Thạch dừa GC Food có tin vui

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Tâm sự 14:01

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tâm sự 15:36

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tâm sự 09:37

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Tâm sự 14:19

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Tâm sự 08:48

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Tâm sự 06:52

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Tâm sự 07:52

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Tâm sự 13:40

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Tâm sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Tâm sự 07:49

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Tâm sự 14:06

Chồng: Vợ đòi ly hôn liên tục, tôi phải làm sao? Sao mà hai tiếng “ly hôn” được cô ấy nói đơn giản và dễ dàng như hai tiếng “chia tay” của đám trẻ mới yêu. Vợ: Tôi và chồng đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Tình cảm của chúng tôi ban đầu rất tốt nhưng ngày càng đi xuống.

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Tâm sự 15:40

Một số thói quen có thể nâng hoặc làm giảm sức hấp dẫn của một người, dù ngoại hình họ thế nào. Nhiều cặp vợ chồng không biết vì sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ.

Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị, phải làm sao?

Tâm sự 19:34

Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu thì tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhưng thực sự tôi chưa nghĩ đến, tôi phải làm gì lúc này?

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn...

Tâm sự 08:54

Không phải ai lấy chồng sớm cũng đều gặp cảnh đau buồn, nhưng đại đa số các cuộc hôn nhân chóng vánh, tiếng sét... khi tuổi còn quá trẻ đều kết thúc tan vỡ, không hạnh phúc.

Nỗi niềm khi có con riêng: Dạy kiểu gì cũng mang tiếng "ác"

Tâm sự 12:10

Hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói "mẹ ghẻ, con chồng"; Ngay sau khi làm giấy đăng ký kết hôn, tôi phát hiện anh đã có con riêng; Bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng tôi chỉ biết ôm mặt khóc; Đưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòng...

Thạch dừa GC Food có tin vui

29 tháng 10, 2025 | 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định công nhận Thạch dừa Non Vinacoco – sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco), thành viên GC Food Group – là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Thạch dừa GC Food có tin vui - Ảnh 1.

Ba dòng sản phẩm gồm Thạch dừa Non hương dứa, hương nho và hương dừa được vinh danh nhờ đáp ứng đồng thời ba yếu tố: chất lượng, sáng tạo và giá trị bền vững.

Khác với nhiều sản phẩm nông sản truyền thống, thạch dừa GC Food không chỉ thể hiện năng lực chế biến mà còn gắn với giá trị bản địa. Nguồn nguyên liệu chính đến từ vùng dừa Bến Tre và Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long), nơi hàng triệu lít nước dừa tươi được vận chuyển hằng ngày về Đồng Nai.

Doanh nghiệp coi đây là "mắt xích vàng" trong chuỗi giá trị nông nghiệp, giúp nông dân có đầu ra ổn định, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu sạch, truy xuất rõ ràng. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nguồn nguyên liệu thiên nhiên đã giúp GC Food tạo ra sản phẩm thạch dừa đạt tiêu chuẩn quốc tế, vừa mang hương vị Việt, vừa đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính.

Thạch dừa Vinacoco được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm không chỉ thơm ngon, giòn dai mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ lợi thế đó, thạch dừa Vinacoco hiện đã có mặt tại 27 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU…

Trước khi đạt được danh hiệu này, Vinacoco từng nhiều lần được vinh danh ở tầm quốc gia với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024, danh hiệu OCOP 4 sao và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia các năm 2021, 2023.

Những giải thưởng đó không chỉ ghi nhận chất lượng sản phẩm mà còn phản ánh cam kết của doanh nghiệp với chiến lược phát triển bền vững, sản xuất xanh, tiêu chuẩn cao và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thạch dừa GC Food ngày nay không chỉ có mặt trong các loại đồ uống, sữa chua, trà sữa mà còn trở thành topping "xanh" được ưa chuộng trong xu hướng sống lành mạnh. Với ưu điểm ít calo, giàu chất xơ và hương vị tự nhiên, sản phẩm phù hợp với xu hướng "healthy lifestyle" đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hành trình phát triển của thạch dừa GC Food khẳng định nông sản Việt hoàn toàn có thể vươn lên bằng đổi mới công nghệ và sự kiên định với chất lượng.


Tin-ảnh: Tân Xuân

