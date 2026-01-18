Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Bản lĩnh sống 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

LG khởi động chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất"

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

18 tháng 1, 2026 | 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Hướng đến mục tiêu chào đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, nghĩa tình và góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng nông thôn, ngày 18-1, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long - Ảnh 1.

Chương trình khởi công xây dựng 9 cầu nông thôn cho bà con Vĩnh Long

Phát biểu tại chương trình, Hoa hậu Võ Thu Sương, người sáng lập Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, cho biết các cây cầu được triển khai xây dựng tại những khu vực còn nhiều hạn chế về hạ tầng giao thông. Tại đây, người dân lâu nay phải đi lại bằng cầu tạm, cầu khỉ hoặc những tuyến đường nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Việc xây dựng các cây cầu kiên cố không chỉ giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện, an toàn hơn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho giao thương, học tập và sinh hoạt hằng ngày của bà con địa phương.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long - Ảnh 2.

Chương trình tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn Vĩnh Long

Nhiều hộ dân không giấu được niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến lễ khởi công những cây cầu mà bà con mong mỏi suốt thời gian dài. Người dân bày tỏ kỳ vọng, khi các công trình hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản cũng như đưa đón con em đến trường sẽ trở nên thuận lợi, an toàn hơn rất nhiều.

Song song với hoạt động khởi công xây dựng cầu, các thành viên trong Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc đã chung tay đóng góp, trao tặng 350 phần quà Tết đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn và có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Tổng kinh phí xây cầu và quà Tết là hơn 600 triệu đồng.

Tin-ảnh: P.Thanh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

“Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025”

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Phụ nữ

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

TÁM

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.