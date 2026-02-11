3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Tết không chỉ là thời điểm sum họp gia đình mà còn là dịp để nhiều chị em làm mới hình ảnh bản thân. Trong những ngày đầu năm, nhu cầu xuất hiện gọn gàng, tươi tắn khi đi chúc Tết, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố trở nên rõ rệt hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn trang phục sao cho vừa đẹp, vừa thoải mái, lại không quá cầu kỳ vẫn là băn khoăn quen thuộc mỗi dịp xuân về.

Từ thực tế đó, Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa với xưởng sản xuất riêng – đưa ra một số gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh sử dụng.

Váy hoa pastel – nhẹ nhàng nhưng không nhạt

Những ngày đầu xuân thường gắn với không khí tươi mới, vì vậy váy hoa gam màu pastel như hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt được nhiều chị em lựa chọn. Tại Thảo Susi Store, các mẫu váy hoa được thiết kế theo phom dáng gọn gàng, độ dài vừa phải, hạn chế chi tiết rườm rà để tránh cảm giác quá "bánh bèo".

Mẫu váy hoa pastel nhẹ nhàng của Thảo Susi Store

Kiểu váy này phù hợp cho các hoạt động như đi chúc Tết họ hàng, dạo phố hay chụp ảnh ngoài trời. Khi kết hợp cùng giày bệt hoặc sandal nhẹ và túi xách nhỏ, tổng thể trang phục vẫn giữ được sự tươi tắn nhưng không quá cầu kỳ.

Đại diện Thảo Susi Store cho biết, các gam màu pastel giúp tổng thể trang phục trở nên dịu mắt hơn trong những ngày đầu năm: "Trang phục Tết không nhất thiết phải quá rực rỡ. Sự nhẹ nhàng, tinh tế thường mang lại cảm giác thoải mái và gần gũi hơn".

Set áo – quần ton-sur-ton cho ngày di chuyển nhiều

Với những người có lịch đi lại dày trong dịp Tết, set áo – quần đồng màu là lựa chọn được ưu tiên nhờ tính tiện lợi. Các thiết kế của Thảo Susi Store tập trung vào chất liệu mềm, phom dáng đứng vừa phải, giúp người mặc dễ vận động mà vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng.

Trang phục ton - sur - ton đơn giản khiến người mặc trẻ trung hơn bao giờ hết

Những gam màu như đỏ rượu, kem, xanh olive hay be sáng được nhiều khách hàng lựa chọn vì vừa phù hợp không khí Tết, vừa dễ phối phụ kiện. Set đồ ton-sur-ton cũng giúp tiết kiệm thời gian lựa chọn trang phục, hạn chế tình trạng "khó chọn đồ" trong những ngày bận rộn.

Kiểu trang phục này phù hợp khi đi chúc Tết xa, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các buổi họp mặt đầu năm.

Chân váy ngắn đơn sắc – trẻ trung nhưng dễ ứng dụng

Bên cạnh váy dài truyền thống, chân váy ngắn đang được nhiều chị em trẻ ưa chuộng nhờ mang lại cảm giác năng động. Các mẫu chân váy tại Thảo Susi Store thường có phom chữ A, độ dài trên gối vừa phải, giúp tôn dáng và thuận tiện khi di chuyển hay chụp ảnh.

Một trong những mẫu best seller tại Thảo Susi Store

Các gam màu như đỏ đô, be sáng, xanh ngọc hay cam đất được lựa chọn nhiều trong dịp Tết vì đủ nổi bật nhưng không quá chói. Khi kết hợp cùng giày bệt hoặc sneaker trắng, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng, phù hợp cho cả dạo phố lẫn gặp gỡ người thân, bạn bè.

Theo ghi nhận từ các cửa hàng thời trang, nhóm sản phẩm chân váy ngắn thường có sức mua tăng trước Tết nhờ tính trẻ trung, dễ phối và không kén dáng người.

Chọn đồ Tết: đẹp thôi chưa đủ

Theo Thảo Susi Store, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, trang phục Tết cần ưu tiên sự thoải mái và khả năng sử dụng lâu dài sau kỳ nghỉ. Việc lựa chọn những thiết kế có thể mặc lại trong sinh hoạt hằng ngày không chỉ giúp tránh lãng phí mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững hiện nay.

Những gợi ý từ Thảo Susi Store cho thấy xu hướng chung của thời trang Tết: không quá phô trương, mà tập trung vào sự gọn gàng, linh hoạt và phù hợp nhiều hoàn cảnh. Trong không khí đầu năm, một bộ trang phục vừa vặn, dễ chịu cũng đủ giúp chị em thêm tự tin khi bước ra phố xuân.