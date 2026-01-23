Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Hai đơn vị ký kết hôm 22-1 tại văn phòng Gu Vietmnam (TPHCM). Theo đó, TS Sử Đình Khoa - chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngoại ngữ sẽ trực tiếp đào tạo cho á vương Vũ Linh. Hợp tác hướng tới mục tiêu chuẩn hóa năng lực hội nhập và chinh phục các hoạt động quốc tế của Vũ Linh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ý Nhạc – CEO Gu Vietnam (trái) và TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) tại lễ ký kết

Lộ trình học được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, tập trung vào kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thực tiễn, phản xạ ngôn ngữ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong đời sống và các hoạt động mang tính quốc tế. Ngoài ngoại ngữ, chuyên gia này sẽ đào tạo Vũ Linh kỹ năng quản trị hệ thống.

TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English)

TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English), cho biết ngoại ngữ không đơn thuần là một kỹ năng, mà là cánh cửa dẫn tới những cơ hội lớn hơn. "Khi người học có nền tảng đúng, phương pháp phù hợp và sự kỷ luật trong rèn luyện, việc làm chủ tiếng Anh là hoàn toàn khả thi. Tôi tin sự đồng hành chặt chẽ giữa Gu Vietnam và Betma English, Vũ Linh sẽ sớm đạt được năng lực giao tiếp quốc tế vững vàng, đáp ứng tốt các dự án sắp tới" - ông nói.

Betma English khẳng định sự đồng hành trong chương trình này là một dấu mốc đặc biệt, khi giáo dục ngoại ngữ được gắn liền với mục tiêu phát triển nghề nghiệp và hình ảnh quốc tế. Đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là đồng hành cùng người học trên hành trình mở rộng giới hạn của chính mình. "Với chương trình này, chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ Vũ Linh sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp, làm việc và kết nối toàn cầu" - TS Sử Đình Khoa nói thêm.

Ông Nguyễn Ý Nhạc – CEO Gu Vietnam

Ông Nguyễn Ý Nhạc – đại diện Gu Vietnam, cho biết trong bối cảnh talent Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các dự án, sự kiện và sân chơi quốc tế, việc đầu tư ngoại ngữ không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. "Gu Vietnam không chỉ quản lý hình ảnh hay định hướng truyền thông cho talent, mà còn đặt trọng tâm vào việc xây dựng nội lực bền vững. Trong số rất nhiều kĩ năng đào tạo cho talent thì ngoại ngữ chính là chìa khóa để talent tự tin bước ra thế giới, làm chủ cơ hội và tạo ra giá trị dài hạn" - ông nói.

Á vương Vũ Linh quyết học tiếng Anh để phát triển bản thân

Về phía á vương Vũ Linh, anh bày tỏ sự trân trọng trước sự đầu tư nghiêm túc từ đơn vị quản lý và đơn vị đào tạo. Anh cho biết việc nâng cao năng lực tiếng Anh không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp, mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân lâu dài và có chiều sâu.

Vũ Linh nói sau những trải nghiệm tại các sân chơi quốc tế, anh nhận ra rằng ngoại ngữ chính là công cụ quan trọng để hội nhập. Khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách chủ động, nam người mẫu tin bản thân không chỉ truyền tải được suy nghĩ, cá tính và giá trị của bản thân, mà còn có thể đại diện tốt hơn cho hình ảnh của người Việt Nam trong các dự án, hoạt động quốc tế.

"Vì vậy, tôi chọn học tiếng Anh ở thời điểm này, khi bản thân đã đủ chín chắn để hiểu rõ mình học để làm gì và cần đạt tới đâu. Đồng thời, trong ngày ra mắt, Gu Vietnam cũng đã định hướng rất rõ ràng con đường phía trước cho tôi, vì vậy đây là bước khởi đầu cho chuyến hành trình ấy. Tôi tin khi mình tự tin hơn về vốn ngoại ngữ, mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho bản thân và cộng đồng" - anh nói.