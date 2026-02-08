Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Nhằm mang Tết cổ truyền đến gần hơn với thế hệ trẻ và tạo không gian gắn kết gia đình, Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM, hứa hẹn tái hiện sinh động không khí Tết quê xưa giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

"Ngày Tết quê em" là lễ hội văn hóa – trải nghiệm được tổ chức dành cho gia đình và trẻ em, với mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống của Tết Việt thông qua các hoạt động gần gũi, mang tính giáo dục cao.

Không gian lễ hội được thiết kế theo phong cách Tết dân gian mộc mạc, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của làng quê ngày xuân như nồi bánh Tết đỏ lửa, lá dong, dây lạt, sắc xuân truyền thống và các trò chơi dân gian.

Đây không chỉ là nơi tham quan, vui chơi mà còn là môi trường trải nghiệm giúp trẻ em hiểu hơn về phong tục, tập quán Tết cổ truyền.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là Workshop nấu bánh tét dành riêng cho gia đình và trẻ em – hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Thông qua việc trực tiếp tham gia các công đoạn làm bánh, trẻ có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa của món bánh truyền thống gắn liền với ngày Tết, đồng thời tăng sự tương tác, gắn kết với cha mẹ.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm – vui chơi – học tập đa dạng, khu check-in Tháp Bánh Tráng độc đáo cùng hệ thống gian hàng Tết với các sản phẩm an toàn, chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm của gia đình.

Theo ban tổ chức, "Ngày Tết quê em" không chỉ hướng đến niềm vui ngày Tết mà còn chú trọng giá trị giáo dục, giúp trẻ hình thành tình yêu với văn hóa dân tộc, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ trong gia đình cùng chia sẻ ký ức, cảm xúc về Tết xưa.

Lễ hội kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa Tết thường niên dành cho gia đình tại TPHCM, nơi Tết không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế.