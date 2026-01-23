Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình nhận giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Bản lĩnh sống 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Bản lĩnh sống 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

23 tháng 1, 2026 | 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Hai đơn vị ký kết hôm 22-1 tại văn phòng Gu Vietmnam (TPHCM). Theo đó, TS Sử Đình Khoa - chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngoại ngữ sẽ trực tiếp đào tạo cho á vương Vũ Linh. Hợp tác hướng tới mục tiêu chuẩn hóa năng lực hội nhập và chinh phục các hoạt động quốc tế của Vũ Linh trong thời gian tới.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ý Nhạc – CEO Gu Vietnam (trái) và TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) tại lễ ký kết

Lộ trình học được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, tập trung vào kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thực tiễn, phản xạ ngôn ngữ trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong đời sống và các hoạt động mang tính quốc tế. Ngoài ngoại ngữ, chuyên gia này sẽ đào tạo Vũ Linh kỹ năng quản trị hệ thống.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh - Ảnh 2.

TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English)

TS Sử Đình Khoa - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English), cho biết ngoại ngữ không đơn thuần là một kỹ năng, mà là cánh cửa dẫn tới những cơ hội lớn hơn. "Khi người học có nền tảng đúng, phương pháp phù hợp và sự kỷ luật trong rèn luyện, việc làm chủ tiếng Anh là hoàn toàn khả thi. Tôi tin sự đồng hành chặt chẽ giữa Gu Vietnam và Betma English, Vũ Linh sẽ sớm đạt được năng lực giao tiếp quốc tế vững vàng, đáp ứng tốt các dự án sắp tới" - ông nói.

Betma English khẳng định sự đồng hành trong chương trình này là một dấu mốc đặc biệt, khi giáo dục ngoại ngữ được gắn liền với mục tiêu phát triển nghề nghiệp và hình ảnh quốc tế. Đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là đồng hành cùng người học trên hành trình mở rộng giới hạn của chính mình. "Với chương trình này, chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ Vũ Linh sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp, làm việc và kết nối toàn cầu" - TS Sử Đình Khoa nói thêm.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ý Nhạc – CEO Gu Vietnam

Ông Nguyễn Ý Nhạc – đại diện Gu Vietnam, cho biết trong bối cảnh talent Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các dự án, sự kiện và sân chơi quốc tế, việc đầu tư ngoại ngữ không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. "Gu Vietnam không chỉ quản lý hình ảnh hay định hướng truyền thông cho talent, mà còn đặt trọng tâm vào việc xây dựng nội lực bền vững. Trong số rất nhiều kĩ năng đào tạo cho talent thì ngoại ngữ chính là chìa khóa để talent tự tin bước ra thế giới, làm chủ cơ hội và tạo ra giá trị dài hạn" - ông nói.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh - Ảnh 4.

Á vương Vũ Linh quyết học tiếng Anh để phát triển bản thân

Về phía á vương Vũ Linh, anh bày tỏ sự trân trọng trước sự đầu tư nghiêm túc từ đơn vị quản lý và đơn vị đào tạo. Anh cho biết việc nâng cao năng lực tiếng Anh không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp, mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân lâu dài và có chiều sâu.

Vũ Linh nói sau những trải nghiệm tại các sân chơi quốc tế, anh nhận ra rằng ngoại ngữ chính là công cụ quan trọng để hội nhập. Khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách chủ động, nam người mẫu tin bản thân không chỉ truyền tải được suy nghĩ, cá tính và giá trị của bản thân, mà còn có thể đại diện tốt hơn cho hình ảnh của người Việt Nam trong các dự án, hoạt động quốc tế.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh - Ảnh 5.

"Vì vậy, tôi chọn học tiếng Anh ở thời điểm này, khi bản thân đã đủ chín chắn để hiểu rõ mình học để làm gì và cần đạt tới đâu. Đồng thời, trong ngày ra mắt, Gu Vietnam cũng đã định hướng rất rõ ràng con đường phía trước cho tôi, vì vậy đây là bước khởi đầu cho chuyến hành trình ấy. Tôi tin khi mình tự tin hơn về vốn ngoại ngữ, mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho bản thân và cộng đồng" - anh nói.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

Phụ nữ

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

TÁM

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

AI 365 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Điểm đến 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.