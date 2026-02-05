Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

5 tháng 2, 2026 | 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Vừa qua, tại Nhà Khách Văn phòng Quốc hội, chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026" đã được tổ chức trang trọng, ấm áp và đúng nghi lễ, để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa trong không khí đầu xuân mới.

Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu và khách mời tại chương trình.

Chương trình do TS Phi Thanh Vân – Phó Trưởng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam; Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực – chủ trì tổ chức và điều phối chương trình.

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương, gồm: Bà Hoàng Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Đại tá Trần Đại Ngoạn – nguyên Bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc – Phó Tổng biên tập Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Ông Phan Báu – Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; Ông Lương Phi Hổ – Phó Tổng Thư ký Truyền hình Pháp luật TV; Luật sư Dương Ánh Nga – Giám đốc Công ty Luật TNHH Best Trust; Luật sư Hoàng Chi – Vietnam Legal Group – Pháp luật Việt Nam; TS Nguyễn Duy Khanh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ; Nhà báo Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Văn phòng phía Nam, Tạp chí Điện tử Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại; Ông Phạm Đình Vương – Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam; Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông; Ông Đoàn Lang – Cựu chiến binh; Thành viên Ban Liên lạc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông; Nhà báo Hồ Phú Quốc Cương – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp luật Đầu tư Việt Nam, Trưởng Cơ quan đại diện Tạp chí Doanh nghiệp Trang trại Việt Nam; Nhà báo – Đạo diễn Mỹ Dung – Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam.

Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Chí Phú, TS Phi Thanh Vân trao quà tri ân tặng bà Hoàng Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức tôn vinh và trao bảng ghi nhận cho các cá nhân, gia đình và đơn vị tiêu biểu; đồng thời ghi nhận sự đồng hành tích cực của các doanh nhân và đơn vị tiêu biểu, tiêu biểu như: Hoa hậu Hằng Nga; Gia đình Doanh nhân Thanh Trang – Ngọc Duyên; Gia đình Doanh nhân Hải Khanh – Văn Hùng; Ông Trần Chí Phú – Công ty Cổ phần Khai thác và Tạo hình Đá Granite Phú Lộc Sơn, cùng nhiều doanh nhân tiêu biểu khác đã chung tay đóng góp nguồn lực, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026 - Ảnh 3.

Đại tá Trần Đại Ngoạn phát biểu định hướng và tổng kết chương trình.

Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý đại biểu, các cơ quan báo chí – truyền thông và các đơn vị đồng hành đã hiện diện, đồng hành và ủng hộ chương trình. Sự hiện diện của các lãnh đạo và đại diện các tổ chức Trung ương chính là linh hồn của chương trình, là điểm tựa cố vấn và định hướng để chương trình được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ và thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, trong phần định hướng trao đổi tại chương trình, các đại biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương đã thống nhất chủ trương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ TS Phi Thanh Vân trong việc tổ chức các cuộc thi, hoạt động nghệ thuật và sản xuất các tác phẩm điện ảnh mang tinh thần giáo dục, nhân văn, góp phần nâng cao giá trị sống và lan tỏa các chuẩn mực tích cực cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các bên cũng định hướng từng bước hình thành và phát triển các cộng đồng, hội, hiệp hội và hệ sinh thái mới trong thời gian tới, nhằm nuôi dưỡng doanh nhân, hoa hậu, nghệ sĩ và những người có tầm ảnh hưởng, tạo dựng những sân chơi chuyên nghiệp, xứng tầm, thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật – xã hội.

Chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026" đã khép lại trong không khí trang trọng – ấm áp – đồng thuận, mở ra những định hướng đồng hành, hợp tác bền vững trong các hoạt động văn hóa – xã hội – cộng đồng trong thời gian tới.

Như Hương

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.