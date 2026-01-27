Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Ngày 26-1, Grab Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với AIZEN Việt Nam, công ty công nghệ AI và dữ liệu trực thuộc AIZEN Global, nhằm cung cấp thêm giải pháp để hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện.

Thông qua hợp tác, hai bên sẽ mang đến giải pháp thuê xe máy điện thuận tiện và linh hoạt dành cho đối tác tài xế xe hai bánh của Grab, với ưu đãi về giá thuê và chính sách chăm sóc, hỗ trợ vượt trội giúp bác tài an tâm vận hành.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Grab hoàn toàn ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của Việt Nam và đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác liên quan để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi. Bằng cách kết nối họ với giải pháp thuê xe máy điện từ AIZEN, Grab tạo điều kiện cho đối tác tài xế có thể thuê xe máy điện để trải nghiệm và có thêm thời gian tích lũy tài chính để sở hữu phương tiện này trong tương lai, mang đến sinh kế tốt hơn cho gia đình".

Ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, cho biết: “Là công ty công nghệ AI và dữ liệu với trọng tâm phát triển các giải pháp cho hệ sinh thái xe điện, AIZEN cam kết đồng hành cùng các đối tác trong việc tháo gỡ những rào cản thực tế của quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hợp tác với Grab Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến cho đối tác tài xế Grab một giải pháp thuê xe máy điện linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với khả năng tài chính, từ đó giúp tài xế an tâm vận hành, từng bước chuyển đổi sang phương tiện xanh và bền vững hơn".

Hiện tại, đối tác tài xế Grab có nhu cầu thuê xe máy điện có thể chủ động lựa chọn thời gian thuê và dòng xe phù hợp tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Ngoài chương trình ưu đãi từ AIZEN, Grab cũng thường xuyên thiết kế các chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế sử dụng xe máy điện và xe điện nói chung để khuyến khích ngày càng nhiều đối tác chuyển đổi xanh.

