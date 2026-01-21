Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Quán mở cửa từ 6 giờ sáng đến 23 giờ, đông khách nhất vào buổi tối, khi khu phố lên đèn và mùi thức ăn bắt đầu lan ra từ gian bếp phía sau. Với những người đi ăn quen mùi bếp Hoa, chỉ cần bước ngang qua cũng đủ nhận ra đây không phải là một quán "ăn nhanh cho vui".

Một lựa chọn trở về, và một quán ăn bắt đầu từ ký ức

Chủ quán Long Phụng Lầu là một người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Hơn 11 tuổi, anh theo gia đình trở về Việt Nam và sống giữa Việt Nam và Mỹ. Đó là một lựa chọn không dễ dàng vào thời điểm ấy, nhưng nhiều năm sau, anh nói đó là quyết định đúng. Anh thích nhịp sống của TPHCM, thích cách người ta dễ mỉm cười với nhau, dễ giúp nhau dù không quen biết. Ở đây, anh có bạn bè, có gia đình, có sự nghiệp, và bây giờ là một quán ăn mang theo ký ức của những bữa cơm người Hoa mà anh đã lớn lên cùng.

Ẩm thực của Long Phụng Lầu đi theo hướng truyền thống. Không chạy theo biến tấu, không cố gắng "Việt hóa" quá tay. Triết lý nấu ăn của quán khá rõ ràng: giữ vị gốc, chú trọng nguyên liệu, nấu đúng kỹ thuật, trình bày chỉn chu. Đội ngũ bếp được tuyển từ các khách sạn 5 sao, nên từ cách xử lý nguyên liệu, kiểm soát lửa, đến cách nêm nếm đều có kỷ luật.

Thực đơn hơn 120 món, trải dài từ mì, cháo, cơm thố, dimsum đến các món hải sản cao cấp. Điều đáng nói là ngay cả những món rất quen thuộc như rau xào, mì trộn, cháo cá cũng được nấu cẩn thận, không có cảm giác làm cho "đủ menu" những món ăn đặc biệt luôn được thực khách yêu thích đó là: Vịt quay Bắc Kinh, Cá mú hấp, Bồ câu quay, Cua lột rang muối, Tôm bì phong đường, Hải sâm chân ngõng, Bào ngư nấm đông cô… Điều đặc biệt với món Dimsum nổi tiếng nhà hàng bán đồng giá 56.000 đồng.

Vịt quay Bắc Kinh, một nghi thức hơn là món ăn

Nếu phải chọn một món làm nên tên tuổi của Long Phụng Lầu, đó là vịt quay Bắc Kinh. Con vịt được nuôi đúng chuẩn, chọn lọc kỹ từ đầu. Trước khi quay, da vịt được bơm hơi, luộc sơ, phơi khô, rồi ướp gia vị và nhồi bên trong. Toàn bộ quy trình này không phải để làm màu, mà để đạt được lớp da giòn mỏng, vàng ruộm, tách rời khỏi phần thịt.

Khi mang ra bàn, nhân viên phục vụ sẽ lột da vịt ngay trước mặt thực khách. Những miếng da được cắt đều, thao tác mềm mại, gần như một màn trình diễn nhỏ. Da vịt cuốn với bánh tráng, rau và chấm cùng loại nước sốt riêng của quán. Phần thịt còn lại được rang muối, vừa dậy mùi, vừa giữ được độ ngọt tự nhiên. Đây là kiểu ăn vịt quay đúng chất Bắc Kinh, nơi da và thịt là hai "món" khác nhau, mỗi phần có cách thưởng thức riêng.

Món đặc biệt thứ hai là cá mú đen và cá mú đỏ hấp Hồng Kông. Cá được làm theo kiểu nửa hấp nửa nướng, bày trên đĩa lớn cùng rau và các loại gia vị đặc trưng. Nước hấp trong, thơm, không át mùi cá. Thịt cá vừa chín tới, tách thớ, mềm nhưng không bở. Đây là món nhìn đã thấy ngon, ăn rồi càng dễ nhớ.

Điều làm người viết ấn tượng không chỉ nằm ở các món đắt tiền. Một đĩa cải thìa xào tỏi xanh mướt, giòn ngọt, không ra nước. Một món khổ qua muối xí muội vừa đắng nhẹ, vừa mằn mặn, ăn mãi không ngán. Cháo cá lóc nấu đúng kiểu Hoa, gạo bung nhưng không nát, cá tươi, không tanh. Những món tưởng như rất bình thường này cho thấy bếp nấu có tay nghề và có tâm.

Không gian nhiều tầng, nhiều lớp văn hóa

Long Phụng Lầu có không gian bốn tầng, mỗi tầng mang một phong cách riêng. Tầng trệt, tầng 1 và 2 được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, với biển gỗ, chữ vàng cách điệu, bàn ghế và bát đĩa đồng bộ. Không gian gợi cảm giác trang trọng nhưng không nặng nề.

Tầng 3 dành cho các món chay, với những bức mành vẽ màu nước theo phong cách Thiền, ghế không chân với đệm bông, bát đũa gỗ… Không gian nhẹ, tĩnh, phù hợp cho những bữa ăn chậm. Tầng 4 được thiết kế hiện đại hơn, nhiều cây xanh, hệ thống âm thanh hiện đại, thích hợp cho tiệc nhóm trẻ, sinh nhật, họp mặt.

Điểm đặc biệt là trong quán trưng bày nhiều bộ sưu tập tượng gỗ quý hiếm có giá trị bằng cả một gia tài, được sắp đặt trang nhã. Không phô trương, không khoe mẽ, nhưng đủ để thấy chủ quán là người yêu văn hóa Trung Hoa, hiểu giá trị của những vật phẩm mình giữ.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục gọn gàng, thái độ lễ phép. Họ hiểu món ăn, tư vấn rõ ràng, biết gợi ý theo số người và khẩu vị. Bát đĩa sạch, ánh sáng dịu, mùi hương dễ chịu. Quán được thiết kế để khách ngồi lâu mà không mỏi mệt.

Long Phụng Lầu phù hợp với nhiều đối tượng: gia đình, dân văn phòng, khách tiếp đối tác, khách du lịch muốn trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa đúng chuẩn. Nếu đi lần đầu, nên thử vịt quay Bắc Kinh, cá mú hấp Hồng Kông, cơm thố, dimsum và một món rau xào đơn giản.

Điểm mạnh rõ nhất của quán là sự chỉn chu. Từ bếp, nguyên liệu, không gian đến dịch vụ đều được đầu tư bài bản. Điểm có thể cải thiện là cần thời gian để quán tạo thêm dấu ấn cá nhân trong bối cảnh TPHCM có rất nhiều quán Hoa lâu đời.

Có quay lại không? Có. Bởi đây là quán ăn khiến người ta muốn quay lại để ăn tiếp những món chưa kịp thử, và bởi cảm giác hiếm hoi khi gặp một quán mới mà nấu ăn bằng kỷ luật cũ.

Nhà hàng: Long Phụng Lầu

Địa chỉ: Số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM