Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Chuyện của Sao 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Điểm đến 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Chuyện của Sao 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

1 tháng 2, 2026 | 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Sự kiện đã tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, võ đường trên toàn quốc, đồng thời góp phần phát triển và lan tỏa tinh thần võ đạo Việt Nam… Đây được xem là ngày hội của những võ đường, môn phái, CLB võ thuật hàng đầu tại Việt Nam lần đầu tiên quy tụ trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam - Ảnh 1.

Giáo sư, võ sư Sử Thuần- Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện.

Chương trình Giao lưu võ đạo và các môn phái võ thuật Việt Nam năm nay quy tụ hơn 500 võ sinh, võ sư đến từ các võ đường, trung tâm võ thuật tiêu biểu trên khắp cả nước. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã lựa chọn gần 20 trung tâm, võ đường, mỗi đơn vị cử từ 5 đến gần 30 võ sinh tham gia trình diễn, giao lưu những bài quyền, kỹ thuật và bộ môn đặc trưng, thể hiện bản sắc và thế mạnh riêng của từng môn phái.

Theo Ban Tổ chức, Giao lưu võ đạo năm 2026 có sự góp mặt của nhiều võ phái, võ đường uy tín, hoạt động lâu năm tại Việt Nam như: Võ sư Phùng Kiến Lạc – bộ môn cổ truyền Côn Lôn (Cần Thơ – Đồng Nai); Võ sư Trần Ngọc Châu-Thiếu Lâm Trần Gia Công Phu (Quy Nhơn); Võ sư Trịnh Ngọc Thanh Bình-Thái Đạo (TP. Hồ Chí Minh); Võ sư Phạm Đức Thái-Taekwondo Tự vệ Đình Phú Thạnh (TP. Hồ Chí Minh)

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam - Ảnh 2.

Trưởng BTC, Võ sư Sử Thuần chụp hình lưu niệm trên thảm đỏ sự kiện cùng các môn phái.

Võ sư Lê Đình Long-Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhạn; Võ sư Trần Văn Bảo-Võ đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt, Lâm Đồng); Võ sư Cù Mai Công-CLB Shorin Ryu Karate Sài Gòn; Võ sư Trần Ngọc Hiệp-CLB Sài Gòn Karate; Võ sư Chử Đức Tuyến-Công ty Bảo vệ An Quốc (Hà Nội); Võ sư Hồ Tú Trinh-Taekwondo Việt – Hàn (TP. Hồ Chí Minh); Võ sư Hoàng Xuân Sơn-Công ty Thể thao Võ thuật Quang Minh Trung; Võ sư Bùi Gia Tường-Công ty Võ thuật Thể thao Thái Bình…

Đặc biệt 17 đoàn, môn phái đã mang đến những màn trình diễn võ thuật vô cùng độc đáo, tạo nên một diện mạo đa sắc màu cho ngành võ thuật Việt Nam như: Shorin Ryu Vietnam, Môn Phái Đông Gia Thái Cực, "SEIYO SHORIN RYU Karate (Saigonkaratefamily ), Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Quốc, "Võ đường Trịnh Ngọc Thanh, (Môn phái Bình Thái Đạo) Quy Nhơn , BD", Teakwondo Sân Đình, Teakwondo Việt Hàn, Môn phái Võ Hiện Đại, Môn phái Thiếu Lâm Trần Gia Kung Fu - Tổng đường Tiên Phong Long Hổ, Võ khí công Việt Nam Thế Giới, Bình Định - Sa Long Cương, CLB Akido Cống Quỳnh, Bunbukan Sài Gòn Việt Nam, Hema và Kiếm thuật cổ điển, Nội Gia Quyền Đạo Quán, Thiếu lâm Bắc Hùng Thắng Thái Lý Phật, Vị Cự Việt Nhân…

Ủng hộ tinh thần thượng võ, dàn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh cũng có mặt để hát phục vụ chương trình như: Ca sĩ Đông Quân, ca sĩ Lâm Trí Tú, ca sĩ Ái Lê- Subin Tấn Khải, ca sĩ khách mời Đức Xuân, TopWan (Vang Quốc Hải), ca sĩ Minh Khuê, ca sĩ Huy Lộc và Hoa hậu du lịch quốc tế Hoàng Hương Ly… Chương trình do Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Lê Thanh Hải phụ trách. Đặc biệt MC- diễn gia Thi Thảo đảm nhận vai trò dẫn chương trình thu hút sự yên mến của khán giả có mặt trên khán đài cũng như hàng trăm võ sư, võ sinh có mặt.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam - Ảnh 3.

Các võ sư giao lưu tọa đàm trên sân khấu chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Võ sư Thuần Sử- Đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Giao lưu võ đạo là một sự kiện rất ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần võ đạo, là nơi để các võ sinh, võ sư trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát triển và nâng tầm nền võ thuật nước nhà. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cũng có cơ hội phát hiện những tài năng võ thuật, ươm mầm, tạo điều kiện để các võ sinh rèn luyện, thi đấu và hướng tới các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng thương hiệu võ thuật Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng".

Nhằm ghi nhận và tri ân sự tham gia, đóng góp của các võ đường, trung tâm võ thuật, sau các phần trình diễn và giao lưu, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương và thư cảm ơn cho các võ sư, võ sinh tham gia chương trình. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vinh danh mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết, đoàn kết giữa các môn phái, hướng đến xây dựng một nền võ thuật hiện đại, tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam - Ảnh 4.

Các môn phái, CLB tham gia trình diễn võ thuật.

Giao lưu võ đạo năm 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu võ thuật mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần võ đạo, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát triển nền võ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

P.Nguyễn

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.