Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Điểm đến 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

30 tháng 1, 2026 | 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia” - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu đồng hành cùng bác sĩ Lê Viết Trí trong hành trình “Vì sống là sẻ chia”

"Vì sống là sẻ chia" - Thêm cơ hội tái sinh cho người trẻ khiếm khuyết

Từ năm 2017, chương trình "Vì sống là sẻ chia" do Lê Viết Trí – Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn khởi xướng đã tập trung hỗ trợ phẫu thuật tạo hình mũi, môi dị tật cho người trưởng thành. Đây là nhóm đối tượng thường ít cơ hội tiếp cận các chương trình phẫu thuật nhân đạo, bởi phần lớn sự hỗ trợ trước đây chủ yếu dành cho trẻ em.

Theo BS Lê Viết Trí: "Nhiều người trưởng thành mang dị tật bẩm sinh phải sống trong mặc cảm kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, giao tiếp xã hội và đời sống tinh thần. Khi đã trưởng thành, họ không chỉ cần một ca phẫu thuật, mà cần cả sự thấu hiểu để đủ can đảm thay đổi".

Với 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, BS Lê Viết Trí đã trực tiếp thực hiện hơn 45.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi, trong đó có trên 12.000 ca tạo hình mũi môi dị tật. Tuy nhiên, theo ông, giá trị lớn nhất của các hoạt động nhân đạo không nằm ở con số, mà ở việc tạo ra thay đổi tích cực, lâu dài cho con người.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia” - Ảnh 2.

Bạn trẻ phẫu thuật thành công đến cảm ơn và gửi lời chúc Tết đến bác sĩ Trí

Hồ Lệ Thu và lựa chọn đồng hành trong im lặng

Song hành cùng hành trình y khoa ấy là sự đồng cảm và ủng hộ lặng lẽ của ca sĩ Hồ Lệ Thu. Ít được nhắc đến, nhưng trong nhiều năm qua, ThS-BS Lê Viết Trí cũng chính là người đồng hành trong việc chăm sóc và gìn giữ nhan sắc cho nữ danh ca. Sự gắn bó này được xây dựng trên nền tảng tin tưởng chuyên môn và triết lý thẩm mỹ tự nhiên mà bác sĩ Trí theo đuổi.

Hồ Lệ Thu lựa chọn bác sĩ Lê Viết Trí không chỉ vì kinh nghiệm 28 năm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, mà còn bởi quan điểm làm đẹp bền vững, tôn trọng nét riêng, hạn chế can thiệp phô trương. Với nữ ca sĩ, việc "bảo trì sắc đẹp" không nhằm thay đổi diện mạo, mà là giữ gìn sự hài hòa theo thời gian – đúng với hình ảnh nền nã mà chị theo đuổi suốt sự nghiệp.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia” - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng nhan sắc nhưng vẫn đậm màu sắc cá tính riêng

Cũng từ sự đồng hành mang tính cá nhân ấy, Hồ Lệ Thu dần đồng cảm với hành trình thiện nguyện mà BS Lê Viết Trí đang bền bỉ theo đuổi. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ bác sĩ – khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, nữ ca sĩ lựa chọn đứng sau trong các hoạt động cộng đồng, không tham gia điều hành chương trình, không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hay người nhà, cũng không xuất hiện với vai trò đại diện.

Theo chia sẻ từ phía chương trình, sự đồng hành của Hồ Lệ Thu thể hiện ở việc kết nối, động viên tinh thần và hỗ trợ để các hoạt động nhân đạo được duy trì lâu dài. Nữ ca sĩ chủ động giữ sự tiết chế, tránh gắn hình ảnh cá nhân với các ca phẫu thuật, để trọng tâm luôn thuộc về chuyên môn y khoa và những giá trị xã hội mà chương trình "Vì sống là sẻ chia" hướng đến.

Lựa chọn đứng sau ấy phản ánh quan điểm sống nhất quán của Hồ Lệ Thu: sẻ chia bằng sự bền bỉ và âm thầm, để những đóng góp mang tính cá nhân không làm lu mờ mục tiêu chung của cộng đồng.

Đăng ký TẠI ĐÂY để nhận sự hỗ trợ từ chương trình "Vì sống là sẻ chia"

BỆNH VIỆN THẨM MỸ JK NHẬT HÀN

Địa chỉ: 31 Nguyễn Đình Chiểu, P. Sài Gòn, TPHCM

Hotline: 094 1800 999 (Zalo/Viber/Facetime)

Website: https://benhvienthammyjknhathan.com/

GP hoạt động: Số 188/BYT-GPHĐ

Hồ Đức

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Phụ nữ

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

TÁM

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Điểm đến 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.