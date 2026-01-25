Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

25 tháng 1, 2026 | 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Hội nghị nhằm mục tiêu đào tạo chuyên sâu và ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ bác sĩ trong hệ thống.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc - Ảnh 1.

Các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc được Tập đoàn Y khoa VISI

Chương trình tập trung vào các nội dung chuyên môn trọng điểm như thăm khám và điều trị glôcôm phức tạp, thảo luận về phẫu thuật nhãn khoa, theo dõi và tối ưu hành trình người bệnh, đồng thời cập nhật các xu hướng đào tạo mới trên thế giới và phân cấp chuyên môn bác sĩ theo chuẩn VISI.

Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị là lễ vinh danh 5 Bác sĩ Nhãn khoa VISI 3 sao – những chuyên gia tiêu biểu hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần phụng sự cộng đồng. Các bác sĩ được ghi nhận nhờ những thành tựu nổi bật như: Thực hiện từ 2.000 đến hơn 10.000 ca phẫu thuật; Tham gia tích cực các chương trình khám và phẫu thuật cộng đồng; Đóng góp cho truyền thông y tế, nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng; Không ngừng học tập, hoàn thiện năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

BS.CKII Trần Bá Kiền (Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn) vui mừng chia sẻ, VISI đã đào tạo được đội ngũ bác sĩ nhãn khoa trẻ, tiếp tục phát huy những giá trị tinh hoa, từ chuyên môn xuất sắc đến tinh thần cống hiến, phụng sự vì cộng đồng.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc - Ảnh 2.

Các bác sĩ VISI thực hiện bài kiểm tra chất lượng về nội dung học tập tại VISI's Doctor Workshop

Năm 2026, Tập đoàn Y khoa VISI đã vinh danh thêm 5 bác sĩ nhãn khoa – Chuyên gia VISI 3 sao, gồm: BS nội trú Trần Đức Chánh (Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt VISI Bến Tre); BS nội trú Trần Thị Khánh Linh (Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS nội trú Huỳnh Thị Xuân Thảo (Trưởng khoa Mắt Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS nội trú Phạm Quốc Hoàng (Trưởng khoa Khám và Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS Trịnh Thế Sơn (Trưởng phòng KHTH – QLCL, Bệnh viện Mắt Hoa Lư).

Thông qua VISI's Doctor Workshop, Tập đoàn Y khoa VISI tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, vừa tôn vinh những giá trị đã được khẳng định, vừa kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ bác sĩ nhãn khoa trẻ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm người bệnh trong toàn hệ thống.

Tin-ảnh: P.Thanh

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.