Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI





Nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên theo đuổi nghề định phí bảo hiểm - một lĩnh vực đang ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái tài chính - Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) vừa tổ chức hai buổi tọa đàm tại Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Hơn 300 sinh viên đã tham dự và giao lưu cùng các chuyên gia hàng đầu đến từ FWD, AIA, Techcom Life và MB Life.

Sinh viên NEU đã kết nối với ông Phương Bá Chung (Techcomlife, TCA, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia) và ông Vũ Tuấn Anh (MB Life) trong buổi đối thoại trực tuyến, qua đó có được những hiểu biết trực tiếp về thực tế và cơ hội của nghề nghiệp bảo hiểm

Các diễn giả chia sẻ rằng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ của thị trường bảo hiểm và chuyển đổi số mạnh mẽ, nhu cầu về chuyên gia định phí bảo hiểm có trình độ ngày càng tăng cao. Không chỉ tính toán rủi ro, họ còn đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển sản phẩm, đảm bảo an toàn tài chính và thúc đẩy niềm tin xã hội.

Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) không đe dọa mà ngược lại, mở ra cơ hội lớn cho ngành. "AI có thể tính toán, nhưng con người mới là người hiểu và thiết kế cho xã hội" - ông Phương Bá Chung, Tổng Giám đốc Techcom Life, chia sẻ.

Hơn 300 sinh viên đã tham gia các hội thảo để tìm hiểu ngành khoa học định phí bảo hiểm đang định hình tương lai tài chính của Việt Nam

Theo ông Huy Trần (FWD Việt Nam), hành trình trở thành chuyên gia định phí bảo hiểm đòi hỏi tính kỷ luật và kiên trì, song phần thưởng là một sự nghiệp toàn cầu, bền vững và đầy ý nghĩa. Với nền tảng toán học, công nghệ và tài chính, thế hệ sinh viên hôm nay có cơ hội trở thành "kiến trúc sư thầm lặng" định hình tương lai tài chính Việt Nam.