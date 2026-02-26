BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Đây là sản phẩm được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thiết kế nhằm gia tăng khả năng bảo vệ cho khách hàng, đồng thời giúp duy trì tính bền vững của kế hoạch tài chính trong trung và dài hạn.

"Bảo hiểm Miễn đóng phí" hướng đến nhu cầu phổ biến của nhiều gia đình và cá nhân trong việc xây dựng các quỹ dự phòng quan trọng như quỹ giáo dục cho con trẻ, quỹ hưu trí hoặc các kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Sản phẩm giúp đảm bảo quyền lợi tích lũy và bảo vệ của hợp đồng chính vẫn được duy trì trong trường hợp người được bảo hiểm của sản phẩm không may gặp biến cố, qua đó hạn chế rủi ro gián đoạn kế hoạch tài chính đã hoạch định.

Theo quyền lợi sản phẩm, trong thời hạn hiệu lực của "Bảo hiểm Miễn đóng phí", khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản, BIDV MetLife sẽ miễn thu toàn bộ phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm chính trong hợp đồng (không bao gồm phần phí đóng thêm của sản phẩm liên kết đầu tư và các sản phẩm đính kèm khác nếu có) kể từ kỳ phí kế tiếp cho đến khi thời hạn bảo hiểm của sản phẩm kết thúc hoặc hợp đồng chính chấm dứt hiệu lực, tùy theo thời điểm nào đến trước. Nhờ đó, hợp đồng chính vẫn tiếp tục được duy trì theo kế hoạch ban đầu, đảm bảo mục tiêu tích lũy và bảo vệ không bị gián đoạn.

Bên cạnh quyền lợi cốt lõi, sản phẩm được xây dựng với tính linh hoạt cao, cho phép khách hàng lựa chọn thời gian bảo hiểm phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân. "Bảo hiểm Miễn đóng phí" có thời hạn bảo hiểm từ 10 đến 25 năm, với độ tuổi tham gia từ 18 đến 60 tuổi và tuổi tối đa có thể được bảo hiểm đến 70 tuổi.

Một trong những điểm nhấn của sản phẩm là mức phí thấp và thời gian đóng phí ngắn, khi thời hạn đóng phí chỉ bằng một nửa thời hạn bảo hiểm. Thiết kế này giúp giảm áp lực tài chính kéo dài, hỗ trợ khách hàng dễ dàng duy trì hợp đồng và chủ động cân đối nguồn lực cho nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Đặc biệt, thời gian miễn đóng phí có thể kéo dài lên đến 25 năm, giúp kế hoạch bảo vệ và tiết kiệm không bị gián đoạn ngay cả khi biến cố xảy ra.

Ông Dương Thành Lân - Trưởng bộ phận Quản lý và Phát triển Sản phẩm BIDV MetLife cho biết: "Bảo hiểm Miễn đóng phí được thiết kế để giúp khách hàng duy trì kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn một cách bền vững, ngay cả khi cuộc sống phát sinh biến cố ngoài dự tính. Thông qua sản phẩm này, BIDV MetLife tiếp tục mở rộng các giải pháp linh hoạt, củng cố chiến lược đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong việc xây dựng nền tảng tài chính vững vàng".

Việc ra mắt "Bảo hiểm Miễn đóng phí" cũng nằm trong chiến lược của BIDV MetLife nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo vệ bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Định hướng này đồng thời phản ánh nền tảng uy tín và năng lực toàn cầu của tập đoàn mẹ MetLife.



