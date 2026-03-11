TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

Điểm đến 16:52

DongNaiToplist ra đời như kim chỉ nam, giúp hành trình khám phá Đồng Nai trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Điểm đến 13:04

Để tìm kiếm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, BinhDinhToplist là địa chỉ tham khảo tin cậy cho du khách và người dân.

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Điểm đến 12:02

HaiPhongToplist ra đời như một cẩm nang tổng hợp dành cho người dân và du khách khám phá Hải Phòng thuận tiện hơn.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Điểm đến 19:35

QuangNamToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến rõ ràng, đáng tin cậy tại địa phương.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Điểm đến 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Tiêu dùng thông minh 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

HungYenToplist - Nền tảng nội dung đa chiều về vùng đất giàu bản sắc Hưng Yên

HungYenToplist - Nền tảng nội dung đa chiều về vùng đất giàu bản sắc Hưng Yên

Điểm đến 11:54

HungYenToplist trở thành nền tảng nội dung đa chiều, một nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp khám phá rõ nét bản sắc của Hưng Yên.

NgheAnToplist - Chuyên trang đề xuất địa điểm uy tín, chất lượng tại Nghệ An

NgheAnToplist - Chuyên trang đề xuất địa điểm uy tín, chất lượng tại Nghệ An

Điểm đến 11:53

NgheAnToplist ra đời như “cẩm nang số” giúp người dân và du khách lựa chọn địa chỉ uy tín, được đánh giá khách quan và cập nhật thường xuyên.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Chuyện của Sao 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

DongThapToplist nâng cao trải nghiệm tìm kiếm thông tin địa phương Đồng Tháp

DongThapToplist nâng cao trải nghiệm tìm kiếm thông tin địa phương Đồng Tháp

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

BenTreToplist - Giải pháp tra cứu nhanh điểm đến chất lượng tại Bến Tre

BenTreToplist - Giải pháp tra cứu nhanh điểm đến chất lượng tại Bến Tre

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

An Giang Toplist - Bức tranh toàn cảnh về du lịch và đời sống An Giang

An Giang Toplist - Bức tranh toàn cảnh về du lịch và đời sống An Giang

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

11 tháng 3, 2026 | 16:05

Với TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (chủ hệ thống Trường Quốc tế Nam Việt), giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay hướng tới phát triển con người toàn diện, nhiều nhà giáo dục cho rằng mỗi học sinh cần được nhìn nhận như một cá thể riêng biệt với những năng lực và tiềm năng khác nhau. 

Với TS Nguyễn Đức Quốc, quan điểm này không chỉ là nhận thức cá nhân mà còn trở thành triết lý xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Trường MN-TH-THCS-THPT Nam Việt.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục đúng nghĩa không phải là quá trình tạo ra những con người giống nhau. Nếu nhà trường hướng tới việc đào tạo ra những học sinh có tư duy, cách sống và con đường phát triển giống nhau, điều đó sẽ đi ngược lại bản chất của giáo dục.

TS Nguyễn Đức Quốc cũng phân biệt rõ giữa giáo dục và huấn luyện. Theo đó, huấn luyện có thể tạo ra những kết quả tương đồng, nhưng giáo dục con người thì hoàn toàn khác. Mỗi học sinh đều có trí tuệ, cảm xúc, năng lực và khát vọng riêng. Vì vậy, giáo dục không thể áp đặt một mô hình duy nhất cho tất cả.

“Từ quan điểm đó, Trường Nam Việt xây dựng triết lý giáo dục dựa trên việc tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích học sinh phát triển theo năng lực, thế mạnh của bản thân”, TS Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh - Ảnh 2.

Giáo viên và học sinh Trường Nam Việt

Chia sẻ thẳng thắn về quan điểm và mục tiêu giáo dục, Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Quốc tế Nam Việt, bày tỏ, mục tiêu cuối cùng của giáo dục là giúp mỗi cá thể trở thành người hữu ích. Một người được giáo dục tốt là người biết sống hạnh phúc, an lạc và biết đóng góp cho cộng đồng. Người thầy như người làm vườn, còn mỗi học sinh giống như một hạt mầm. Hạt mầm ấy có thể phát triển thành những loại cây khác nhau và có cách lớn lên riêng. Vai trò của nhà giáo là tạo ra môi trường thuận lợi để hạt mầm ấy nảy nở và phát triển. 

“Chúng ta nuôi dưỡng học sinh giống như người làm vườn chăm sóc một hạt mầm. Hạt mầm ấy lớn lên thành cây gì, phát triển như thế nào phụ thuộc vào chính nó. Nhà trường chỉ có thể tạo điều kiện, mở đường và chăm sóc để các em phát triển tốt nhất”- ông chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Trường Nam Việt đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhà trường duy trì 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT trong nhiều năm liên tiếp, trong đó 97% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học có điểm chuẩn cao.

Đáng chú ý, năm 2024, học sinh của trường đạt thủ khoa khối C TPHCM với 28,75 điểm, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong kỳ thi tốt nghiệp gần đây, 42 học sinh đạt từ 24 điểm trở lên, với 54 điểm 9 và 10 ở nhiều môn thi, điểm trung bình ba môn xét tuyển đại học đạt khoảng 20 điểm.

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, những kết quả đạt được xuất phát từ việc nhà trường kiên định với triết lý giáo dục lấy con người làm trung tâm.

“Khi học sinh được tôn trọng, được khuyến khích khám phá bản thân và được trao cơ hội phát triển theo năng lực riêng, các em sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mình”, TS Nguyễn Đức Quốc chia sẻ.



Đông Dương

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Phụ nữ

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

Điểm đến 16:52

DongNaiToplist ra đời như kim chỉ nam, giúp hành trình khám phá Đồng Nai trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Điểm đến 13:04

Để tìm kiếm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, BinhDinhToplist là địa chỉ tham khảo tin cậy cho du khách và người dân.

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Điểm đến 12:02

HaiPhongToplist ra đời như một cẩm nang tổng hợp dành cho người dân và du khách khám phá Hải Phòng thuận tiện hơn.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

TÁM

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

DongNaiToplist - Kim chỉ nam cho hành trình khám phá Đồng Nai trọn vẹn

Điểm đến 16:52

DongNaiToplist ra đời như kim chỉ nam, giúp hành trình khám phá Đồng Nai trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Trải nghiệm vẻ đẹp miền biển và văn hóa đất võ Bình Định cùng BinhDinhToplist

Điểm đến 13:04

Để tìm kiếm thông tin chính xác, dễ tiếp cận, BinhDinhToplist là địa chỉ tham khảo tin cậy cho du khách và người dân.

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Tìm hiểu địa điểm ăn uống, vui chơi Hải Phòng nhanh chóng hơn với HaiPhongToplist

Điểm đến 12:02

HaiPhongToplist ra đời như một cẩm nang tổng hợp dành cho người dân và du khách khám phá Hải Phòng thuận tiện hơn.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Tâm sự 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Điểm đến 19:35

QuangNamToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến rõ ràng, đáng tin cậy tại địa phương.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Điểm đến 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

CLIP

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.