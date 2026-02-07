VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bệnh viện Chợ Rẫy

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Hydrogen

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Ca sĩ Tâm Minhon

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Grab Việt Nam

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Ca sĩ Lâm Trí Tú

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Coca-Cola Tết Fest 2026

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Giao lưu võ đạo 2026

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Nalisa Nguyễn

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

GẠO ST25 lúa tôm

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

7 tháng 2, 2026 | 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ - Ảnh 1.

Nắm bắt xu hướng này, VNP MEDIA đã triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ, góp phần mở rộng điểm chạm thương hiệu trong bối cảnh truyền thông đa kênh.

Taxi công nghệ – kênh quảng cáo giàu tiềm năng

Taxi công nghệ có tần suất hoạt động cao, phạm vi di chuyển rộng và tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng tại các đô thị lớn. Khác với quảng cáo ngoài trời cố định, quảng cáo trên taxi công nghệ mang tính di động, cho phép hình ảnh thương hiệu xuất hiện liên tục trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, trung tâm thương mại và khu văn phòng. Nhờ đó, thương hiệu được lan tỏa tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng.

Đặc biệt, taxi công nghệ gắn liền với nhóm khách hàng trẻ, dân văn phòng và những người có thói quen tiêu dùng hiện đại – nhóm khách hàng mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới. Việc khai thác kênh quảng cáo này giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng và gia tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu.

VNP MEDIA khai thác dịch vụ theo hướng chiến lược

Theo đại diện VNP MEDIA, hiệu quả của quảng cáo taxi công nghệ không chỉ phụ thuộc vào số lượng xe mà còn ở cách triển khai chiến dịch. Trước mỗi dự án, VNP MEDIA tư vấn cụ thể về khu vực hoạt động, thời gian chạy, mật độ xe và thông điệp phù hợp với mục tiêu truyền thông của từng doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp tối ưu ngân sách và đảm bảo quảng cáo xuất hiện tại những điểm có khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu cao.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, VNP MEDIA chú trọng đến thiết kế và thi công. Nội dung quảng cáo được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ nhận diện, đảm bảo người đi đường có thể ghi nhớ nhanh. Quy trình dán quảng cáo được thực hiện chuyên nghiệp, đảm bảo thẩm mỹ, an toàn và tuân thủ các quy định liên quan.

Ngoài dịch vụ taxi công nghệ, VNP MEDIA còn hỗ trợ doanh nghiệp kết hợp với các kênh khác như Frame LCD tại tòa nhà, trung tâm thương mại và PR báo chí, nhằm tạo hiệu ứng truyền thông đồng bộ và nhất quán.

Mở rộng điểm chạm thương hiệu với người tiêu dùng trẻ

Quảng cáo trên taxi công nghệ giúp thương hiệu xuất hiện trong không gian vật lý, tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy hơn so với môi trường số. Khi hình ảnh thương hiệu thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường quen thuộc, người tiêu dùng sẽ dần hình thành sự nhận diện một cách tự nhiên.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ - Ảnh 3.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng điểm chạm thương hiệu không chỉ giúp tăng độ phủ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, có quy mô và đầu tư bài bản cho truyền thông – yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp đang mở rộng thị trường hoặc ra mắt sản phẩm, dịch vụ mới.

Quảng cáo taxi công nghệ trong chiến lược OOH hiện đại

Trong bối cảnh truyền thông phân mảnh, các doanh nghiệp có xu hướng xây dựng chiến lược OOH linh hoạt và tích hợp nhiều kênh. Quảng cáo taxi công nghệ, với khả năng tiếp cận đa điểm và tính di động cao, đang trở thành một phần quan trọng trong bức tranh OOH tổng thể.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ - Ảnh 4.

VNP MEDIA định hướng phát triển các giải pháp truyền thông toàn diện, tiếp tục hoàn thiện dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp và khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy trong các chiến dịch quảng cáo ngoài trời hiện đại.

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỨC MẠNH VIỆT NAM

Vp Hà Nội: Tầng 5, Tòa Nhà Thuận Phát, số 15 ngõ 5 Phố Thọ Tháp, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hotline: 0906221468

Website: https://vnpmedia.vn

P.Nguyễn

