Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Một sự kiện ẩm thực sang trọng nhằm chào đón 42 người đẹp quốc tế đến Việt Nam tham dự Miss Charm. Đây không chỉ là bữa tiệc tôn vinh sắc đẹp mà còn là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực biển cao cấp bậc nhất TPHCM.

Những món ăn trên bàn tiệc chiêu đãi Miss Charm như: Gỏi hải sản rau tiếng vua, vị thanh mát, tươi giòn, Ốc Vòi Voi Mexico, Ốc Tsubugai Nhật Bản, Ốc gai Việt Nam, bào ngư viền đen của Úc, bào ngư viền xanh Úc, sò điệp Nhật Bản, Bào ngư Hàn Quốc nướng tiêu xanh thượng hạng, Hàu Hàn Quốc nướng phô mai, Cua hoàng đế Nauy (King Crab Nauy) sốt Singapore, Tôm hùm Mỹ cháy tỏi, Cá bơn Hàn Quốc nấu lẩu lá quế, Cơm chiên hải sản độc quyền của Gold Fish…

Mỗi món ăn tại nhà hàng Gold Fish đều được chế biến từ nguyên liệu còn sống tôm, cua, cá, bàu ngư, sò điệp,… đều bơi ngay trong bể đảm bảo độ tươi tuyệt đối, giàu dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhà hàng Gold Fish phát triển loạt combo tiệc đa dạng từ gói tiết kiệm đến gói cao cấp với mức chi phí chỉ từ 400.000 đồng/khách, khách có thể thưởng thức hải sản sống chọn tại hồ, chế biến theo tiêu chuẩn của bếp chuyên nghiệp và phục vụ trong không gian sang trọng.

Sự ra đời của Gold Fish không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn đặt mục tiêu trở thành một điểm đến đáng tin cậy cho những bữa ăn chất lượng cao, trải nghiệm tốt và giá trị xứng tầm.

Thực đơn thượng hạng: Hải sản tươi sống, món ăn đa dạng

Sở hữu lợi thế về nguồn hải sản tươi sống nhập khẩu từ những vùng biển danh tiếng trên thế giới, Gold Fish đã tạo nên thực đơn mang đậm tinh thần "ẩm thực đại dương". Tại khu bồn hải sản sống là điểm nhấn đặc trưng của nhà hàng, thực khách có thể dễ dàng thấy nhiều hải sản phong phú: từ ốc gai, ốc hương, cua Cà Mau, tôm sú… của Việt Nam đến cua Hoàng Đế Nauy, tôm hùm Alaska, tôm hùm Úc, bào ngư, hàu và các dòng cá nước lạnh được đưa về từ Canada, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, …

Dù khác biệt về vùng biển xuất xứ, toàn bộ hải sản tại nhà hàng Gold Fish đều được đưa về trong tình trạng sống, đảm bảo độ ngọt thịt tự nhiên – yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng của nhà hàng.

Từ nguồn hải sản sống phong phú ấy, bếp Gold Fish phát triển thực đơn hơn 150 món ăn, đa dạng từ hấp – nướng nguyên vị, các dòng sốt độc quyền đến sashimi tươi chuẩn kỹ thuật. Mỗi phương pháp chế biến đều được xây dựng dựa trên nguyên lý ưu tiên độ tươi tự nhiên của nguyên liệu, kết hợp cùng kinh nghiệm của đội ngũ bếp để tạo nên hương vị chất lượng, chỉn chu và nhất quán.

Nhờ chất lượng đầu vào và phương pháp chế biến đặc trưng, nhà hàng duy trì được mức giá cạnh tranh, giúp thực khách dễ dàng tiếp cận trải nghiệm hải sản cao cấp một cách dễ dàng và hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng.

Không gian sang trọng: Tinh tế - Gần gũi với thiên nhiên

Nhà hàng Gold Fish được biết đến là một trong những địa chỉ ẩm thực sang trọng, ấm cúng tại TP. Hồ Chí Minh, với kiến trúc thiết kế hiện đại, tinh tế và độc đáo. Mỗi khu vực đều được bố trí tiện lợi, hài hòa, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thực khách:

Khu vực ngoài trời lý tưởng để tận hưởng gió trời, không gian thiên nhiên yên ả, thoáng đãng. Khu vực tầng VIP có hơn 11 phòng được thiết kế đặc biệt với không gian ấm áp, riêng tư, thích hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc những buổi gặp gỡ thân mật. Khu vực tổ chức tiệc có sức chứa từ 70 –100 khách, phù hợp cho tiệc công ty, hội nghị, gặp mặt cuối năm. Toàn bộ không gian được trang trí sang trọng, tiện ích và ấm cúng.

Giá tốt: Chất lượng cao - trải nghiệm xứng tầm

Buổi tiệc "Người đẹp và Biển cả" không chỉ là lời chào trang trọng gửi đến các người đẹp Miss Charm, mà còn là cơ hội để nhà hàng Gold Fish khẳng định vị thế của mình trong ngành ẩm thực cao cấp – nơi hội tụ tinh hoa hải sản tươi sống và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Với lợi thế nguồn hải sản tươi sống nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia nổi tiếng, nhà hàng Gold Fish mang đến thực đơn đặc sắc, đậm chất "hương vị đại dương". Các hoa hậu quốc tế được trải nghiệm những món hải sản cao cấp được yêu thích trên toàn thế giới.