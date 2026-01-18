Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Hướng đến mục tiêu chào đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình và góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng nông thôn, ngày 18-1, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khởi công xây dựng 9 cầu nông thôn cho bà con Vĩnh Long

Phát biểu tại chương trình, Hoa hậu Võ Thu Sương, người sáng lập Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, cho biết các cây cầu được triển khai xây dựng tại những khu vực còn nhiều hạn chế về hạ tầng giao thông. Tại đây, người dân lâu nay phải đi lại bằng cầu tạm, cầu khỉ hoặc những tuyến đường nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Việc xây dựng các cây cầu kiên cố không chỉ giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện, an toàn hơn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho giao thương, học tập và sinh hoạt hằng ngày của bà con địa phương.

Chương trình tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn Vĩnh Long

Nhiều hộ dân không giấu được niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến lễ khởi công những cây cầu mà bà con mong mỏi suốt thời gian dài. Người dân bày tỏ kỳ vọng, khi các công trình hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản cũng như đưa đón con em đến trường sẽ trở nên thuận lợi, an toàn hơn rất nhiều.

Song song với hoạt động khởi công xây dựng cầu, các thành viên trong Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc đã chung tay đóng góp, trao tặng 350 phần quà Tết đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn và có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Tổng kinh phí xây cầu và quà Tết là hơn 600 triệu đồng.