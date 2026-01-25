Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Hội nghị nhằm mục tiêu đào tạo chuyên sâu và ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ bác sĩ trong hệ thống.

Các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc được Tập đoàn Y khoa VISI

Chương trình tập trung vào các nội dung chuyên môn trọng điểm như thăm khám và điều trị glôcôm phức tạp, thảo luận về phẫu thuật nhãn khoa, theo dõi và tối ưu hành trình người bệnh, đồng thời cập nhật các xu hướng đào tạo mới trên thế giới và phân cấp chuyên môn bác sĩ theo chuẩn VISI.

Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị là lễ vinh danh 5 Bác sĩ Nhãn khoa VISI 3 sao – những chuyên gia tiêu biểu hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần phụng sự cộng đồng. Các bác sĩ được ghi nhận nhờ những thành tựu nổi bật như: Thực hiện từ 2.000 đến hơn 10.000 ca phẫu thuật; Tham gia tích cực các chương trình khám và phẫu thuật cộng đồng; Đóng góp cho truyền thông y tế, nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng; Không ngừng học tập, hoàn thiện năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

BS.CKII Trần Bá Kiền (Giám đốc Chuyên môn Tập đoàn) vui mừng chia sẻ, VISI đã đào tạo được đội ngũ bác sĩ nhãn khoa trẻ, tiếp tục phát huy những giá trị tinh hoa, từ chuyên môn xuất sắc đến tinh thần cống hiến, phụng sự vì cộng đồng.

Các bác sĩ VISI thực hiện bài kiểm tra chất lượng về nội dung học tập tại VISI's Doctor Workshop

Năm 2026, Tập đoàn Y khoa VISI đã vinh danh thêm 5 bác sĩ nhãn khoa – Chuyên gia VISI 3 sao, gồm: BS nội trú Trần Đức Chánh (Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt VISI Bến Tre); BS nội trú Trần Thị Khánh Linh (Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS nội trú Huỳnh Thị Xuân Thảo (Trưởng khoa Mắt Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS nội trú Phạm Quốc Hoàng (Trưởng khoa Khám và Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Đà Lạt); BS Trịnh Thế Sơn (Trưởng phòng KHTH – QLCL, Bệnh viện Mắt Hoa Lư).

Thông qua VISI's Doctor Workshop, Tập đoàn Y khoa VISI tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, vừa tôn vinh những giá trị đã được khẳng định, vừa kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ bác sĩ nhãn khoa trẻ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm người bệnh trong toàn hệ thống.