Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Vừa qua, tại Nhà Khách Văn phòng Quốc hội, chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026" đã được tổ chức trang trọng, ấm áp và đúng nghi lễ, để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa trong không khí đầu xuân mới.

Toàn cảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu và khách mời tại chương trình.

Chương trình do TS Phi Thanh Vân – Phó Trưởng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam; Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực – chủ trì tổ chức và điều phối chương trình.

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương, gồm: Bà Hoàng Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Đại Ngoạn – nguyên Bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc – Phó Tổng biên tập Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Ông Phan Báu – Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Ông Lương Phi Hổ – Phó Tổng Thư ký Truyền hình Pháp luật TV; Luật sư Dương Ánh Nga – Giám đốc Công ty Luật TNHH Best Trust; Luật sư Hoàng Chi – Vietnam Legal Group – Pháp luật Việt Nam; TS Nguyễn Duy Khanh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ; Nhà báo Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Văn phòng phía Nam, Tạp chí Điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại; Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam; Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông; Ông Đoàn Lang – Cựu chiến binh; Thành viên Ban Liên lạc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông; Nhà báo Hồ Phú Quốc Cương – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp luật Đầu tư Việt Nam, Trưởng Cơ quan đại diện Tạp chí Doanh nghiệp Trang trại Việt Nam; Nhà báo – Đạo diễn Mỹ Dung – Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ông Trần Chí Phú, TS Phi Thanh Vân trao quà tri ân tặng bà Hoàng Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức tôn vinh và trao bảng ghi nhận cho các cá nhân, gia đình và đơn vị tiêu biểu; đồng thời ghi nhận sự đồng hành tích cực của các doanh nhân và đơn vị tiêu biểu, tiêu biểu như: Hoa hậu Hằng Nga; Gia đình Doanh nhân Thanh Trang – Ngọc Duyên; Gia đình Doanh nhân Hải Khanh – Văn Hùng; Ông Trần Chí Phú – Công ty Cổ phần Khai thác và Tạo hình Đá Granite Phú Lộc Sơn, cùng nhiều doanh nhân tiêu biểu khác đã chung tay đóng góp nguồn lực, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Đại tá Trần Đại Ngoạn phát biểu định hướng và tổng kết chương trình.

Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý đại biểu, các cơ quan báo chí – truyền thông và các đơn vị đồng hành đã hiện diện, đồng hành và ủng hộ chương trình. Sự hiện diện của các lãnh đạo và đại diện các tổ chức Trung ương chính là linh hồn của chương trình, là điểm tựa cố vấn và định hướng để chương trình được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ và thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, trong phần định hướng trao đổi tại chương trình, các đại biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương đã thống nhất chủ trương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TS Phi Thanh Vân trong việc tổ chức các cuộc thi, hoạt động nghệ thuật và sản xuất các tác phẩm điện ảnh mang tinh thần giáo dục, nhân văn, góp phần nâng cao giá trị sống và lan tỏa các chuẩn mực tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các bên cũng định hướng từng bước hình thành và phát triển các cộng đồng, hội, hiệp hội và hệ sinh thái mới trong thời gian tới, nhằm nuôi dưỡng doanh nhân, hoa hậu, nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng, tạo dựng những sân chơi chuyên nghiệp, xứng tầm, thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật – xã hội.

Chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026" đã khép lại trong không khí trang trọng – ấm áp – đồng thuận, mở ra những định hướng đồng hành, hợp tác bền vững trong các hoạt động văn hóa – xã hội – cộng đồng trong thời gian tới.