Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Garmin tích hợp MoMo giúp thanh toán một chạm trên cổ tay

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

VISSAN chi hơn 530 tỉ đồng dự trữ hàng Tết 2026

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2025

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Đinh Mạnh Hưng: Kể chuyện về quê hương qua những chuyến đi

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Ca sĩ Ái Lê nhận giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương" tại Lâm Đồng

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

27 tháng 1, 2026

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Ngày 26-1, Grab Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với AIZEN Việt Nam, công ty công nghệ AI và dữ liệu trực thuộc AIZEN Global, nhằm cung cấp thêm giải pháp để hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam - Ảnh 1.

Thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến giải pháp thuê xe máy điện thuận tiện và linh hoạt dành cho đối tác tài xế xe hai bánh của Grab, với ưu đãi về giá thuê và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội giúp bác tài an tâm vận hành.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Grab hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi. Bằng cách kết nối họ với giải pháp thuê xe máy điện từ AIZEN, Grab tạo điều kiện cho đối tác tài xế có thể thuê xe máy điện để trải nghiệm và có thêm thời gian tích lũy tài chính để sở hữu phương tiện này trong tương lai, mang đến sinh kế tốt hơn cho gia đình". 

Ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, cho biết: “Là công ty công nghệ AI và dữ liệu với trọng tâm phát triển các giải pháp cho hệ sinh thái xe điện, AIZEN cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc tháo gỡ những rào cản thực tế của quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hợp tác với Grab Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho đối tác tài xế Grab một giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng tài chính, từ đó giúp tài xế an tâm vận hành, từng bước chuyển đổi sang phương tiện xanh và bền vững hơn".

Hiện tại, đối tác tài xế Grab có nhu cầu thuê xe máy điện có thể chủ động lựa chọn thời gian thuê và dòng xe phù hợp tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Ngoài chương trình ưu đãi từ AIZEN, Grab cũng thường xuyên thiết kế các chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế sử dụng xe máy điện và xe điện nói chung để khuyến khích ngày càng nhiều đối tác chuyển đổi xanh.

