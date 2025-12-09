Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Sự kiện LEGO Giáng sinh 2025 đang nhanh chóng trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của mùa lễ hội tại Trung tâm thương mại Estella Place (phường Bình Trưng, TPHCM), mang đến sự ấm áp và niềm vui cho mọi gia đình ghé thăm. Chương trình diễn ra từ nay tới hết ngày 4-1-2026.

Theo báo cáo của LEGO Play Well Report 2024, 9 trên 10 phụ huynh đồng ý rằng vui chơi có vai trò thiết yếu đối với sự phát triển toàn diện và sức khỏe tinh thần của trẻ, giúp xây dựng các kỹ năng như sáng tạo, tự tin và giải quyết vấn đề. Có đến 96% trẻ em cho biết vui chơi rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của các em.

"Lễ hội cuối năm là dịp để tôn vinh sự gắn kết. Thông qua chiến dịch Giáng sinh năm nay, chúng tôi hy vọng các gia đình trên khắp Việt Nam sẽ có những trải nghiệm vui chơi đầy hứng khởi và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ" - ông Rohan Mathur, Giám đốc Marketing của The LEGO Group, chia sẻ.

Tại sự kiện năm nay, LEGO mang đến một biểu tượng lễ hội đặc biệt: cây thông Giáng sinh cao 5 m với 7 tầng quà rực rỡ, được thiết kế như một điểm nhấn thị giác nổi bật giữa không gian trung tâm. Đây cũng là một trong những góc được dự đoán sẽ "hot" nhất mùa lễ hội năm nay nhờ thiết kế ấn tượng và bầu không khí mà nó mang đến. Cổng chào xinh xắn với chú mèo Cataclaw đáng yêu đang vẫy gọi trước hiên nhà mang đến một góc check-in sống động ngay từ lối vào.

Bên trong Ngôi nhà Giáng sinh LEGO, các bé sẽ được khám phá bốn trò chơi hấp dẫn được thiết kế để kích thích khả năng sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Mỗi trò chơi đều mang đến một trải nghiệm mới, giúp các bé vừa vui chơi, vừa rèn luyện tư duy sáng tạo.

Không chỉ mang đến trải nghiệm vui chơi, sự kiện còn dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người tham gia. Khách hàng có cơ hội nhận ngay voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng như một lời chúc may mắn và dễ thương từ LEGO dành cho mùa Giáng sinh năm nay.

Các sản phẩm LEGO được giảm giá đến 40%. Mua sắm trong sự kiện càng nhiều, khách hàng càng nhận được thêm nhiều quà tặng giá trị, giúp mùa lễ hội trở nên trọn vẹn hơn. Hóa đơn LEGO từ 1.500.000 đồng sẽ nhận ngay một bộ LEGO mini…