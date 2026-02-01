Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Sự kiện đã tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, võ đường trên toàn quốc, đồng thời góp phần phát triển và lan tỏa tinh thần võ đạo Việt Nam… Đây được xem là ngày hội của những võ đường, môn phái, CLB võ thuật hàng đầu tại Việt Nam lần đầu tiên quy tụ trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Giáo sư, võ sư Sử Thuần- Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện.

Chương trình Giao lưu võ đạo và các môn phái võ thuật Việt Nam năm nay quy tụ hơn 500 võ sinh, võ sư đến từ các võ đường, trung tâm võ thuật tiêu biểu trên khắp cả nước. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã lựa chọn gần 20 trung tâm, võ đường, mỗi đơn vị cử từ 5 đến gần 30 võ sinh tham gia trình diễn, giao lưu những bài quyền, kỹ thuật và bộ môn đặc trưng, thể hiện bản sắc và thế mạnh riêng của từng môn phái.

Theo Ban Tổ chức, Giao lưu võ đạo năm 2026 có sự góp mặt của nhiều võ phái, võ đường uy tín, hoạt động lâu năm tại Việt Nam như: Võ sư Phùng Kiến Lạc – bộ môn cổ truyền Côn Lôn (Cần Thơ – Đồng Nai); Võ sư Trần Ngọc Châu-Thiếu Lâm Trần Gia Công Phu (Quy Nhơn); Võ sư Trịnh Ngọc Thanh Bình-Thái Đạo (TP. Hồ Chí Minh); Võ sư Phạm Đức Thái-Taekwondo Tự vệ Đình Phú Thạnh (TP. Hồ Chí Minh)

Trưởng BTC, Võ sư Sử Thuần chụp hình lưu niệm trên thảm đỏ sự kiện cùng các môn phái.

Võ sư Lê Đình Long-Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhạn; Võ sư Trần Văn Bảo-Võ đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt, Lâm Đồng); Võ sư Cù Mai Công-CLB Shorin Ryu Karate Sài Gòn; Võ sư Trần Ngọc Hiệp-CLB Sài Gòn Karate; Võ sư Chử Đức Tuyến-Công ty Bảo vệ An Quốc (Hà Nội); Võ sư Hồ Tú Trinh-Taekwondo Việt – Hàn (TP. Hồ Chí Minh); Võ sư Hoàng Xuân Sơn-Công ty Thể thao Võ thuật Quang Minh Trung; Võ sư Bùi Gia Tường-Công ty Võ thuật Thể thao Thái Bình…

Đặc biệt 17 đoàn, môn phái đã mang đến những màn trình diễn võ thuật vô cùng độc đáo, tạo nên một diện mạo đa sắc màu cho ngành võ thuật Việt Nam như: Shorin Ryu Vietnam, Môn Phái Đông Gia Thái Cực, "SEIYO SHORIN RYU Karate (Saigonkaratefamily ), Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Quốc, "Võ đường Trịnh Ngọc Thanh, (Môn phái Bình Thái Đạo) Quy Nhơn , BD", Teakwondo Sân Đình, Teakwondo Việt Hàn, Môn phái Võ Hiện Đại, Môn phái Thiếu Lâm Trần Gia Kung Fu - Tổng đường Tiên Phong Long Hổ, Võ khí công Việt Nam Thế Giới, Bình Định - Sa Long Cương, CLB Akido Cống Quỳnh, Bunbukan Sài Gòn Việt Nam, Hema và Kiếm thuật cổ điển, Nội Gia Quyền Đạo Quán, Thiếu lâm Bắc Hùng Thắng Thái Lý Phật, Vị Cự Việt Nhân…

Ủng hộ tinh thần thượng võ, dàn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh cũng có mặt để hát phục vụ chương trình như: Ca sĩ Đông Quân, ca sĩ Lâm Trí Tú, ca sĩ Ái Lê- Subin Tấn Khải, ca sĩ khách mời Đức Xuân, TopWan (Vang Quốc Hải), ca sĩ Minh Khuê, ca sĩ Huy Lộc và Hoa hậu du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly… Chương trình do Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Lê Thanh Hải phụ trách. Đặc biệt MC- diễn gia Thi Thảo đảm nhận vai trò dẫn chương trình thu hút sự yên mến của khán giả có mặt trên khán đài cũng như hàng trăm võ sư, võ sinh có mặt.

Các võ sư giao lưu tọa đàm trên sân khấu chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Võ sư Thuần Sử- Đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Giao lưu võ đạo là một sự kiện rất ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần võ đạo, là nơi để các võ sinh, võ sư trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát triển và nâng tầm nền võ thuật nước nhà. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cũng có cơ hội phát hiện những tài năng võ thuật, ươm mầm, tạo điều kiện để các võ sinh rèn luyện, thi đấu và hướng tới các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng thương hiệu võ thuật Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng".

Nhằm ghi nhận và tri ân sự tham gia, đóng góp của các võ đường, trung tâm võ thuật, sau các phần trình diễn và giao lưu, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương và thư cảm ơn cho các võ sư, võ sinh tham gia chương trình. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vinh danh mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết, đoàn kết giữa các môn phái, hướng đến xây dựng một nền võ thuật hiện đại, tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các môn phái, CLB tham gia trình diễn võ thuật.

Giao lưu võ đạo năm 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần võ đạo, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát triển nền võ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.