Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Tâm sự 14:01

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tâm sự 15:36

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tâm sự 09:37

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Ly hôn... lãng xẹt!

Tâm sự 14:19

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Tâm sự 08:48

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Các nàng dâu sợ... Tết

Tâm sự 06:52

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Tâm sự 07:52

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Tâm sự 13:40

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Tâm sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Tâm sự 07:49

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Tâm sự 14:06

Chồng: Vợ đòi ly hôn liên tục, tôi phải làm sao? Sao mà hai tiếng “ly hôn” được cô ấy nói đơn giản và dễ dàng như hai tiếng “chia tay” của đám trẻ mới yêu. Vợ: Tôi và chồng đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Tình cảm của chúng tôi ban đầu rất tốt nhưng ngày càng đi xuống.

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Tâm sự 15:40

Một số thói quen có thể nâng hoặc làm giảm sức hấp dẫn của một người, dù ngoại hình họ thế nào. Nhiều cặp vợ chồng không biết vì sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ.

Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị, phải làm sao?

Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị, phải làm sao?

Tâm sự 19:34

Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu thì tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhưng thực sự tôi chưa nghĩ đến, tôi phải làm gì lúc này?

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

21 tháng 1, 2026 | 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Quán mở cửa từ 6 giờ sáng đến 23 giờ, đông khách nhất vào buổi tối, khi khu phố lên đèn và mùi thức ăn bắt đầu lan ra từ gian bếp phía sau. Với những người đi ăn quen mùi bếp Hoa, chỉ cần bước ngang qua cũng đủ nhận ra đây không phải là một quán "ăn nhanh cho vui".

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt - Ảnh 1.

Một lựa chọn trở về, và một quán ăn bắt đầu từ ký ức

Chủ quán Long Phụng Lầu là một người Việt gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Hơn 11 tuổi, anh theo gia đình trở về Việt Nam và sống giữa Việt Nam và Mỹ. Đó là một lựa chọn không dễ dàng vào thời điểm ấy, nhưng nhiều năm sau, anh nói đó là quyết định đúng. Anh thích nhịp sống của TPHCM, thích cách người ta dễ mỉm cười với nhau, dễ giúp nhau dù không quen biết. Ở đây, anh có bạn bè, có gia đình, có sự nghiệp, và bây giờ là một quán ăn mang theo ký ức của những bữa cơm người Hoa mà anh đã lớn lên cùng.

Ẩm thực của Long Phụng Lầu đi theo hướng truyền thống. Không chạy theo biến tấu, không cố gắng "Việt hóa" quá tay. Triết lý nấu ăn của quán khá rõ ràng: giữ vị gốc, chú trọng nguyên liệu, nấu đúng kỹ thuật, trình bày chỉn chu. Đội ngũ bếp được tuyển từ các khách sạn 5 sao, nên từ cách xử lý nguyên liệu, kiểm soát lửa, đến cách nêm nếm đều có kỷ luật.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt - Ảnh 2.

Thực đơn hơn 120 món, trải dài từ mì, cháo, cơm thố, dimsum đến các món hải sản cao cấp. Điều đáng nói là ngay cả những món rất quen thuộc như rau xào, mì trộn, cháo cá cũng được nấu cẩn thận, không có cảm giác làm cho "đủ menu" những món ăn đặc biệt luôn được thực khách yêu thích đó là: Vịt quay Bắc Kinh, Cá mú hấp, Bồ câu quay, Cua lột rang muối, Tôm bì phong đường, Hải sâm chân ngõng, Bào ngư nấm đông cô… Điều đặc biệt với món Dimsum nổi tiếng nhà hàng bán đồng giá 56.000 đồng.

Vịt quay Bắc Kinh, một nghi thức hơn là món ăn

Nếu phải chọn một món làm nên tên tuổi của Long Phụng Lầu, đó là vịt quay Bắc Kinh. Con vịt được nuôi đúng chuẩn, chọn lọc kỹ từ đầu. Trước khi quay, da vịt được bơm hơi, luộc sơ, phơi khô, rồi ướp gia vị và nhồi bên trong. Toàn bộ quy trình này không phải để làm màu, mà để đạt được lớp da giòn mỏng, vàng ruộm, tách rời khỏi phần thịt.

Khi mang ra bàn, nhân viên phục vụ sẽ lột da vịt ngay trước mặt thực khách. Những miếng da được cắt đều, thao tác mềm mại, gần như một màn trình diễn nhỏ. Da vịt cuốn với bánh tráng, rau và chấm cùng loại nước sốt riêng của quán. Phần thịt còn lại được rang muối, vừa dậy mùi, vừa giữ được độ ngọt tự nhiên. Đây là kiểu ăn vịt quay đúng chất Bắc Kinh, nơi da và thịt là hai "món" khác nhau, mỗi phần có cách thưởng thức riêng.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt - Ảnh 3.

Món đặc biệt thứ hai là cá mú đen và cá mú đỏ hấp Hồng Kông. Cá được làm theo kiểu nửa hấp nửa nướng, bày trên đĩa lớn cùng rau và các loại gia vị đặc trưng. Nước hấp trong, thơm, không át mùi cá. Thịt cá vừa chín tới, tách thớ, mềm nhưng không bở. Đây là món nhìn đã thấy ngon, ăn rồi càng dễ nhớ.

Điều làm người viết ấn tượng không chỉ nằm ở các món đắt tiền. Một đĩa cải thìa xào tỏi xanh mướt, giòn ngọt, không ra nước. Một món khổ qua muối xí muội vừa đắng nhẹ, vừa mằn mặn, ăn mãi không ngán. Cháo cá lóc nấu đúng kiểu Hoa, gạo bung nhưng không nát, cá tươi, không tanh. Những món tưởng như rất bình thường này cho thấy bếp nấu có tay nghề và có tâm.

Không gian nhiều tầng, nhiều lớp văn hóa

Long Phụng Lầu có không gian bốn tầng, mỗi tầng mang một phong cách riêng. Tầng trệt, tầng 1 và 2 được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, với biển gỗ, chữ vàng cách điệu, bàn ghế và bát đĩa đồng bộ. Không gian gợi cảm giác trang trọng nhưng không nặng nề.

Tầng 3 dành cho các món chay, với những bức mành vẽ màu nước theo phong cách Thiền, ghế không chân với đệm bông, bát đũa gỗ… Không gian nhẹ, tĩnh, phù hợp cho những bữa ăn chậm. Tầng 4 được thiết kế hiện đại hơn, nhiều cây xanh, hệ thống âm thanh hiện đại, thích hợp cho tiệc nhóm trẻ, sinh nhật, họp mặt.

Điểm đặc biệt là trong quán trưng bày nhiều bộ sưu tập tượng gỗ quý hiếm có giá trị bằng cả một gia tài, được sắp đặt trang nhã. Không phô trương, không khoe mẽ, nhưng đủ để thấy chủ quán là người yêu văn hóa Trung Hoa, hiểu giá trị của những vật phẩm mình giữ.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục gọn gàng, thái độ lễ phép. Họ hiểu món ăn, tư vấn rõ ràng, biết gợi ý theo số người và khẩu vị. Bát đĩa sạch, ánh sáng dịu, mùi hương dễ chịu. Quán được thiết kế để khách ngồi lâu mà không mỏi mệt.

Long Phụng Lầu phù hợp với nhiều đối tượng: gia đình, dân văn phòng, khách tiếp đối tác, khách du lịch muốn trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa đúng chuẩn. Nếu đi lần đầu, nên thử vịt quay Bắc Kinh, cá mú hấp Hồng Kông, cơm thố, dimsum và một món rau xào đơn giản.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt - Ảnh 4.

Điểm mạnh rõ nhất của quán là sự chỉn chu. Từ bếp, nguyên liệu, không gian đến dịch vụ đều được đầu tư bài bản. Điểm có thể cải thiện là cần thời gian để quán tạo thêm dấu ấn cá nhân trong bối cảnh TPHCM có rất nhiều quán Hoa lâu đời.

Có quay lại không? Có. Bởi đây là quán ăn khiến người ta muốn quay lại để ăn tiếp những món chưa kịp thử, và bởi cảm giác hiếm hoi khi gặp một quán mới mà nấu ăn bằng kỷ luật cũ.

Nhà hàng: Long Phụng Lầu

Địa chỉ: Số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Phụ nữ

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Khoẻ - Đẹp

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Danh Hiển Jewelers được vinh danh Best Luxury Jewelry Brand

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.