TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (chủ hệ thống Trường Quốc tế Nam Việt), giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay hướng tới phát triển con người toàn diện, nhiều nhà giáo dục cho rằng mỗi học sinh cần được nhìn nhận như một cá thể riêng biệt với những năng lực và tiềm năng khác nhau.

Với TS Nguyễn Đức Quốc, quan điểm này không chỉ là nhận thức cá nhân mà còn trở thành triết lý xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục đúng nghĩa không phải là quá trình tạo ra những con người giống nhau. Nếu nhà trường hướng tới việc đào tạo ra những học sinh có tư duy, cách sống và con đường phát triển giống nhau, điều đó sẽ đi ngược lại bản chất của giáo dục.

TS Nguyễn Đức Quốc cũng phân biệt rõ giữa giáo dục và huấn luyện. Theo đó, huấn luyện có thể tạo ra những kết quả tương đồng, nhưng giáo dục con người thì hoàn toàn khác. Mỗi học sinh đều có trí tuệ, cảm xúc, năng lực và khát vọng riêng. Vì vậy, giáo dục không thể áp đặt một mô hình duy nhất cho tất cả.

“Từ quan điểm đó, Trường Nam Việt xây dựng triết lý giáo dục dựa trên việc tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích học sinh phát triển theo năng lực, thế mạnh của bản thân”, TS Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh.

Giáo viên và học sinh Trường Nam Việt

Chia sẻ thẳng thắn về quan điểm và mục tiêu giáo dục, Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt, bày tỏ, mục tiêu cuối cùng của giáo dục là giúp mỗi cá thể trở thành người hữu ích. Một người được giáo dục tốt là người biết sống hạnh phúc, an lạc và biết đóng góp cho cộng đồng. Người thầy như người làm vườn, còn mỗi học sinh giống như một hạt mầm. Hạt mầm ấy có thể phát triển thành những loại cây khác nhau và có cách lớn lên riêng. Vai trò của nhà giáo là tạo ra môi trường thuận lợi để hạt mầm ấy nảy nở và phát triển.

“Chúng ta nuôi dưỡng học sinh giống như người làm vườn chăm sóc một hạt mầm. Hạt mầm ấy lớn lên thành cây gì, phát triển như thế nào phụ thuộc vào chính nó. Nhà trường chỉ có thể tạo điều kiện, mở đường và chăm sóc để các em phát triển tốt nhất”- ông chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Trường Nam Việt đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhà trường duy trì 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT trong nhiều năm liên tiếp, trong đó 97% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học có điểm chuẩn cao. Đáng chú ý, năm 2024, học sinh của trường đạt thủ khoa khối C TPHCM với 28,75 điểm, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp gần đây, 42 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên, với 54 điểm 9 và 10 ở nhiều môn thi, điểm trung bình ba môn xét tuyển đại học đạt khoảng 20 điểm. Theo TS Nguyễn Đức Quốc, những kết quả đạt được xuất phát từ việc nhà trường kiên định với triết lý giáo dục lấy con người làm trung tâm. “Khi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích khám phá bản thân và được trao cơ hội phát triển theo năng lực riêng, các em sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mình”, TS Nguyễn Đức Quốc chia sẻ.







