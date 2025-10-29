Thạch dừa GC Food có tin vui

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định công nhận Thạch dừa Non Vinacoco – sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco), thành viên GC Food Group – là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Ba dòng sản phẩm gồm Thạch dừa Non hương dứa, hương nho và hương dừa được vinh danh nhờ đáp ứng đồng thời ba yếu tố: chất lượng, sáng tạo và giá trị bền vững.

Khác với nhiều sản phẩm nông sản truyền thống, thạch dừa GC Food không chỉ thể hiện năng lực chế biến mà còn gắn với giá trị bản địa. Nguồn nguyên liệu chính đến từ vùng dừa Bến Tre và Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long), nơi hàng triệu lít nước dừa tươi được vận chuyển hằng ngày về Đồng Nai.

Doanh nghiệp coi đây là "mắt xích vàng" trong chuỗi giá trị nông nghiệp, giúp nông dân có đầu ra ổn định, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu sạch, truy xuất rõ ràng. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nguồn nguyên liệu thiên nhiên đã giúp GC Food tạo ra sản phẩm thạch dừa đạt tiêu chuẩn quốc tế, vừa mang hương vị Việt, vừa đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường khó tính.

Thạch dừa Vinacoco được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt. Mỗi sản phẩm không chỉ thơm ngon, giòn dai mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ lợi thế đó, thạch dừa Vinacoco hiện đã có mặt tại 27 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU…

Trước khi đạt được danh hiệu này, Vinacoco từng nhiều lần được vinh danh ở tầm quốc gia với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024, danh hiệu OCOP 4 sao và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia các năm 2021, 2023.

Những giải thưởng đó không chỉ ghi nhận chất lượng sản phẩm mà còn phản ánh cam kết của doanh nghiệp với chiến lược phát triển bền vững, sản xuất xanh, tiêu chuẩn cao và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thạch dừa GC Food ngày nay không chỉ có mặt trong các loại đồ uống, sữa chua, trà sữa mà còn trở thành topping "xanh" được ưa chuộng trong xu hướng sống lành mạnh. Với ưu điểm ít calo, giàu chất xơ và hương vị tự nhiên, sản phẩm phù hợp với xu hướng "healthy lifestyle" đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hành trình phát triển của thạch dừa GC Food khẳng định nông sản Việt hoàn toàn có thể vươn lên bằng đổi mới công nghệ và sự kiên định với chất lượng.



