Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Ca sĩ Hồ Lệ Thu đồng hành cùng bác sĩ Lê Viết Trí trong hành trình “Vì sống là sẻ chia”

"Vì sống là sẻ chia" - Thêm cơ hội tái sinh cho người trẻ khiếm khuyết

Từ năm 2017, chương trình "Vì sống là sẻ chia" do Lê Viết Trí – Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn khởi xướng đã tập trung hỗ trợ phẫu thuật tạo hình mũi, môi dị tật cho người trưởng thành. Đây là nhóm đối tượng thường ít cơ hội tiếp cận các chương trình phẫu thuật nhân đạo, bởi phần lớn sự hỗ trợ trước đây chủ yếu dành cho trẻ em.

Theo BS Lê Viết Trí: "Nhiều người trưởng thành mang dị tật bẩm sinh phải sống trong mặc cảm kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, giao tiếp xã hội và đời sống tinh thần. Khi đã trưởng thành, họ không chỉ cần một ca phẫu thuật, mà cần cả sự thấu hiểu để đủ can đảm thay đổi".

Với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, BS Lê Viết Trí đã trực tiếp thực hiện hơn 45.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi, trong đó có trên 12.000 ca tạo hình mũi môi dị tật. Tuy nhiên, theo ông, giá trị lớn nhất của các hoạt động nhân đạo không nằm ở con số, mà ở việc tạo ra thay đổi tích cực, lâu dài cho con người.

Bạn trẻ phẫu thuật thành công đến cảm ơn và gửi lời chúc Tết đến bác sĩ Trí

Hồ Lệ Thu và lựa chọn đồng hành trong im lặng

Song hành cùng hành trình y khoa ấy là sự đồng cảm và ủng hộ lặng lẽ của ca sĩ Hồ Lệ Thu. Ít được nhắc đến, nhưng trong nhiều năm qua, ThS-BS Lê Viết Trí cũng chính là người đồng hành trong việc chăm sóc và gìn giữ nhan sắc cho nữ danh ca. Sự gắn bó này được xây dựng trên nền tảng tin tưởng chuyên môn và triết lý thẩm mỹ tự nhiên mà bác sĩ Trí theo đuổi.

Hồ Lệ Thu lựa chọn bác sĩ Lê Viết Trí không chỉ vì kinh nghiệm 28 năm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, mà còn bởi quan điểm làm đẹp bền vững, tôn trọng nét riêng, hạn chế can thiệp phô trương. Với nữ ca sĩ, việc "bảo trì sắc đẹp" không nhằm thay đổi diện mạo, mà là giữ gìn sự hài hòa theo thời gian – đúng với hình ảnh nền nã mà chị theo đuổi suốt sự nghiệp.

Nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc nhưng vẫn đậm màu sắc cá tính riêng

Cũng từ sự đồng hành mang tính cá nhân ấy, Hồ Lệ Thu dần đồng cảm với hành trình thiện nguyện mà BS Lê Viết Trí đang bền bỉ theo đuổi. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ bác sĩ – khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, nữ ca sĩ lựa chọn đứng sau trong các hoạt động cộng đồng, không tham gia điều hành chương trình, không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hay người nhà, cũng không xuất hiện với vai trò đại diện.

Theo chia sẻ từ phía chương trình, sự đồng hành của Hồ Lệ Thu thể hiện ở việc kết nối, động viên tinh thần và hỗ trợ để các hoạt động nhân đạo được duy trì lâu dài. Nữ ca sĩ chủ động giữ sự tiết chế, tránh gắn hình ảnh cá nhân với các ca phẫu thuật, để trọng tâm luôn thuộc về chuyên môn y khoa và những giá trị xã hội mà chương trình "Vì sống là sẻ chia" hướng đến.

Lựa chọn đứng sau ấy phản ánh quan điểm sống nhất quán của Hồ Lệ Thu: sẻ chia bằng sự bền bỉ và âm thầm, để những đóng góp mang tính cá nhân không làm lu mờ mục tiêu chung của cộng đồng.