BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

Tiêu dùng thông minh 14:23

LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, về cả sản lượng và giá trị.

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Chuyện của Sao 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Điểm đến 15:06

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Chuyện của Sao 14:57

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 sắp đến, Hoa hậu Dạ Minh Châu thực hiện bộ ảnh mới phong cách ngọt ngào, thuần khiết, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 13:00

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Khoẻ - Đẹp 08:17

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Chuyện của Sao 13:09

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Chuyện của Sao 19:42

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 11:14

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Tiêu dùng thông minh 07:45

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Khoẻ - Đẹp 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Khoẻ - Đẹp 15:00

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Tiêu dùng thông minh 11:32

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

Điểm đến 11:30

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

26 tháng 2, 2026 | 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

Đây là sản phẩm được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thiết kế nhằm gia tăng khả năng bảo vệ cho khách hàng, đồng thời giúp duy trì tính bền vững của kế hoạch tài chính trong trung và dài hạn.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" - Ảnh 1.

"Bảo hiểm Miễn đóng phí" hướng đến nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình và cá nhân trong việc xây dựng các quỹ dự phòng quan trọng như quỹ giáo dục cho con trẻ, quỹ hưu trí hoặc các kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Sản phẩm giúp đảm bảo quyền lợi tích lũy và bảo vệ của hợp đồng chính vẫn được duy trì trong trường hợp người được bảo hiểm của sản phẩm không may gặp biến cố, qua đó hạn chế rủi ro gián đoạn kế hoạch tài chính đã hoạch định.

Theo quyền lợi sản phẩm, trong thời hạn hiệu lực của "Bảo hiểm Miễn đóng phí", khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản, BIDV MetLife sẽ miễn thu toàn bộ phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm chính trong hợp đồng (không bao gồm phần phí đóng thêm của sản phẩm liên kết đầu tư và các sản phẩm đính kèm khác nếu có) kể từ kỳ phí kế tiếp cho đến khi thời hạn bảo hiểm của sản phẩm kết thúc hoặc hợp đồng chính chấm dứt hiệu lực, tùy theo thời điểm nào đến trước. Nhờ đó, hợp đồng chính vẫn tiếp tục được duy trì theo kế hoạch ban đầu, đảm bảo mục tiêu tích lũy và bảo vệ không bị gián đoạn.

Bên cạnh quyền lợi cốt lõi, sản phẩm được xây dựng với tính linh hoạt cao, cho phép khách hàng lựa chọn thời gian bảo hiểm phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân. "Bảo hiểm Miễn đóng phí" có thời hạn bảo hiểm từ 10 đến 25 năm, với độ tuổi tham gia từ 18 đến 60 tuổi và tuổi tối đa có thể được bảo hiểm đến 70 tuổi.

Một trong những điểm nhấn của sản phẩm là mức phí thấp và thời gian đóng phí ngắn, khi thời hạn đóng phí chỉ bằng một nửa thời hạn bảo hiểm. Thiết kế này giúp giảm áp lực tài chính kéo dài, hỗ trợ khách hàng dễ dàng duy trì hợp đồng và chủ động cân đối nguồn lực cho nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt, thời gian miễn đóng phí có thể kéo dài lên đến 25 năm, giúp kế hoạch bảo vệ và tiết kiệm không bị gián đoạn ngay cả khi biến cố xảy ra.

Ông Dương Thành Lân - Trưởng bộ phận Quản lý và Phát triển Sản phẩm BIDV MetLife cho biết: "Bảo hiểm Miễn đóng phí được thiết kế để giúp khách hàng duy trì kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn một cách bền vững, ngay cả khi cuộc sống phát sinh biến cố ngoài dự tính. Thông qua sản phẩm này, BIDV MetLife tiếp tục mở rộng các giải pháp linh hoạt, củng cố chiến lược đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững vàng".

Việc ra mắt "Bảo hiểm Miễn đóng phí" cũng nằm trong chiến lược của BIDV MetLife nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Định hướng này đồng thời phản ánh nền tảng uy tín và năng lực toàn cầu của tập đoàn mẹ MetLife.


Song Hà

