bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ Thống Y Tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM),

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM), có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về mắt tăng cao trong dịp Tết do mọi người thường qua lại, lưu trú những nơi đông người, vệ sinh kém là yếu tố thuận lợi để viêm kết mạc lây lan nhanh chóng.

Dị ứng mắt cũng gia tăng khi tăng tần suất tiếp xúc với dị nguyên như: bụi. khói nhang hoặc phấn hoa…

Thay đổi thói quen sinh hoạt: giải trí bằng công nghệ ngày càng gia tăng, việc sử dụng màn hình quá nhiều trong thời gian nghỉ Tết, đi kèm với thức khuya hoặc sử dụng nhiều đồ uống có cồn… cũng làm gia tăng nguy cơ khô mắt, một bệnh lý khá phổ biến ngày nay.

Việc trang điểm vùng mắt nhiều hơn ngày thường cũng là một tác nhân gây bệnh. Hiện nay việc sử dụng kính tiếp xúc (thay kính gọng hoặc thẩm mỹ) khá phổ biến ngày nay cũng làm gia tăng các bệnh lý về mắt như: viêm bờ mi, chắp lẹo hoặc thậm chí là tổn thương giác mạc nếu sử dụng kính tiếp xúc không đúng cách.

Tai nạn sinh hoạt (dọn dẹp, trang trí nhà cửa: dị vật hoặc trầy xước giác mạc (đồ trang trí hoặc cành cây quẹt), bỏng do những hoá chất tẩy rửa…). Tai nạn do pháo: không còn quá xa lạ trong những năm gần đây. Đối tượng thường gặp là trẻ em, do tính tò mò, cũng như khả năng nhận thức chưa đủ khiến tần suất chấn thương gia tăng đáng lo ngại mỗi dịp Tết đến. Những chấn thương từ nhẹ đến rất nặng như bỏng giác mạc, chấn thương xuyên nhãn cầu, dị vật nội nhãn, vỡ nhãn cầu…để lại hậu quả rất nặng nề.

Tắm nắng, tắm biển nhiều có gây nguy hại cho mắt không?

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết - Ảnh 2.

Hệ thống Phòng khám Mắt 315 vinh dự nhận danh hiệu “Top 1 Thương hiệu Mạnh Quốc gia – Vietnam Top Brand Awards 2026”

Bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM) chia sẻ: Như chúng ta đã biết, ánh nắng mặt trời có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, tia UV trong ánh nắng mặt trời lại có thể gây nguy hại cho mắt. Nếu thường xuyên tiếp xúc với tia UV có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, mộng thịt, thoái hoá hoàng điểm…

Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc cường độ tia UV cao nhất trong ngày. Do đó, việc lựa chọn thời điểm tiếp xúc với ánh nắng cho phù hợp cũng là giải pháp hữu ích để bảo vệ mắt lâu dài mà vẫn cân bằng được những lợi ích mà ánh nắng mặt trời mang lại. Đồng thời việc sử dụng kính có ngăn tia UV cũng là giải pháp hữu hiệu và tiện lợi.

Bảo vệ mắt cần làm những gì?

Một trong những thói quen cần phải có để bảo vệ mắt là rửa tay thường xuyên và hạn chế dụi mắt. Những người có sẵn bệnh lý khô mắt: hạn chế những yếu tố nguy cơ (thức khuya, sử dụng điên thoại, rươu bia…) và sử dụng nước mắt nhân tạo để hỗ trợ cải thiện triệu chứng khô mắt khi việc đi khám ngày Tết có nhiều bất tiện.

Tẩy trang và vệ sinh vùng mắt kỹ lưỡng và sử dụng kính tiếp xúc đúng cách theo khuyến cáo của nhà sản suất (thời gian đeo, cách đeo, cách vệ sinh cũng như bảo quản kính). Đồng thời, việc lựa chọn những thương hiệu đáng tin cậy cả về mỹ phẩm lẫn kính tiếp xúc cũng là một cách để bảo vệ đôi mắt lâu dài.

Sử dụng kính bảo hộ khi dọp dẹp nhà cửa. Tăng cường giám sát trẻ, cũng như phổ cập những nguy hiểm có thể xảy ra để trẻ có thể an toàn ngắm pháo hoa dịp Tết đến. Cùng chung tay với cộng đồng, bài trừ việc buôn bán pháo phi pháp, cũng như pháo tự chế...để góp phần giảm thiểu những tai nạn do pháo gây ra.

Theo bác sĩ Đỗ Anh Phượng – Hệ thống Y tế Mắt 315 chi nhánh Nguyễn Oanh (TPHCM), nếu mắt có dấu hiệu đau. đỏ, mờ, sợ ánh sáng hoặc chấn thương, cần phải khám mắt sớm.

Chủ động khám mắt đầu năm - Vững vàng thị lực suốt cả năm

Khám mắt định kỳ không chỉ là kiểm tra thị lực, mà còn là bước chăm sóc chủ động giúp mỗi người: Phát hiện sớm các tật khúc xạ và bệnh lý về mắt, Theo dõi sự thay đổi thị lực theo thời gian, Bảo vệ và duy trì đôi mắt khỏe mạnh – nhìn xa, nhìn rõ trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết - Ảnh 3.

Đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên hỗ trợ: Kiểm tra thị lực cẩn thận, Gợi ý tròng kính phù hợp, Lựa chọn gọng kính vừa vặn, thoải mái.

Thấu hiểu tầm quan trọng đó, Hệ thống Y tế Mắt 315 triển khai chương trình ưu đãi đầu năm, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc thị lực:

Khám mắt chuyên sâu

- Giảm 10% phí khám mắt tổng quát

- Giảm 15% phí khám mắt tổng quát dành riêng cho Học sinh – Sinh viên

- Combo: Gọng kính + Tròng kính chỉ còn 399.000đ

*Áp dụng cho danh sách gọng kính và tròng kính được Mắt 315 chỉ định

Thời gian áp dụng: 01-01 đến 28-02

Hệ thống Y tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/


Khoa Trần

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

