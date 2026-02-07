VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Nắm bắt xu hướng này, VNP MEDIA đã triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ, góp phần mở rộng điểm chạm thương hiệu trong bối cảnh truyền thông đa kênh.

Taxi công nghệ – kênh quảng cáo giàu tiềm năng

Taxi công nghệ có tần suất hoạt động cao, phạm vi di chuyển rộng và tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng tại các đô thị lớn. Khác với quảng cáo ngoài trời cố định, quảng cáo trên taxi công nghệ mang tính di động, cho phép hình ảnh thương hiệu xuất hiện liên tục trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, trung tâm thương mại và khu văn phòng. Nhờ đó, thương hiệu được lan tỏa tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng.

Đặc biệt, taxi công nghệ gắn liền với nhóm khách hàng trẻ, dân văn phòng và những người có thói quen tiêu dùng hiện đại – nhóm khách hàng mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Việc khai thác kênh quảng cáo này giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng và gia tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu.

VNP MEDIA khai thác dịch vụ theo hướng chiến lược

Theo đại diện VNP MEDIA, hiệu quả của quảng cáo taxi công nghệ không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe mà còn ở cách triển khai chiến dịch. Trước mỗi dự án, VNP MEDIA tư vấn cụ thể về khu vực hoạt động, thời gian chạy, mật độ xe và thông điệp phù hợp với mục tiêu truyền thông của từng doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp tối ưu ngân sách và đảm bảo quảng cáo xuất hiện tại những điểm có khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu cao.

Bên cạnh đó, VNP MEDIA chú trọng đến thiết kế và thi công. Nội dung quảng cáo được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ nhận diện, đảm bảo người đi đường có thể ghi nhớ nhanh. Quy trình dán quảng cáo được thực hiện chuyên nghiệp, đảm bảo thẩm mỹ, an toàn và tuân thủ các quy định liên quan.

Ngoài dịch vụ taxi công nghệ, VNP MEDIA còn hỗ trợ doanh nghiệp kết hợp với các kênh khác như Frame LCD tại tòa nhà, trung tâm thương mại và PR báo chí, nhằm tạo hiệu ứng truyền thông đồng bộ và nhất quán.

Mở rộng điểm chạm thương hiệu với người tiêu dùng trẻ

Quảng cáo trên taxi công nghệ giúp thương hiệu xuất hiện trong không gian vật lý, tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy hơn so với môi trường số. Khi hình ảnh thương hiệu thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường quen thuộc, người tiêu dùng sẽ dần hình thành sự nhận diện một cách tự nhiên.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng điểm chạm thương hiệu không chỉ giúp tăng độ phủ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, có quy mô và đầu tư bài bản cho truyền thông – yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp đang mở rộng thị trường hoặc ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới.

Quảng cáo taxi công nghệ trong chiến lược OOH hiện đại

Trong bối cảnh truyền thông phân mảnh, các doanh nghiệp có xu hướng xây dựng chiến lược OOH linh hoạt và tích hợp nhiều kênh. Quảng cáo taxi công nghệ, với khả năng tiếp cận đa điểm và tính di động cao, đang trở thành một phần quan trọng trong bức tranh OOH tổng thể.

VNP MEDIA định hướng phát triển các giải pháp truyền thông toàn diện, tiếp tục hoàn thiện dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp và khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy trong các chiến dịch quảng cáo ngoài trời hiện đại.